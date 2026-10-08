Ji Chang Wook gặp 'kiếp nạn' liên hoàn: Phim bị chê, show thực tế mới bị trách

The Scandal (Nỗi Ô Nhục Nhà Họ Cho bản truyền hình) bị chê khắp nơi vì nội dung lan man, nhạt nhòa. Điều này khiến danh tiếng của Ji Chang Wook, Son Ye Jin... cùng dàn diễn viên bị ảnh hưởng không nhỏ dù diễn xuất vẫn được đánh giá cao.

"Tam tai" tạm qua thì "thái tuế" đến, Ji Chang Wook lại lên hot topic trên diễn đàn theqoo với chủ đề không mấy tích cực liên quan đến chương trình thực tế mới. Chủ bài viết dẫn lại tựa đề của bài báo Xportsnews: "Khoảng cách 15 tuổi, Ji Chang Wook và Sion NCT WISH cùng nhau du lịch Nhật Bản, hoàn thành ghi hình cho chương trình thực tế mới "Ojisan and The Handsome Boy" (tạm dịch: Ông chú và mỹ nam); đăng kèm một số clip được fan ghi lại.

Chưa đầy 1 ngày kể từ khi đăng tải, bài đăng này đã thu về hơn 70.000 lượt đọc và gần 1000 bình luận. Phản hồi khó hiểu với tên chương trình hút tương tác cao. Đa số Knet bức xúc vì Ji Chang Wook bị gán với cụm từ "ojisan" (tiếng Nhật, nghĩa là ông chú). Họ cho rằng, việc gọi nam diễn viên 39 tuổi là "ông chú" để làm nổi bật khoảng cách 15 tuổi với Sion là không cần thiết và kì cục.

Một số bình luận của Knet:

"Cái tên kì cục quá.""Sao lại gọi một người không phải là người Nhật là "ojisan" vậy.""Ai là "ông chú", ai là "mỹ nam" ở đây cơ? Ai đặt cái tiêu đề này thế?""Đặt tên nhảm nhí, khó chịu thật.""Đây là chương trình Hàn hay Nhật mà đặt tên thế vậy?"

Một số khán giả khác cho rằng chưa có công bố chính thức về chương trình tức là tên show có thể thay đổi. Fan vẫn trông đợi vào tương tác thú vị giữa Ji Chang Wook và Sion.

Fan bắt gặp Ji Chang Wook và Sion cùng quay chương trình, tò mò vào tương tác của hai người ở 2 thế hệ, 2 nghề nghiệp khác nhau.

Giữa lúc Knet "ồn ào" về tên show mới, thì Ji Chang Wook vừa tiếp tục trở lại màn ảnh với Merry Berry Love - bộ phim hài, lãng mạn hợp tác Hàn - Nhật. Hai tập đầu của phim nhận được đánh giá tốt nhờ không khí nhẹ nhàng, chữa lành.

Ji Chang Wook vào vai Lee Yu Bin, nhà thiết kế từ đỉnh cao sự nghiệp rớt xuống đáy. Anh đến một hòn đảo tại Nhật với hi vọng vực dậy, gặp gỡ Shirahama Karin (Imada Mio) - một cô gái dành trọn tâm huyết với nghề trồng dâu.