JETRO kết nối nhà đầu tư Nhật Bản với Điện Biên

ĐBP - Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, mở rộng không gian phát triển và thu hút sự tham gia của các tập đoàn lớn đang tạo thêm cơ hội phát triển cho tỉnh Điện Biên. Trên cơ sở đó, tỉnh tiếp tục mở rộng kết nối quốc tế, tìm kiếm các đối tác có tiềm lực và kinh nghiệm.

Sáng 26/10, tại Hà Nội, đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên làm việc với Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO), do ông Ozasa Haruhiko, Trưởng đại diện JETRO tại Hà Nội, làm trưởng đoàn. Hai bên trao đổi định hướng hợp tác, xúc tiến đầu tư, thương mại và kết nối doanh nghiệp Nhật Bản với tỉnh Điện Biên.

Dự buổi làm việc có đồng chí Lò Văn Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO)

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Tiến Dũng giới thiệu tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của tỉnh Điện Biên. Với vị trí kết nối khu vực Tây Bắc với các tỉnh Bắc Lào và tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, cùng dư địa phát triển nông nghiệp, dược liệu, chế biến nông, lâm sản và du lịch, Điện Biên đang tập trung khai thác các lợi thế để thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Đoàn công tác tỉnh Điện Biên trao đổi với đại diện Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO)

Một trong những đột phá về hạ tầng là Dự án Cao tốc Sơn La – Điện Biên – Cửa khẩu Tây Trang đang được tỉnh Điện Biên tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tăng cường kết nối giao thông, tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, giao thương xuyên biên giới, phát triển du lịch và nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư.

Cùng với đầu tư hạ tầng, Điện Biên đã thu hút sự quan tâm và triển khai dự án của nhiều tập đoàn kinh tế lớn như Sun Group, Vingroup. Các dự án trong lĩnh vực du lịch, đô thị và năng lượng mở ra thêm dư địa phát triển các ngành dịch vụ, từng bước đa dạng hóa cơ cấu kinh tế, đồng thời tạo điều kiện thu hút thêm các nhà đầu tư có tiềm lực.

Những chuyển động này được phản ánh qua kết quả tăng trưởng kinh tế của tỉnh. 9 tháng đầu năm 2026, GRDP của Điện Biên ước tăng 9,81% so với cùng kỳ năm trước. Riêng quý III, tốc độ tăng trưởng đạt 11,67%, xếp thứ 8 trong 34 tỉnh, thành phố. Đây là cơ sở để tỉnh tiếp tục mở rộng hợp tác, huy động nguồn lực phục vụ các mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới.

Điện Biên mong muốn JETRO là cầu nối để thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản

Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế và nhu cầu phát triển, Điện Biên mong muốn JETRO hỗ trợ quảng bá môi trường đầu tư, giới thiệu và kết nối các doanh nghiệp Nhật Bản đến nghiên cứu, khảo sát cơ hội hợp tác tại tỉnh. Các lĩnh vực được ưu tiên gồm nông nghiệp công nghệ cao, dược liệu, chế biến sâu nông, lâm sản; du lịch kết hợp nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe...

Ông Ozasa Haruhiko, Trưởng đại diện JETRO tại Hà Nội, cùng đoàn công tác trao đổi khả năng phối hợp cung cấp thông tin, kết nối doanh nghiệp và tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại. Hai bên cũng xem xét khả năng nghiên cứu ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, tạo cơ sở tăng cường kết nối và thúc đẩy các cơ hội hợp tác phù hợp.

Ông Ozasa Haruhiko, Trưởng đại diện JETRO tại Hà Nội trao đổi với đoàn công tác tỉnh Điện Biên.

Việc mở rộng quan hệ với JETRO được kỳ vọng giúp Điện Biên tiếp cận sâu hơn với cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản, đa dạng hóa đối tác và thu hút thêm nguồn lực đầu tư, góp phần phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương.