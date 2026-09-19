Ji Chang Wook khoe hàng hiệu, xe sang trên tài khoản riêng tư

Mới đây, Ji Chang Wook khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ từng lập một tài khoản mạng xã hội riêng tư chỉ để khoe những món đồ đắt tiền mà anh mua được. Câu chuyện của nam diễn viên khiến khách mời trong chương trình bật cười vì cách "khoe đồ" đặc biệt nhưng hoàn toàn không có người xem.

Cụ thể, mới đây Ji Chang Wook cùng Son Ye Jin tham gia một chương trình nhằm quảng bá cho bộ phim mới ra mắt. Trong cuộc trò chuyện, khi đề cập đến việc Son Ye Jin từng sử dụng một tài khoản mạng xã hội phụ, Ji Chang Wook cũng chia sẻ trải nghiệm tương tự của bản thân.

Gần đây, Ji Chang Wook cùng diễn viên trong phim Scandal tham gia một chương trình.

Nam diễn viên cho biết trước đây anh từng có thời điểm muốn khoe những món đồ mình sở hữu. "Dạo này tôi sử dụng mạng xã hội khá nhiều nên đến một lúc nào đó, tôi cũng muốn khoe", Ji Chang Wook nói.

Theo lời nam diễn viên, anh thỉnh thoảng mua những món đồ đắt tiền hoặc chất lượng cao và nhận ra mọi người thường đăng những thứ như vậy lên mạng xã hội. Tuy nhiên, Ji Chang Wook cho rằng nếu đăng trực tiếp trên tài khoản chính thức thì có phần không phù hợp.

"Tôi nghĩ đăng lên tài khoản chính thức thì hơi quá, giống như đang khoe khoang vậy. Nhưng tôi lại muốn thử khoe một chút những thứ mình có. Vì thế, tôi đã tự tạo một tài khoản riêng tư và đăng lên đó một mình, không để bất kỳ ai nhìn thấy", anh chia sẻ.

Câu chuyện khiến Yoo Byung Jae không khỏi ngạc nhiên. Nam diễn viên hài hài hước ví von việc Ji Chang Wook lập tài khoản kín để tự đăng ảnh chẳng khác nào "lên núi rồi hét lên một mình".

Ji Chang Wook sau đó giải thích cụ thể hơn về những gì anh từng đăng. Chẳng hạn, khi mua một chiếc xe mới nhưng không thường xuyên chia sẻ hình ảnh về xe, anh sẽ chụp ảnh vô lăng và đăng lên tài khoản riêng tư. Tương tự, khi đeo đồng hồ, anh cũng có thể chụp một bức ảnh rồi đăng tải để tự mình thưởng thức.

"Tôi cứ đeo đồng hồ rồi chụp ảnh, đăng lên tài khoản riêng tư và tự mình thấy vui. Nhưng sau một thời gian, tôi nhận ra muốn gọi là khoe thì cũng phải có người xem. Không có ai xem cả nên tôi đã dừng lại", Ji Chang Wook hài hước kể.

Yoo Byung Jae tiếp tục trêu rằng sau khi câu chuyện được tiết lộ, người hâm mộ có thể sẽ tìm kiếm tài khoản bí mật này. Tuy nhiên, Ji Chang Wook nhanh chóng khẳng định điều đó là không thể.

"Bây giờ không thể tìm được đâu. Tôi xóa rồi", nam diễn viên nói.

Chia sẻ đời thường của Ji Chang Wook nhận được sự chú ý bởi khác với hình ảnh chỉn chu trên tài khoản chính thức, nam diễn viên từng có một cách rất riêng để tận hưởng niềm vui từ những món đồ mình yêu thích. Việc tự lập tài khoản kín, đăng ảnh chỉ để bản thân xem cũng cho thấy một khía cạnh hài hước và gần gũi của nam diễn viên Hàn Quốc.

Tiết lộ của Ji Chang Wook về việc khoe đồ lên tài khoản riêng tư khiến nhiều người bật cười.

Ji Chang Wook sinh năm 1989, là một trong những diễn viên Hàn Quốc quen mặt với khán giả châu Á. Anh bước vào làng giải trí từ năm 2008 và từng ghi dấu qua nhiều tác phẩm thuộc các thể loại khác nhau, từ cổ trang, hành động đến tình cảm như Empress Ki, Healer, The K2, Suspicious Partner, Lovestruck in the City, The Worst of Evil...

Điểm đáng chú ý trong sự nghiệp của Ji Chang Wook là khả năng liên tục thay đổi hình tượng. Thay vì chỉ khai thác lợi thế ngoại hình, nam diễn viên nhiều lần lựa chọn những nhân vật có màu sắc và tính cách khác biệt, qua đó mở rộng phạm vi diễn xuất.

Ở thời điểm hiện tại, Ji Chang Wook vẫn tích cực hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Anh duy trì xuất hiện trên màn ảnh, tham gia các chương trình giải trí và thực hiện nhiều hoạt động quảng bá. Ngoài diễn xuất, nam diễn viên còn có khả năng ca hát và từng thể hiện giọng hát trong một số dự án. Sau gần 20 năm làm nghề, Ji Chang Wook tiếp tục là cái tên nhận được sự quan tâm của khán giả Hàn Quốc lẫn quốc tế.