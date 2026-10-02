Jeongyeon (TWICE) rẽ hướng sang diễn xuất, có vai diễn đầu tiên sau 10 năm hoạt động

Ngày 1/10, nhà phân phối KT Studio Genie xác nhận Jeongyeon tham gia dàn diễn viên của “New Recruit: The Movie: Ghosts Live in the Military Hospital”, do đạo diễn Min Jin Ki đạo diễn.

Đây cũng là vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp của Jeongyeon, đánh dấu bước chuyển đáng chú ý sau gần một thập kỷ hoạt động cùng TWICE.

Jeongyeon (TWICE) lấn sân diễn xuất sau 10 năm hoạt động cùng TWICE. Ảnh: Yonhap

Bộ phim phát triển từ loạt phim nổi tiếng “New Recruit”, đưa câu chuyện quen thuộc lên màn ảnh rộng.

Lấy bối cảnh tại một bệnh viện quân đội, tác phẩm xoay quanh những câu chuyện và tình huống xảy ra với các binh sĩ đang làm nhiệm vụ tại đây.

Trong phim, Jeongyeon sẽ đảm nhận vai Yoo Jeongyeon, một nữ y tá quân đội. Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ xuất hiện với tư cách diễn viên trên màn ảnh rộng, khoảng 10 năm sau khi cô ra mắt cùng TWICE vào năm 2015.

Trước đó, Jeongyeon chủ yếu tập trung vào hoạt động âm nhạc và được biết đến với vai trò giọng ca của TWICE.

Việc cô thử sức với diễn xuất vì thế nhận được sự chú ý từ người hâm mộ, đặc biệt khi đây là một vai diễn hoàn toàn mới so với hình ảnh quen thuộc trên sân khấu.

Ảnh: Xportsnews

Jeongyeon sẽ đóng cùng một số diễn viên từng góp mặt trong loạt phim “New Recruit”, gồm Kim Min Ho, Nam Tae Woo và Kim Yo Han. Nam diễn viên Ryu Kyung Soo cũng gia nhập dự án với tư cách gương mặt mới.

Đạo diễn Min Jin Ki tiếp tục đảm nhận vai trò đạo diễn sau khi thực hiện cả bốn phần của loạt phim “New Recruit”. Trong đó, “New Recruit 4” từng ghi nhận mức rating cao nhất của series.

Với sự góp mặt của Jeongyeon cùng dàn diễn viên quen thuộc, “New Recruit: The Movie: Ghosts Live in the Military Hospital” được kỳ vọng sẽ tiếp nối màu sắc đặc trưng của loạt phim trên màn ảnh rộng. Tác phẩm dự kiến ra rạp vào mùa đông năm nay.