Jensen Huang từ chức, ngành AI đối mặt những rủi ro gì?

Ngày 12/11, CEO Nvidia Jensen Huang đã từ chức sau khi xuất hiện thông tin ông có hai mối quan hệ ngoài hôn nhân. Một người bị nghi có liên quan đến hoạt động tình báo, trong khi người còn lại là nhân viên của Nvidia.

Việc ông Huang ra đi đã khép lại một kỷ nguyên ông giữ vai trò trung tâm trong làn sóng phát triển AI toàn cầu. Nvidia giờ đây phải tìm kiếm nhà lãnh đạo mới để điều hành một trong những công ty có giá trị lớn nhất thế giới.

Từ biểu tượng AI đến tâm điểm bê bối

Huang, một trong những nhà đồng sáng lập Nvidia, được xem là gương mặt tiêu biểu của cuộc đua phát triển AI toàn cầu. Ông nổi tiếng với những chiếc áo khoác da đặc trưng và lịch trình xuất hiện dày đặc tại các hội nghị, sự kiện trên khắp thế giới. Với phong thái tự tin của một người hiểu rõ sản phẩm mình đang bán và nhu cầu của thị trường, Huang đã thuyết phục thế giới về tầm quan trọng của công nghệ Nvidia.

Các bộ xử lý đồ họa (GPU) của Nvidia, với hàng tỷ bóng bán dẫn và khả năng tính toán mạnh mẽ, đã trở thành nền tảng quan trọng thúc đẩy cuộc cách mạng AI hiện nay.

Thông tin về mối quan hệ tình cảm giữa Huang và Alice Huang, một lãnh đạo tại Megaspeed, công ty dữ liệu có trụ sở tại Singapore và là khách hàng lớn của Nvidia, đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về khả năng phán đoán của CEO tập đoàn. Alice Huang bị nghi có liên hệ với hoạt động tình báo.

Hôm thứ Tư, New York Times đưa tin Huang còn có mối quan hệ với Kimberly Powell, Phó chủ tịch phụ trách mảng chăm sóc sức khỏe của Nvidia.

Megaspeed, doanh nghiệp tách ra từ một công ty game Trung Quốc, là một trong những khách hàng lớn nhất của Nvidia tại Đông Nam Á. Theo Bloomberg, công ty này đã bị Mỹ điều tra trong nhiều tháng vì nghi vấn liên quan đến hoạt động đưa trái phép chip AI tiên tiến của Nvidia sang nước khác. Cả Megaspeed và Nvidia đều phủ nhận mọi hành vi sai trái.

CEO Nvidia Jensen Huang bị phanh phui vì hai mối quan hệ ngoài hôn nhân.

Những bất ổn tại Nvidia đang lan rộng khắp ngành AI, kéo cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp đi xuống. Cổ phiếu Nvidia đã lao dốc tới 14% sau khi thị trường Mỹ mở cửa ngày 12/11. Đà giảm cũng lan sang các nhà sản xuất chip như Micron Technology và Marvell Technology, các công ty điện toán đám mây như CoreWeave và Nebius Group, cùng những doanh nghiệp cung cấp thiết bị phục vụ hạ tầng AI như Vertiv Holdings và Bloom Energy.

Jensen Huang ‘đỉnh cao’ và đó là vấn đề

Dưới sự lãnh đạo của Huang, cổ phiếu Nvidia đã tăng hơn 700.000% kể từ khi công ty niêm yết vào năm 1999. Vốn hóa thị trường của hãng có thời điểm vượt 5.000 tỷ USD, đưa Nvidia vào nhóm những doanh nghiệp có giá trị lớn nhất thế giới. Mức tăng trưởng này vượt xa thành tích của Apple dưới thời Steve Jobs, Microsoft dưới thời Bill Gates hay Amazon dưới sự điều hành của Jeff Bezos.

Tính đến cuối tháng 3, ông sở hữu khoảng 3,6% cổ phần công ty. Dù tỷ lệ này tương đối nhỏ, số cổ phần vẫn có giá trị hơn 150 tỷ USD theo thị giá hiện tại. Tuy nhiên, ảnh hưởng của Huang đối với Nvidia vượt xa tỷ lệ sở hữu. Ông vừa là đồng sáng lập, CEO, vừa giữ chức chủ tịch công ty, đồng thời là gương mặt đại diện nổi bật nhất của tập đoàn trong các sự kiện công nghệ và những cuộc tiếp xúc với lãnh đạo thế giới.

Huang cũng đóng vai trò nổi bật trong nỗ lực mở rộng hệ thống trung tâm dữ liệu trên toàn cầu. Ông thường xuyên di chuyển giữa các quốc gia để phát biểu tại hội nghị, các buổi tọa đàm và nhiều sự kiện khác. Với chiếc áo khoác da đặc trưng, ông thu hút đông đảo người hâm mộ cuồng nhiệt, tạo nên hiện tượng được gọi là “Jensanity”.

Huang cũng xây dựng mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông nhiều lần xuất hiện tại các cuộc họp về công nghệ ở Nhà Trắng, các buổi tiệc chiêu đãi cấp nhà nước và trên chuyên cơ Air Force One. CEO Nvidia được cho là có mức độ tiếp cận tổng thống cao hơn phần lớn lãnh đạo doanh nghiệp khác. Hôm thứ Hai, ông Trump đã ca ngợi Huang là “một người đàn ông rất đáng kính”.

Lộ video Alice Huang và CEO Nvidia tại nhà hàng nổi tiếng Thông qua vai trò khách hàng của Nvidia, Alice Huang bắt đầu xuất hiện công khai bên cạnh Jensen Huang.

Trên cương vị CEO Nvidia, Huang nổi tiếng với phong cách quản lý sát sao. Có tới 60 lãnh đạo cấp cao báo cáo trực tiếp cho ông. Mỗi nhân viên đều phải lập danh sách năm nhiệm vụ quan trọng nhất của mình và công khai trong nội bộ công ty. Huang thường xem xét kỹ những danh sách này để bảo đảm mọi người hiểu rõ các ưu tiên công việc. Ông thậm chí trực tiếp viết thư cho cả những nhân viên cấp thấp hơn để đưa ra lời khuyên hoặc hướng dẫn.

Tuy nhiên, theo một người am hiểu tình hình, trong những ngày gần đây, nhân viên Nvidia nhận thấy Huang ít tham gia vào công việc hơn trước. Ông không còn phản hồi ngay các email định kỳ liên quan đến danh sách “năm nhiệm vụ quan trọng nhất” của nhân viên, người này cho biết. Nguồn tin đề nghị giấu tên vì đây là vấn đề nội bộ. Trước đó, Huang nổi tiếng là người theo sát hoạt động của công ty đến mức trực tiếp xem xét mức lương và thưởng của từng nhân viên.

“Phong cách quản lý của tôi chính là yếu tố giúp công ty phát triển”, Huang nói với Emily Chang của Bloomberg News trong một cuộc phỏng vấn gần đây. “Tôi muốn xây dựng một tổ chức có khả năng thích ứng với thay đổi, không chỉ chủ động tạo ra sự thay đổi cho chính mình và toàn ngành, mà còn phản ứng kịp thời trước những biến động từ bên ngoài”.

Tác động lên ngành công nghệ ra sao?

Trong thời gian tới, các thương vụ trị giá hàng tỷ USD có thể bị chậm lại. Các bên cho vay không chỉ lo ngại về tốc độ lỗi thời của GPU, mà còn muốn xác định rõ ai mới là khách hàng cuối cùng sử dụng những hệ thống này.

Ông Huang vốn là một nhà lãnh đạo có sức hút và khả năng quảng bá xuất sắc. Ông thường xuyên đưa ra những dự đoán về doanh nghiệp tiếp theo có thể đạt mức định giá 1.000 tỷ USD, đồng thời tích cực quảng bá hệ sinh thái công nghệ tại châu Á.

Khả năng Jensen Huang rời Nvidia có thể gây ra những tác động sâu rộng, vượt xa phạm vi của tập đoàn này. Trong những năm tháng qua, ông đã tận dụng tiềm lực tài chính của Nvidia để hỗ trợ hàng chục doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực AI, bao gồm các phòng thí nghiệm tiên phong như OpenAI và Anthropic PBC. Ông cũng đầu tư và bảo đảm nguồn vốn cho các công ty điện toán đám mây, trong đó có CoreWeave Inc., đồng thời khuyến khích nhiều doanh nghiệp khác triển khai những thỏa thuận tương tự nhằm củng cố hệ sinh thái AI.

Tuy nhiên, một số tên tuổi lớn trên Phố Wall, trong đó có Michael Burry - nhà đầu tư nổi tiếng qua cuốn sách The Big Short - đã cảnh báo rằng những thỏa thuận tài chính có tính tuần hoàn như vậy có thể tạo ra nhu cầu AI một cách giả tạo, khiến quy mô thị trường bị thổi phồng.

“Là một người nghiên cứu lịch sử kinh tế, tôi không biết liệu đã từng có nhân vật nào giữ vai trò quan trọng trên nhiều phương diện của một ngành công nghiệp đến vậy hay chưa”, nhà đầu tư Thomas Ferguson của Blue Bear Capital nhận xét về Huang tại Hội nghị thượng đỉnh BNEF Houston hôm thứ Tư, trước khi thông tin về tương lai của CEO Nvidia được chú ý rộng rãi.

“Chúng tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với hàng loạt khoản đầu tư của công ty vào lĩnh vực này, cùng các hình thức hỗ trợ và bảo đảm tài chính mà Nvidia đang cung cấp”, Rasgon nói, đề cập đến tác động đối với chuỗi cung ứng AI.

Dù thừa nhận khó đưa ra đánh giá về cổ phiếu Nvidia trong bối cảnh hiện tại, Rasgon đã hạ khuyến nghị đối với cổ phiếu này xuống mức “hiệu suất ngang thị trường” và giảm giá mục tiêu còn 200 USD.

“Linh cảm mách bảo chúng tôi rằng có lẽ vẫn còn nhiều điều chưa được phản ánh hết vào triển vọng của cổ phiếu này”, ông viết trong báo cáo. “Chúng tôi đã đến giới hạn và muốn tạm đứng ngoài quan sát”.

Khoảnh khắc CEO Nvidia Jensen Huang hôn má Alice Huang Đoạn video ghi lại khoảnh khắc Jensen Huang và Alice Huang hôn nhẹ lên má nhau sau bữa tối cùng các lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ tại Đài Loan (Trung Quốc) hồi tháng 5/2025. Sau đó, hai người cùng lên một chiếc xe và rời đi.