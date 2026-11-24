Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia Jensen Huang phát biểu tại một sự kiện ở Gyeongju, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Trước đó, nỗ lực giành lại chiếc ghế lãnh đạo sau khi từ chức của ông từng rơi vào bế tắc, cho đến khi có sự can thiệp từ phía Nhà Trắng.

Ông Jensen Huang (63 tuổi), một trong những người đồng sáng lập công ty, đã từ chức sau khi xuất hiện các thông tin về những mối quan hệ ngoài hôn nhân, trong đó có một mối quan hệ với một nữ doanh nhân người Trung Quốc.

Chỉ 11 ngày sau khi thông báo từ chức và 6 ngày sau khi đề nghị quay lại làm CEO bị từ chối, hội đồng quản trị Nvidia ngày 23/11 cho biết ông Huang đã trở lại nắm quyền điều hành, với hiệu lực ngay lập tức.

Trong một tuyên bố, Chủ tịch hội đồng quản trị Harvey C. Jones khẳng định: "Hội đồng quản trị tin rằng Jensen là người phù hợp nhất để lãnh đạo Nvidia, và việc đưa ông ấy trở lại là vì lợi ích tốt nhất cho các cổ đông, nhân viên, đối tác và khách hàng của chúng tôi".

Từ chức sau áp lực về đời tư

Ngày 8/11, ông Huang công khai thừa nhận không chung thủy với vợ trong một bức thư gửi nhân viên Nvidia, đồng thời xin lỗi vợ và hai con. Ông thừa nhận những hành động của mình đã gây tổn thương cho gia đình và khẳng định không có lời bào chữa nào cho những việc đã làm. Ông bày tỏ hy vọng có thể hàn gắn các mối quan hệ và từng bước lấy lại niềm tin của những người thân yêu.

Ban đầu, hội đồng quản trị Nvidia vẫn thể hiện sự ủng hộ đối với ông Huang, đồng thời mở cuộc điều tra độc lập trước những thông tin cho rằng ông là mục tiêu của cơ quan tình báo Trung Quốc.

Tuy nhiên, ngày 11/11, báo Wall Street Journal đưa tin hội đồng quản trị Nvidia đang chuẩn bị xem xét khả năng bãi nhiệm ông Huang sau khi xuất hiện thông tin về hai mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông. Cùng ngày, báo The New York Times dẫn lời 5 người từng làm việc tại Nvidia cho biết ông Huang có quan hệ ngoài hôn nhân với bà Kimberly Powell, Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của công ty, người báo cáo trực tiếp cho ông.

Trước đó, một mối quan hệ khác được cho là liên quan đến bà Alice Huang, cựu lãnh đạo công ty công nghệ Megaspeed có trụ sở tại Singapore. Bà này bị cáo buộc từng làm việc cho cơ quan tình báo Trung Quốc. Những thông tin trên làm dấy lên lo ngại về khả năng rò rỉ thông tin nhạy cảm, đặc biệt trong bối cảnh Washington đang tranh luận về việc xuất khẩu chip trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến của Mỹ sang Trung Quốc.

Ngày 12/11, Nvidia thông báo ông Huang từ chức CEO và rời hội đồng quản trị, khép lại 33 năm giữ cương vị lãnh đạo công ty. Tuy nhiên, Nvidia không công bố lý do cụ thể dẫn đến quyết định này.

Ông Huang từ lâu đã vận động phản đối các biện pháp hạn chế xuất khẩu chip Nvidia sang Trung Quốc. Tháng 12/2025, Tổng thống Donald Trump phê duyệt việc xuất khẩu chip H200 của Nvidia sang thị trường này, bất chấp những lo ngại về khả năng công nghệ trên giúp Trung Quốc tăng cường năng lực AI. Chip H200 có sức mạnh xử lý cao gấp khoảng 6 lần dòng H20 trước đó được cung cấp cho khách hàng Trung Quốc. Hoạt động xuất khẩu phải tuân thủ các quy định kiểm tra của Mỹ, giới hạn số lượng, hạn chế sử dụng cho mục đích quân sự và mức thuế 25%.

Theo ông Bin Javaid, hiện chưa có bằng chứng xác thực cho thấy ông Huang cố ý hỗ trợ Bắc Kinh hoặc bí mật của Nvidia đã bị xâm phạm.

Chiến dịch vận động đưa CEO trở lại

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu họp báo tại Nhà Trắng. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Ngay sau khi ông Huang từ chức, chiến dịch mang tên “Đồng hành cùng Jensen” (Stand with Jensen) được phát động, thu hút sự ủng hộ của nhiều nhân viên hiện tại và cựu nhân viên Nvidia, các nhà đầu tư cùng những nhân vật trong giới công nghệ tại Thung lũng Silicon, trong đó có nhà sáng lập SpaceX Elon Musk.

Chiến dịch này kêu gọi hội đồng quản trị đưa Huang trở lại trong thời gian chờ kết quả điều tra độc lập, hoặc cho đến khi có “bằng chứng thuyết phục” cho thấy việc ông rời đi thực sự là vì lợi ích tốt nhất của công ty. Bản thân Tổng thống Trump cũng lên tiếng vào ngày 16/11, cho rằng Huang đã “học được một bài học lớn” và ông “chắc chắn sẽ không phản đối” nếu Huang được phục chức.

Trong những phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi rời công ty, Huang đã đăng tải một tuyên bố trên mạng xã hội vào ngày 17/11, bày tỏ rằng ông sẽ “cảm thấy vinh dự” nếu được quay lại vị trí CEO, miễn là hội đồng quản trị cho rằng điều đó mang lại lợi ích tốt nhất cho công ty. Ông thừa nhận mình đã mắc phải “những sai lầm nghiêm trọng” trong đời sống cá nhân.

Cũng trong ngày hôm đó, tại buổi công bố báo cáo thu nhập hàng quý, Nvidia đã từ chối đề nghị quay lại làm CEO của Huang. Jones, chủ tịch công ty, cho biết hội đồng quản trị “đã nhất trí chấp thuận đơn từ chức của ông ấy và không có ý định đưa Jensen trở lại vị trí CEO”.

Cùng ngày, các nhà lập pháp chủ chốt tại Hạ viện cho biết Huang đã tự nguyện đồng ý tham gia các buổi phỏng vấn được ghi lại, trong bối cảnh công ty đang phải đối mặt với sự giám sát ngày càng gắt gao liên quan đến việc bán các loại chip máy tính tiên tiến và những tác động của chúng đối với an ninh quốc gia.

Đến cuối tuần, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội rằng ông hy vọng hội đồng quản trị sẽ thuê lại Huang. “Đó sẽ là điều tốt nhất cho công ty, và cũng là tốt nhất cho cả nước Mỹ”, ông viết.

Sau khi Nvidia công bố quyết định phục chức cho ông Huang, Tổng thống Trump tiết lộ đã trực tiếp trao đổi với vị CEO này vào ngày 22/11. Theo ông Trump, ông Huang cam kết sẽ làm việc chăm chỉ hơn so với trước khi xảy ra vụ việc. Tổng thống Mỹ cũng cho biết chính quyền đã khẳng định với Nvidia rằng việc ông Huang trở lại không gây ra lo ngại về an ninh quốc gia.

Tổng thống Trump tiết lộ đã cử Phó Tổng thống JD Vance làm đại diện tiếp cận hội đồng quản trị Nvidia nhằm xoa dịu những lo ngại liên quan đến việc đưa ông Jensen Huang trở lại vị trí CEO của tập đoàn này.

Trong thông báo ngày 23/11, Nvidia cho biết hội đồng quản trị đã tham khảo ý kiến các quan chức cấp cao trong chính phủ Mỹ trước khi đưa ra quyết định. Theo công ty, dựa trên những ý kiến này, hội đồng tin tưởng việc ông Huang trở lại vị trí CEO không gây ra bất kỳ rủi ro nào đối với an ninh quốc gia.

Phố Wall bùng nổ

Giao dịch viên làm việc tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Sự trở lại bất ngờ của ông Jensen Huang đã thúc đẩy thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh, chấm dứt chuỗi 7 phiên giảm điểm liên tiếp.

Ngay khi mở cửa vào ngày 23/11 theo giờ Mỹ, chỉ số S&P 500 đã tăng 4,5% giá trị, phục hồi gần một nửa mức sụt giảm nghiêm trọng của tuần trước - giai đoạn chứng kiến một trong những đợt lao dốc tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Nhờ đà tăng của các cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI), chỉ số công nghệ Nasdaq cũng vươn lên dẫn đầu thị trường với mức tăng 6,5%, trong khi chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1.117 điểm, tương đương 2,3%. Với mức tăng 31% giá trị, cổ phiếu của Nvidia dẫn đầu đà tăng của các cổ phiếu ngành chip; kéo theo Micron Technology tăng 14%, CoreWeave tăng 29% và Advanced Micro Devices (AMD) tăng 9%. Các công ty trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây cũng ghi nhận mức tăng mạnh: CoreWeave tăng 25%, IREN tăng 28% và Nebius tăng 24,4%.

Không chỉ vậy, giá trị tài sản ròng của ông Huang đã tăng thêm hơn 36 tỷ USD trong ngày 23/11 sau khi cổ phiếu của Nvidia tăng.

Theo tạp chí Forbes, đà phục hồi của cổ phiếu Nvidia đã giúp tài sản của ông Huang, người đồng sáng lập và hiện nắm giữ khoảng 3,5% cổ phần tập đoàn, tăng thêm khoảng 36,6 tỷ USD, đưa ông lên vị trí thứ 13 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.