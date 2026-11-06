Jensen Huang và Elon Musk thiệt hại nặng khi cổ phiếu công nghệ Mỹ lao dốc

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 5/11 chứng kiến một phiên bán tháo dữ dội đối với nhóm cổ phiếu công nghệ. Các nhà đầu tư lo ngại sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, việc mở rộng các trung tâm dữ liệu AI tại Mỹ có thể phải đối mặt với nhiều rào cản hơn.

Tổng giá trị vốn hóa của nhóm 7 tập đoàn công nghệ hàng đầu Mỹ, thường được gọi là “Magnificent 7”, giảm hơn 1.000 tỷ USD chỉ trong một phiên. Nvidia là doanh nghiệp chịu tổn thất lớn nhất, với hơn 440 tỷ USD vốn hóa bị thổi bay.

Không chỉ các tập đoàn công nghệ lớn, hai doanh nghiệp gắn với tỷ phú Elon Musk là Tesla và SpaceX cũng chịu sức ép mạnh. Tổng giá trị vốn hóa và định giá của hai công ty này giảm mất hơn 420 tỷ USD.

Làn sóng bán tháo nhanh chóng lan rộng ra toàn thị trường. Chỉ số Nasdaq Composite giảm hơn 5%, chính thức bước vào vùng điều chỉnh. Dow Jones mất hơn 1.800 điểm, tương đương trên 3%, trong khi S&P 500 giảm hơn 4%.

Cả ba chỉ số chủ chốt đều ghi nhận mức giảm trong ngày mạnh nhất kể từ tháng 4/2025, gần như xóa sạch thành quả tăng giá sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Nvidia của Jensen Huang bay mất 440 tỷ USD giá trị vốn hóa chỉ trong một ngày. Ảnh: Reuters.

Nvidia mất hơn 440 tỷ USD vốn hóa

Nhóm Magnificent 7 trở thành tâm điểm của đợt điều chỉnh lần này. Cổ phiếu Nvidia giảm hơn 9% trong phiên 5/11, khiến hơn 440 tỷ USD vốn hóa thị trường bốc hơi. Tính từ đầu năm, mức giảm của cổ phiếu này đã lên 2,6%, chuyển sang trạng thái giảm giá so với đầu năm.

Áp lực bán lan rộng trên cả hai sàn chứng khoán lớn của Mỹ. Tại Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE), có 2.344 mã giảm giá, trong khi chỉ 416 mã tăng, tỷ lệ giảm so với tăng là gần 6:1. Trên sàn Nasdaq, số mã giảm lên tới 4.166, trong khi chỉ có 855 mã tăng, tương đương tỷ lệ gần 5:1.

Những con số này cho thấy đây không đơn thuần là sự điều chỉnh của một vài cổ phiếu công nghệ, mà là làn sóng bán tháo trên diện rộng.

Tesla và SpaceX mất hơn 420 tỷ USD giá trị

Ngoài nhóm Magnificent 7, các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của Elon Musk cũng bị thị trường đánh giá lại.

Trong phiên giao dịch ngày 5/11, cổ phiếu Tesla giảm khoảng 10,8%, trong khi giá trị định giá của SpaceX giảm khoảng 9,1%. Tổng giá trị vốn hóa và định giá của hai công ty được cho là đã giảm khoảng 420 tỷ USD.

Theo Forbes, 5 tỷ phú được nhiều và 5 tỷ phú mất nhiều do giá cổ phiếu biến động. Ảnh: NetEase.

Một trong những nguyên nhân khiến nhà đầu tư lo ngại là khả năng đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ có thể khiến Elon Musk và các doanh nghiệp của ông phải đối mặt với nhiều cuộc điều tra của Quốc hội cũng như sức ép quản lý chặt chẽ hơn.

Trong cuộc bầu cử lần này, Elon Musk đã quyên góp hơn 470 triệu USD để ủng hộ các ứng viên và tổ chức chính trị liên quan đến đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, nhiều ứng viên được ông hậu thuẫn cuối cùng vẫn thất bại.

Diễn biến chính trị tại bang Texas đặc biệt thu hút sự chú ý. Gina Hinojosa, ứng viên đảng Dân chủ đắc cử chức Thống đốc bang, từng cam kết trong chiến dịch tranh cử bà sẽ tạm dừng phê duyệt các dự án trung tâm dữ liệu mới cho đến khi cơ quan lập pháp bang xây dựng được những quy định chặt chẽ hơn về sử dụng nước, giá điện và bảo đảm quyền tự chủ của chính quyền địa phương.

Chủ trương này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch đầu tư AI của Tesla và SpaceX tại Texas. Hai công ty đang lên kế hoạch xây dựng một tổ hợp quy mô lớn mang tên Terafab, bao gồm trung tâm dữ liệu và nhà máy bán dẫn. SpaceX cũng dự định xây dựng một siêu máy tính tại căn cứ Starbase ở Texas.

Các nhà phân tích của Deutsche Bank nhận định kế hoạch xây dựng hạ tầng tính toán của SpaceX tại Texas có thể bị trì hoãn. Công ty cũng có thể phải tăng chi tiêu vốn để đáp ứng những quy định nghiêm ngặt hơn đối với các trung tâm dữ liệu.

Tài sản của người giàu nhất thế giới Elon Musk đã giảm mất hơn 91 tỷ USD trong tuần này. Ảnh: Creaders,

Ngoài ra, SpaceX gần đây còn thu hút sự chú ý của Quốc hội Mỹ sau những tranh cãi liên quan đến việc hạn chế dịch vụ Starlink dành cho quân đội Ukraine. Sức ép giám sát và quản lý gia tăng thậm chí có thể khiến Musk gặp thêm khó khăn trong kế hoạch thúc đẩy sáp nhập SpaceX với Tesla.

Theo ước tính của Forbes, tài sản của ông Elon Musk đã giảm khoảng 91 tỷ USD trong tuần qua. Sau khi từng vượt mốc 1.000 tỷ USD nhờ định giá SpaceX tăng mạnh trước kế hoạch niêm yết, khối tài sản của ông hiện đã giảm xuống dưới 800 tỷ USD. Dù vậy, Musk vẫn giữ vị trí người giàu nhất thế giới.

Nhìn chung, đợt lao dốc của cổ phiếu công nghệ không chỉ phản ánh những nghi ngại về triển vọng mở rộng hạ tầng AI, mà còn cho thấy sự bất định do những thay đổi chính trị tại Mỹ sau bầu cử.

Từ Nvidia đến Tesla và SpaceX, các tập đoàn công nghệ đặt cược lớn vào AI đang phải đối mặt với những thách thức mới. Chính sách quản lý trung tâm dữ liệu của chính quyền Mỹ trong thời gian tới, cùng khả năng duy trì các kế hoạch đầu tư AI quy mô lớn của doanh nghiệp, sẽ là những yếu tố được thị trường đặc biệt quan tâm.

Theo IFeng, NetEase.