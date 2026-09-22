Ji Chang Wook áp lực khi đóng cặp Son Ye Jin, nhắc đến Hyun Bin

Mới đây, Ji Chang Wook trở lại màn ảnh với hình tượng táo bạo trong phim Scandal, đóng cùng Son Ye Jin và Nana. Nam diễn viên gây chú ý khi đảm nhận Jo Won, người đàn ông được mệnh danh là "bậc thầy tình ái" và vướng vào một cuộc chơi tình cảm nguy hiểm.

Đây cũng là lần đầu Ji Chang Wook thử sức với thể loại phim tình cảm có nhiều cảnh nhạy cảm. Nam diễn viên cho biết anh từng đắn đo vì vai diễn của mình trước đó đã được nhiều diễn viên thể hiện, trong đó có Bae Yong Joon ở phiên bản điện ảnh. Tuy nhiên, anh muốn xây dựng một Jo Won mang dấu ấn riêng.

Ji Chang Wook chia sẻ về quá trình quay phim Scandal cùng Son Ye Jin, Nana. (Ảnh từ Chosun)

Theo Chosun, Ji Chang Wook chia sẻ bản thân không quá bận tâm chuyện bị so sánh với đàn anh. Theo Ji Chang Wook, việc diễn viên được đặt lên bàn cân với những người đi trước là điều khó tránh khỏi. Điều quan trọng là anh đã cố gắng thể hiện vai diễn Jo Won theo cách riêng, đồng thời khai thác sâu hơn nội tâm nhân vật nhờ thời lượng của một phim dài tập.

Nam diễn viên cũng thừa nhận Scandal là tác phẩm khiến anh có nhiều trải nghiệm mới, đáng chú ý là màn kết hợp với Son Ye Jin. Chia sẻ về chuyện này, Ji Chang Wook hài hước nói: "Mọi người đều nói tôi phải 'nhìn sắc mặt Hyun Bin' nhưng tôi hoàn toàn không để ý chuyện đó. Tôi chỉ có một 'tội' là yêu phu nhân họ Jo mà thôi".

Nam diễn viên cho biết việc được làm việc cùng Son Ye Jin khiến anh có đôi chút căng thẳng. Anh nhận thấy những màn đối đầu giữa hai nhân vật cần được thể hiện thật tốt thì tác phẩm mới có sức hút, vì vậy anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng và tập trung cao độ để không bị đàn chị lấn át.

Ji Chang Wook chia sẻ: "Ở phim trường, cách tôi tương tác với tiền bối Ye Jin cũng hơi khác so với khi làm việc với Nana. Nói một cách đơn giản, đó là một trường quay khiến tôi nghẹt thở".

Đặc biệt, những cảnh giữa Jo Won và phu nhân họ Jo thường được quay trong thời gian rất dài. Đạo diễn Jung Ji Woo vốn yêu thích những cú máy dài (long-take). Ji Chang Wook kể có một lần anh mệt đến mức tự hỏi: "Tại sao mình lại mệt thế này?". Sau đó, anh mới phát hiện cảnh quay long-take cùng Son Ye Jin đã kéo dài hơn 10 phút.

"Lúc đó tôi mới nghĩ, cảnh này mệt là đúng rồi. Tôi nhận ra sự đấu trí và giằng co giữa hai người có mật độ cảm xúc rất cao. Sau trải nghiệm này, tôi nghĩ mình sẽ phải căng thẳng và chuẩn bị kỹ hơn nữa khi làm việc cùng các tiền bối", Ji Chang Wook nói.

Ji Chang Wook kết hợp cùng Son Ye Jin trong phim. (Ảnh từ Chosun)

Một điểm gây chú ý khác là những cảnh thân mật của Ji Chang Wook trong Scandal. Nam diễn viên cho biết việc xuất hiện với hình ảnh táo bạo không phải yếu tố quyết định lựa chọn vai diễn. Anh cũng không cố tập luyện để xây dựng hình thể theo hướng phô diễn cơ bắp cho các cảnh này.

Ji Chang Wook nhấn mạnh những cảnh táo bạo hay thân mật không nên được đánh giá đơn thuần dựa trên việc nhân vật có đẹp hay không. Theo anh, nếu chỉ chăm chút ngoại hình để tạo cảm giác quyến rũ, tác phẩm có thể đánh mất tinh thần ban đầu. Với nhân vật Jo Won, cơ thể không phải trọng tâm mà quan trọng hơn là cách nhân vật được đặt trong câu chuyện.

Nam diễn viên còn tiết lộ ngoài đời anh không giỏi "mập mờ" trong tình yêu. Ji Chang Wook hài hước nói rằng nếu sống giống Jo Won ở thời hiện đại, có lẽ nhân vật này đã phải "nghỉ hưu" từ lâu.