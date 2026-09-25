Jessica (SNSD) khoe diện mạo sau 10 năm solo, vẫn trẻ trung như thiếu nữ

Jessica - cựu thành viên SNSD gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh mới trên mạng xã hội, hé lộ diện mạo hiện tại sau 10 năm hoạt động solo. Ở tuổi 37, nữ ca sĩ tiếp tục ghi điểm với phong cách thời trang nữ tính, trẻ trung và vẫn giữ được nét thiếu nữ đặc trưng.

Cụ thể, mới đây, Jessica đăng tải những hình ảnh mới kèm dòng chú thích: “Swipe for a little then & now moment” (Tạm dịch: Vuốt sang để xem một chút khoảnh khắc ngày ấy và bây giờ). Dòng trạng thái ngắn gọn khiến người hâm mộ chú ý, đặc biệt trong thời điểm Jessica đang bước vào năm thứ 10 kể từ khi chính thức hoạt động với tư cách nghệ sĩ solo.

Jessica - cựu thành viên SNSD gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh mới trên mạng xã hội.

Trong loạt ảnh, Jessica lựa chọn set đồ tông màu ivory với chất liệu ren, gồm khăn trùm đầu, áo khoác croptop và chân váy ngắn. Thiết kế áo khoác để lộ vừa đủ đường eo, qua đó làm nổi bật vẻ nữ tính và vóc dáng thanh mảnh của nữ ca sĩ. Chiếc khăn trùm đầu cũng trở thành điểm nhấn, giúp tổng thể trang phục mang đến cảm giác trẻ trung, mềm mại và có phần tinh nghịch.

Trong loạt ảnh, Jessica lựa chọn set đồ tông màu ivory với chất liệu ren, gồm khăn trùm đầu, áo khoác croptop và chân váy ngắn.

Hình ảnh mới của Jessica nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Không ít người cho rằng nữ ca sĩ vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung dù đã bước sang tuổi 37. Những bình luận như “Jessica vẫn xinh như ngày nào”, “Nhìn cô ấy vẫn rất trẻ trung”, “Đúng là vẫn giữ được nét thiếu nữ”, “Phong cách này quá hợp với Jessica” hay “10 năm solo nhưng nhan sắc vẫn không thay đổi nhiều” xuất hiện trên mạng xã hội.

Hình ảnh mới của Jessica nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Bên cạnh diện mạo, cột mốc sự nghiệp của Jessica cũng được người hâm mộ nhắc lại. Nữ ca sĩ ra mắt vào năm 2007 với tư cách thành viên và giọng ca chính của SNSD. Sau 7 năm hoạt động cùng nhóm, cô rời SNSD vào năm 2014.

Đến năm 2016, Jessica bắt đầu sự nghiệp solo với mini album đầu tay With Love, J. Năm 2026 đánh dấu tròn 10 năm kể từ ngày cô chính thức hoạt động solo, trở thành một cột mốc đáng chú ý trong hành trình âm nhạc riêng của nữ ca sĩ.