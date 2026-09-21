Jessica tái hợp Park Myung Soo sau 17 năm, khơi lại một phần ký ức đẹp của Girls' Generation

Sau 17 năm, Jessica một lần nữa đứng trên sân khấu cùng Park Myung Soo để trình diễn Naengmyeon - ca khúc từng gắn liền với một trong những chương trình tạp kỹ đình đám nhất Hàn Quốc. Màn tái hợp bất ngờ không chỉ khiến người hâm mộ xúc động mà còn đưa nhiều khán giả trở về với ký ức Kpop của những năm cuối thập niên 2000.

Ngày 19/9/2026, Jessica - cựu thành viên Girls’ Generation (SNSD), hiện hoạt động với tư cách ca sĩ solo xuất hiện tại sự kiện "Infinite Challenge Run in Gyeongju", tổ chức ở Sân vận động Thành phố Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang. Điểm đặc biệt trong phần trình diễn của cô là sự xuất hiện của Park Myung Soo, người từng có màn kết hợp đáng nhớ với Jessica trên chương trình "Infinite Challenge".

Cả hai cùng tái hiện Naengmyeon, ca khúc được phát hành lần đầu vào năm 2009 trong khuôn khổ "Olympic Highway Duet Song Festival" của "Infinite Challenge". Khi ấy, Jessica và Park Myung Soo tạo thành bộ đôi MyungCaDrive. Sự kết hợp giữa một nữ thần tượng trẻ đang ở đỉnh cao sự nghiệp và một nghệ sĩ hài nổi tiếng đã tạo nên màu sắc đặc biệt cho tiết mục.

Naengmyeon sau đó nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc hợp tác được khán giả yêu thích của chương trình. Hơn một thập kỷ sau, việc Jessica và Park Myung Soo cùng đứng trên sân khấu và hát lại ca khúc này đã trở thành khoảnh khắc đặc biệt đối với những khán giả từng theo dõi "Infinite Challenge".

Điều khiến màn trình diễn càng gây chú ý là Jessica gần như tái hiện trọn vẹn tinh thần của tiết mục năm nào. Nữ ca sĩ xuất hiện với trang phục trẻ trung, trong đó chiếc váy ngắn màu xanh navy cùng mũ lưỡi trai gợi nhớ hình ảnh của cô ở thời kỳ đầu sự nghiệp. Trên sân khấu, Jessica vẫn giữ được nguồn năng lượng tươi sáng, vui nhộn vốn gắn liền với Naengmyeon.

Bên cạnh ngoại hình khiến nhiều người liên tưởng đến Jessica của những năm 2000, khả năng hát live và vũ đạo của nữ ca sĩ cũng nhận được sự chú ý. Sự kết hợp giữa Jessica và Park Myung Soo một lần nữa tạo nên bầu không khí vui vẻ, tự nhiên từng khiến tiết mục của MyungCaDrive được yêu thích.

Đoạn video ghi lại màn trình diễn nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Tạp chí mmm đăng tải hình ảnh hai nghệ sĩ cùng biểu diễn và bày tỏ sự bất ngờ khi MyungCaDrive một lần nữa xuất hiện trên sân khấu.

Không chỉ có Jessica và Park Myung Soo, "Infinite Challenge Run in Gyeongju" còn quy tụ nhiều nghệ sĩ từng gắn bó với những sân khấu âm nhạc đặc biệt của "Infinite Challenge", trong đó có Skull & Haha, Zion.T, Yoon Mirae & Tiger JK và Lee Juck.

Tuy nhiên, với những khán giả đã theo dõi Kpop từ lâu, tiết mục của Jessica và Park Myung Soo vẫn là một trong những điểm nhấn giàu tính hoài niệm nhất. Sau 17 năm, Naengmyeon một lần nữa vang lên trên sân khấu, kéo theo ký ức về thời kỳ mà những sân khấu âm nhạc của "Infinite Challenge" từng tạo nên nhiều ca khúc được yêu thích.

Đáng chú ý, Jessica cũng chia sẻ hình ảnh chụp chung với Park Myung Soo trên trang cá nhân sau sự kiện. Nữ ca sĩ viết ngắn gọn: "Naengmyeon, đã lâu rồi", như một lời nhắc về màn kết hợp đã cách hiện tại gần hai thập kỷ.

Lần tái hợp này cũng đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong hành trình hoạt động của Jessica. Đây là lần đầu tiên sau khoảng 12 năm cô xuất hiện trên một sân khấu tại Hàn Quốc. Kể từ khi rời Girls’ Generation vào năm 2014, Jessica dành nhiều thời gian hoạt động tại Trung Quốc, đồng thời duy trì sự nghiệp solo và các hoạt động cá nhân.

Vì thế, sự trở lại sân khấu Hàn Quốc của Jessica không chỉ đơn thuần là một màn trình diễn. Việc cô chọn tái hiện Naengmyeon cùng Park Myung Soo khiến khoảnh khắc này mang màu sắc đặc biệt hơn: một cuộc gặp lại với người đồng hành cũ, một ca khúc của tuổi trẻ và một phần ký ức từng rất quen thuộc với người hâm mộ Kpop.

17 năm đã trôi qua, nhưng khi những giai điệu quen thuộc của Naengmyeon vang lên, Jessica và Park Myung Soo dường như vẫn có thể đưa khán giả trở lại thời điểm năm 2009. khi MyungCaDrive lần đầu xuất hiện và tạo nên một trong những màn kết hợp đáng nhớ của "Infinite Challenge".