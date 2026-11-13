Jensen Huang từ chức, nhân viên NVIDIA bật khóc, hoa và nến được đặt bên ngoài trụ sở

Theo CNBC (Mỹ) ngày 13/11/2026, bầu không khí tại NVIDIA trở nên nặng nề sau khi nhà sáng lập Jensen Huang rời vị trí Giám đốc điều hành (CEO) giữa bê bối ngoại tình.

Jensen Huang. Ảnh: AFP

Dẫn thông tin từ đài CNBC của Mỹ, SBS cho biết khi tin tức về việc Huang từ chức được công bố hôm 12/11 (theo giờ địa phương), một số nhân viên NVIDIA đã không kìm được nước mắt. Theo một bài đăng trên MXH, sau khi CEO NVIDIA Jensen Huang từ chức, có người đã đặt hoa bên ngoài trụ sở công ty tại Santa Clara, California. Hai nữ nhân viên được mô tả đang khóc tại lối vào.

Những bó hoa được đặt bên ngoài trụ sở NVIDIA. Ảnh: Benjamin Fanjoy/Getty Images.

Một người đàn ông đặt một ngọn nến trước biển hiệu NVIDIA bên ngoài trụ sở công ty vào hôm thứ Năm. Ảnh: Benjamin Fanjoy/Getty Images.

Một nguồn tin giấu tên tiết lộ nhiều nhân viên xem Huang như thần tượng và là nhân vật cốt lõi tạo nên bản sắc của NVIDIA. Người này nhận định bầu không khí bên trong công ty phức tạp hơn nhiều so với những gì người ngoài có thể hình dung.

Trước đó, Huang không chỉ định người kế nhiệm riêng mà trực tiếp giám sát hoạt động quản lý chung thông qua việc tiếp nhận báo cáo từ khoảng 60 lãnh đạo cấp cao. Vì vậy, sự vắng mặt đột ngột của ông làm dấy lên lo ngại hoạt động kinh doanh của NVIDIA có thể bị thu hẹp và bộ máy điều hành chịu ảnh hưởng.

Bức ảnh được cho là nữ nhân viên bật khóc khi Jensen Huang từ chức vị trí CEO NVIDIA.

CNBC cũng cho biết căng thẳng đang gia tăng trong đội ngũ lãnh đạo hiện tại. Hội đồng quản trị NVIDIA được cho là đang thảo luận các phương án nhằm ngăn chặn nguy cơ hoạt động kinh doanh của công ty suy giảm.

Trong khi đó, CEO tạm quyền kiêm Giám đốc tài chính (CFO) Colette Kress đã gửi lời động viên tới các lãnh đạo và nhân viên. Bà nhấn mạnh: "Các bạn chính là sức mạnh lớn nhất của chúng ta", đồng thời thông báo một cuộc họp toàn thể nhân viên sẽ được tổ chức vào ngày 18/11 để thảo luận về những biện pháp ứng phó trong thời gian tới.

Đáng chú ý, nhiều bó hoa đã được đặt bên ngoài trụ sở NVIDIA tại Santa Clara, bang California (Mỹ). Dù không có thông điệp đặc biệt đi kèm, CNBC nhận định những bó hoa này dường như thể hiện sự tiếc nuối trước việc Huang rời khỏi vị trí CEO.