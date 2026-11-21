Sự xuất hiện của nhóm IOI tại lễ trao giải MMA 2026 bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội, không chỉ bởi màn tái hợp sau nhiều năm mà còn vì sự khác biệt trong trang phục của Jeon Somi so với các thành viên còn lại.

Cụ thể, trong màn trình diễn tại sự kiện, các thành viên IOI lựa chọn trang phục màu trắng đồng điệu, riêng Jeon Somi - người đứng ở vị trí trung tâm lại diện một bộ trang phục màu đen. Sự tương phản này nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo nên những luồng ý kiến trái chiều.

Một bộ phận khán giả cho rằng sự khác biệt về trang phục khiến Jeon Somi trở nên nổi bật hơn hẳn các thành viên khác. Thậm chí, có ý kiến đặt nghi vấn nữ ca sĩ muốn thu hút sự chú ý về phía mình, nhất là khi cô đảm nhận vị trí trung tâm trong đội hình biểu diễn.

Trước những bình luận tiêu cực, Jeon Somi đã trực tiếp lên sóng livestream để giải thích sự việc. Nữ ca sĩ khẳng định bản thân không hề có ý định trở nên nổi bật hay lấn át bất kỳ thành viên nào. Ngược lại, cô cho biết mình thích hòa nhập với tập thể hơn là trở thành tâm điểm.

Jeon Somi cũng tiết lộ tất cả thành viên đều làm việc với cùng một stylist trong quá trình chuẩn bị trang phục cho MMA 2026. Theo cô, việc diện trang phục màu đen hoàn toàn không phải lựa chọn có chủ đích nhằm tạo sự khác biệt. Nữ ca sĩ thậm chí còn lo lắng bộ trang phục khá đơn giản, không có chi tiết lấp lánh sẽ khiến bản thân khó được khán giả chú ý.

Tuy nhiên, lời giải thích của Jeon Somi vẫn chưa thể khiến tất cả cư dân mạng đồng tình. Một số người cho rằng việc duy nhất diện đồ đen giữa đội hình toàn màu trắng, đặc biệt khi đứng ở vị trí trung tâm, đương nhiên sẽ tạo ra sự chú ý. Trong khi đó, nhiều ý kiến lại lên tiếng bênh vực nữ ca sĩ, cho rằng trang phục vốn không phải vấn đề quá lớn và những tranh luận đang bị đẩy đi quá xa.

Đáng chú ý, không ít khán giả còn cho rằng truyền thông đã góp phần khiến sự việc trở nên nghiêm trọng hơn so với bản chất ban đầu.

Sau màn tái hợp đầy đủ đội hình vào tháng 5/2026 nhân dịp kỷ niệm 10 năm ra mắt, IOI tiếp tục mang đến niềm vui cho người hâm mộ khi cùng xuất hiện tại MMA 2026. Bởi vậy, thay vì tập trung vào khoảnh khắc hội ngộ đáng nhớ của nhóm, tranh cãi xoay quanh trang phục của Jeon Somi lại vô tình trở thành chủ đề chiếm sóng.