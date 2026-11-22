Theo thông báo từ Ban tổ chức, lễ trao giải Golden Disc Awards lần thứ 41 (The 41st Golden Disc Awards) sẽ được tổ chức trong hai ngày 9 và 10/1/2027 tại sân khấu ngoài trời thuộc Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội. Sự kiện dự kiến đón khoảng 70.000 lượt khán giả tham dự trong hai đêm diễn.

5 diễn viên đảm nhận vai trò trao giải tại The 41st Golden Disc Awards. (Ảnh: BTC / Topstarnews).

Đội hình 5 diễn viên đảm nhận vai trò công bố và trao giải gồm: Ji Chang Wook, Go Youn Jung, Ryu Seung Ryong, Hwang In Youp và Kim Moo Yul.

Trong số này, Ji Chang Wook là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam qua các bộ phim truyền hình như Hoàng hậu Ki, Healer, The K2, Welcome to Samdal-ri, Gangnam B-Side và The Scandal. Lần gần nhất nam diễn viên đến Việt Nam là vào tháng 6/2026 để tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng.

Go Youn Jung là nữ diễn viên duy nhất trong danh sách khách mời trao giải được công bố đợt này. Cô từng góp mặt trong nhiều dự án phim ăn khách như Moving, Alchemy of Souls: Light and Shadow (Hoàn hồn), Sweet Home và Resident Playbook.

Bên cạnh hai nghệ sĩ trên, sự kiện còn có sự tham gia của nam diễn viên thực lực Ryu Seung Ryong — gương mặt bảo chứng phòng vé Hàn Quốc với các tác phẩm vượt mốc 10 triệu lượt xem như Miracle in Cell No. 7 (Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7), Extreme Job (Nghề siêu khó) cùng loạt phim Moving. Năm 2026, ông cũng giành giải Daesang hạng mục Truyền hình tại lễ trao giải Baeksang Arts Awards lần thứ 62.

Hai cái tên còn lại trong danh sách là Hwang In Youp — diễn viên được biết đến qua các phim True Beauty, 18 Again, Why Her?, Family by Choice — và Kim Moo Yul, nam chính của loạt phim True Education trên nền tảng Netflix.

Trước đó, Ban tổ chức Golden Disc Awards lần thứ 41 cũng đã xác nhận ca sĩ Sung Si Kyung và nữ diễn viên Mun Ka Young (Moon Ga Young) sẽ đảm nhận vai trò dẫn chương trình (MC). Đây là năm thứ ba liên tiếp cặp đôi này đồng hành cùng lễ trao giải.

Golden Disc Awards là giải thưởng âm nhạc thường niên của Hàn Quốc, được tổ chức lần đầu vào năm 1986 nhằm vinh danh những thành tựu nổi bật của ngành công nghiệp âm nhạc nước này. Năm 2027 đánh dấu lần đầu tiên lễ trao giải được đưa về tổ chức tại Việt Nam.