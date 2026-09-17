JERA sẽ bán lượng LNG dư thừa trên thị trường toàn cầu

JERA, nhà nhập khẩu LNG lớn nhất Nhật Bản và cũng là doanh nghiệp phát điện lớn nhất nước này, có kế hoạch bán khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trong dài hạn như một phần trong chiến lược khai thác các thị trường LNG toàn cầu, đồng thời bán lượng khí dư thừa trong trường hợp nhu cầu nội địa ở mức thấp, một lãnh đạo cấp cao của công ty cho biết.

JERA muốn "xác định thêm các thị trường mà chúng tôi có thể bán LNG", Irtiza Sayyed, Tổng giám đốc điều hành JERA Global Energy Solutions, công ty mới được thành lập của JERA, nói với Bloomberg trong một cuộc phỏng vấn mới đây.

Đầu mùa hè năm nay, JERA cho biết công ty đang thành lập một công ty con do JERA sở hữu 100% vốn để phát triển và quản lý các hoạt động kinh doanh LNG, khai thác dầu khí, nhiên liệu carbon thấp và vận tải biển.

Công ty mới mang tên JERA Global Energy Solutions (JERA GES) sẽ là phương án ứng phó của tập đoàn điện lực Nhật Bản trước thị trường năng lượng ngày càng biến động và phức tạp. JERA GES sẽ hoạt động theo mô hình doanh nghiệp LNG tích hợp dọc, có khả năng phản ứng nhanh với nhu cầu của thị trường, đồng thời đặt an ninh nguồn cung cho Nhật Bản là ưu tiên cao nhất.

JERA GES, đặt trụ sở tại Singapore, sẽ tập trung vào "xây dựng danh mục LNG dài hạn ổn định và đa dạng, cân đối giữa các nguồn cung và cơ hội thị trường, đồng thời thúc đẩy các loại nhiên liệu phát thải carbon thấp như amoniac và hydro", công ty cho biết hồi tháng 7.

Trong bối cảnh thị trường LNG toàn cầu đang biến động mạnh và rối loạn, hồi đầu năm JERA đã ký hợp đồng mua LNG với tập đoàn dầu khí quốc gia Malaysia Petronas trong thời hạn 20 năm, bắt đầu từ năm 2028.

Nhật Bản là một trong những quốc gia phụ thuộc nhiều nhất thế giới vào nguồn năng lượng nhập khẩu, trong đó một phần đáng kể dầu mỏ và khí đốt trước đây được nhập khẩu từ Trung Đông. Những gián đoạn đối với dòng chảy xuất khẩu do chiến tranh đã buộc Nhật Bản phải khẩn trương tìm kiếm các nguồn cung thay thế.

JERA GES sẽ tìm cách tận dụng các cơ hội trên thị trường LNG, trong bối cảnh nhiều quốc gia nhập khẩu khác cũng đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung khí đốt sau cuộc khủng hoảng tại Trung Đông và tình trạng nguồn cung LNG từ Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) không thể duy trì hoạt động bình thường trong nhiều tháng.