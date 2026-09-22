Ji Chang Wook gây tranh luận vì cảnh thân mật táo bạo trong The Scandal

The Scandal vừa lên sóng Netflix đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý bởi những cảnh thân mật táo bạo của Ji Chang Wook và Nana. Không chỉ gây bàn luận về mức độ táo bạo, phân cảnh còn khiến hình tượng quen thuộc của nam diễn viên trở thành chủ đề được khán giả, đặc biệt là một bộ phận người hâm mộ lâu năm, đưa ra nhiều ý kiến trái chiều.

Ra mắt ngày 18/9, The Scandal là series cổ trang gồm 8 tập, lấy bối cảnh Joseon và xoay quanh một trò chơi tình ái nguy hiểm giữa phu nhân Cho do Son Ye Jin thủ vai, công tử phong lưu Cho Won do Ji Chang Wook đảm nhận và góa phụ Hui Yeon do Nana thể hiện. Tác phẩm được Netflix xếp vào nhóm nội dung dành cho khán giả trưởng thành, đồng thời khai thác trực diện những chủ đề về dục vọng, tình cảm và quyền lực.

The Scandal đánh dấu màn kết hợp giữa Ji Chang Wook, Son Ye Jin và Nana. Ảnh: Netflix

Ngay sau khi phim phát hành trọn bộ, những cảnh thân mật giữa Cho Won và Hui Yeon trở thành một trong những nội dung được bàn luận nhiều nhất. Đặc biệt, phân cảnh ở tập 7 gây chú ý bởi mức độ táo bạo và cách hai nhân vật được đặt trong một tình huống thân mật trực diện hơn so với những gì khán giả nhìn thấy ở các tập đầu.

Trên mạng xã hội, phản ứng của khán giả khá đa dạng. Một bộ phận bất ngờ trước hình ảnh Ji Chang Wook xuất hiện trong những phân cảnh trưởng thành như vậy, trong khi một số người khác cho rằng đây là lựa chọn phù hợp với nhân vật Cho Won và câu chuyện mà The Scandal muốn kể.

Sự chú ý dành cho cảnh phim cũng xuất phát từ việc Ji Chang Wook vốn sở hữu hình tượng khá quen thuộc với khán giả yêu phim tình cảm. Những vai diễn trước đây của anh từng giúp nam diễn viên xây dựng hình ảnh một tài tử có ngoại hình sáng, thường đảm nhận các nhân vật lãng mạn và giàu tình cảm.

Trong The Scandal, mọi thứ gần như được đảo ngược. Cho Won là một công tử nổi tiếng phong lưu, xem chuyện chinh phục phụ nữ như một trò chơi. Nhân vật bước vào cuộc cá cược với phu nhân Cho, tìm cách chinh phục Hui Yeon, một góa phụ được xem là khó lay chuyển. Tuy nhiên, khi mối quan hệ ngày càng tiến xa, chính Cho Won lại dần rơi vào trạng thái không thể kiểm soát cảm xúc của mình.

Vì vậy, những cảnh thân mật không chỉ được sử dụng để tạo sự chú ý mà còn phục vụ quá trình phát triển nhân vật. Tập 4 của phim đã cho thấy Cho Won từng tìm đến các kỹ nữ để khỏa lấp khoảng trống tình cảm nhưng vẫn không thể thoát khỏi những khao khát dành cho phu nhân Cho. Khi câu chuyện tiếp tục phát triển, mối quan hệ giữa anh và Hui Yeon ngày càng trở nên phức tạp, khiến ranh giới giữa cuộc cá cược ban đầu và tình cảm thật sự dần bị xóa nhòa.

The Scandal khai thác câu chuyện về tình ái, dục vọng và quyền lực trong bối cảnh Joseon. Ảnh: Netflix

Điều đáng chú ý là mức độ táo bạo của The Scandal cũng khiến khán giả bàn luận về cách các cảnh này được thực hiện. Một số người dùng mạng xã hội đưa ra giả thuyết rằng Ji Chang Wook và Nana có thể sử dụng trang phục màu da trong một số cảnh quay. Sau đó, tiếp tục xuất hiện những suy đoán về việc sử dụng diễn viên đóng thế hoặc kỹ xảo cho một số góc máy. Tuy nhiên, hiện chưa có xác nhận chính thức từ Ji Chang Wook, Nana, Netflix, đạo diễn Jung Ji Woo hay ê-kíp sản xuất về những giả thuyết này.

Tranh luận vì thế không chỉ xoay quanh cảnh thân mật mà còn liên quan đến hình ảnh của Ji Chang Wook trong mắt người hâm mộ. Một số khán giả lâu năm cho rằng sự thay đổi từ những nhân vật lãng mạn, tương đối an toàn trước đây sang một công tử phong lưu có nhiều cảnh trưởng thành tạo ra khoảng cách khá lớn.

Đặc biệt, một số thảo luận trên mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện dưới hashtag liên quan đến việc "thoát fan" Ji Chang Wook. Tuy nhiên, chưa có dữ liệu cụ thể cho thấy nam diễn viên thực sự mất bao nhiêu người hâm mộ hay xảy ra một làn sóng hủy theo dõi trên diện rộng. Vì vậy, đây nên được xem là phản ứng của một bộ phận cư dân mạng thay vì khẳng định về tình trạng toàn bộ cộng đồng người hâm mộ của nam diễn viên.

Thực tế, việc Ji Chang Wook thử sức với một nhân vật trưởng thành và có màu sắc khác biệt cũng có thể được nhìn từ góc độ nghề nghiệp. Sau nhiều năm hoạt động, nam diễn viên không chỉ gắn với dòng phim tình cảm mà từng đảm nhận những vai diễn có sắc thái đa dạng hơn, trong đó có The Worst of Evil và Queen Woo. Vì vậy, Cho Won trong The Scandal tiếp tục là một bước thử sức nhằm mở rộng phạm vi nhân vật của anh.

Với Ji Chang Wook, The Scandal vì thế không chỉ được chú ý bởi những cảnh thân mật mà còn bởi sự thay đổi rõ rệt trong hình tượng. Từ những nhân vật từng khiến khán giả yêu mến bởi vẻ ngoài ấm áp và màu sắc lãng mạn, anh lần này xuất hiện với một nhân vật nhiều dục vọng, tham vọng và những mâu thuẫn cảm xúc phức tạp.

Ji Chang Wook đảm nhận vai công tử phong lưu Cho Won trong The Scandal. Ảnh: Netflix

Phản ứng trái chiều của khán giả cũng cho thấy khoảng cách giữa hình tượng một diễn viên đã được yêu thích trong nhiều năm và những lựa chọn mới trên màn ảnh. Với một bộ phận người xem, sự thay đổi này có thể tạo cảm giác khó thích nghi. Với những người khác, đây lại là cơ hội để nhìn thấy một Ji Chang Wook khác biệt hơn sau nhiều năm hoạt động.

Sau cùng, việc khán giả có chấp nhận hình ảnh mới của nam diễn viên hay không vẫn phụ thuộc vào cách mỗi người nhìn nhận ranh giới giữa hình tượng nghệ sĩ và nhân vật trên màn ảnh. Còn với The Scandal, những cảnh thân mật đang trở thành một trong những yếu tố khiến bộ phim được nhắc đến nhiều ngay sau khi phát hành, bên cạnh câu chuyện về tình yêu, dục vọng và cuộc chơi quyền lực giữa ba nhân vật chính.