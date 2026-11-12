Jensen Huang từ chức, Colette Kress tạm quyền CEO Nvidia

Khoảnh khắc CEO Nvidia Jensen Huang hôn má Alice Huang Đoạn video ghi lại khoảnh khắc Jensen Huang và Alice Huang hôn nhẹ lên má nhau sau bữa tối cùng các lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ tại Đài Loan (Trung Quốc) hồi tháng 5/2025. Sau đó, hai người cùng lên một chiếc xe và rời đi.

Ngày 12/11 (giờ địa phương) CEO Nvidia Jensen Huang quyết định rời vị trí lãnh đạo hãng chip do ông đồng sáng lập cách đây 33 năm, đưa doanh nghiệp trở thành tập đoàn trị giá 4.500 tỷ USD và giữ vai trò trung tâm trong làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI), theo CNBC.

Giám đốc tài chính Colette Kress được bổ nhiệm làm CEO tạm quyền trong thời gian công ty tìm kiếm người thay thế lâu dài.

Nvidia cũng bổ nhiệm Harvey Jones làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, trở thành người đầu tiên đảm nhiệm vị trí này trong lịch sử công ty.

Hội đồng quản trị sẽ xem xét cả ứng viên nội bộ lẫn bên ngoài để tìm người kế nhiệm ông Huang.

Sau khi nhanh chóng trở thành nhân vật nổi tiếng toàn cầu nhờ vai trò then chốt của Nvidia trong cuộc đua AI, ông Huang đang đối mặt với cú trượt dốc còn nhanh hơn sau hàng loạt thông tin bất lợi về các mối quan hệ tình cảm với một phụ nữ bị giới tình báo Mỹ nghi là gián điệp.

Ông Huang, 63 tuổi, đã công khai xin lỗi hôm 8/11 vì "không chung thủy với vợ", nhưng không tiết lộ chi tiết về mối quan hệ với nữ doanh nhân Alice Huang. Người phụ nữ này từng làm việc cho một công ty Trung Quốc và là khách hàng của Nvidia có tên Megaspeed.

Hôm 11/11, New York Times đưa tin CEO Nvidia còn có một mối quan hệ tình cảm riêng với Kimberly Powell, Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực y tế của hãng. Cuối ngày, tờ báo cùng một số cơ quan truyền thông khác cho biết hội đồng quản trị Nvidia đã họp để thảo luận về tương lai của công ty.

CEO Nvidia Jensen Huang bị phanh phui vì hai mối quan hệ ngoài hôn nhân.

Sau khi xuất hiện thông tin về mối quan hệ với Alice Huang, Jensen Huang bác bỏ cáo buộc ông làm tổn hại đến an ninh quốc gia Mỹ hoặc để lộ bí mật của Nvidia. Vụ việc cũng làm dấy lên lo ngại rằng Nvidia có thể biết một số doanh nghiệp tại hai quốc gia khác tìm cách né tránh các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ để tiếp cận công nghệ của hãng.

Hôm 10/11, Nvidia cho biết hội đồng quản trị đã thuê hãng luật Wachtell Lipton tiến hành điều tra những cáo buộc liên quan đến hoạt động tình báo.

Trước đó, theo Wall Street Journal, tối muộn 11/11, hội đồng quản trị Nvidia đã họp để cân nhắc khả năng bãi nhiệm CEO Jensen Huang sau khi xuất hiện thông tin ông có hai mối quan hệ ngoài hôn nhân. Một người bị nghi có liên hệ với hoạt động tình báo, người còn lại là nhân viên của công ty.

Đến đầu giờ sáng 12/11 theo giờ địa phương, Nvidia vẫn chưa công bố kết quả cuộc họp của hội đồng quản trị.

Ông Huang lãnh đạo Nvidia kể từ khi đồng sáng lập công ty vào năm 1993. Ông từng cho biết không ủng hộ việc lập kế hoạch kế nhiệm, do đó Nvidia hiện chưa có ứng viên nổi bật được xem là người thay thế tiềm năng.

Nvidia có thể tụt xuống vị trí thứ ba

Chỉ vài tuần trước, Nvidia còn là công ty đại chúng có giá trị nhất thế giới, với vốn hóa thị trường vượt 5.000 tỷ USD.

Những lo ngại về triển vọng AI đã gây sức ép lên cổ phiếu Nvidia, tạo điều kiện để Apple vượt lên dẫn đầu về giá trị vốn hóa. Giờ đây, cuộc khủng hoảng lãnh đạo tiếp tục đẩy công ty vào thế bất lợi, với nguy cơ làm bốc hơi hơn 500 tỷ USD vốn hóa và khiến Nvidia tụt xuống vị trí thứ ba, sau Apple và Microsoft, theo diễn biến giao dịch trước giờ mở cửa.

Diễn biến tiêu cực của Nvidia cũng gây sức ép lên thị trường chứng khoán Mỹ. Cổ phiếu Nvidia mất 10% khi mở cửa thị trường. Hợp đồng tương lai chỉ số Nasdaq giảm 1,4%, trong khi hợp đồng tương lai S&P 500 mất 0,7%.

Trước đó, các thị trường châu Á cũng đi xuống khi cổ phiếu bán dẫn và nhiều doanh nghiệp liên quan đến AI đồng loạt mất giá. Trong khi đó, chứng khoán châu Âu tăng điểm nhờ diễn biến tích cực ở các lĩnh vực khác.

Cổ phiếu một số đối thủ của Nvidia, trong đó có AMD và Broadcom, tăng giá. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp khác trong hệ sinh thái AI được xây dựng xoay quanh Nvidia lại chịu tác động từ cuộc khủng hoảng này.

Những cáo buộc liên quan đến CEO Nvidia có thể khiến Mỹ siết kiểm soát xuất khẩu chip AI, mở thêm cơ hội cho AMD, Broadcom và các nhà sản xuất bán dẫn Trung Quốc.

Các cáo buộc liên quan đến CEO Nvidia Jensen Huang đang làm dấy lên lo ngại về khả năng Mỹ siết chặt việc thực thi các quy định kiểm soát xuất khẩu chip AI tiên tiến. Những nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây tại Đông Nam Á, đặc biệt là các doanh nghiệp cho thuê năng lực tính toán, có thể trở thành đối tượng bị giám sát kỹ hơn.

Trung Quốc lên tiếng

Trước vấn đề này, ngày 12/11, Trung Quốc lên tiếng chỉ trích Mỹ đang sử dụng cáo buộc gián điệp trong bê bối ngoại tình của CEO Nvidia để làm cớ "phong tỏa công nghệ".

"Tiến bộ khoa học của Trung Quốc dựa trên đổi mới sáng tạo độc lập và hợp tác cởi mở", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh hôm nay, khi được hỏi về vụ việc liên quan đến Nvidia và những tác động tiềm tàng đối với quan hệ song phương, theo CGTN.

"Mỹ nên ngừng câu chuyện cái gọi là gián điệp Trung Quốc để làm cái cớ áp đặt các biện pháp hạn chế công nghệ", bà Mao nhấn mạnh.

Bà Mao cho biết Bắc Kinh sẽ "hợp tác với Mỹ để triển khai những nhận thức chung quan trọng mà hai nguyên thủ đã đạt được, đồng thời xây dựng mối quan hệ mang tính xây dựng, ổn định về chiến lược trên cơ sở tôn trọng, công bằng và có đi có lại".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh. Ảnh: Reuters.

Dịch vụ điện toán đám mây vào tầm ngắm

Mỹ đang tăng cường kiểm soát khả năng tiếp cận các công nghệ bán dẫn tiên tiến, trong bối cảnh những con chip này ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với ngành AI và an ninh quốc gia.

Ông Alex Capri, giảng viên cao cấp tại Trường Kinh doanh thuộc Đại học Quốc gia Singapore (NUS), nhận định dịch vụ điện toán đám mây từ lâu đã tạo ra một kẽ hở trong cơ chế kiểm soát xuất khẩu chip của Mỹ.

Thông qua các dịch vụ này, doanh nghiệp trên khắp thế giới có thể thuê năng lực tính toán để vận hành ứng dụng AI mà không cần trực tiếp mua những dòng chip tiên tiến. Vì vậy, Washington có thể tăng cường giám sát các nhà cung cấp dịch vụ đám mây, đặc biệt là nhóm neocloud - những công ty chuyên cung cấp hạ tầng tối ưu cho các tác vụ AI.

"Tôi cho rằng chúng ta sẽ chứng kiến một đợt siết chặt lớn đối với các công ty điện toán đám mây này", ông Capri nói với chương trình Asia First của CNA hôm 11/11.

Ông Capri dự báo Washington có thể gia tăng sức ép đối với những trung tâm thương mại và trung chuyển công nghệ.

Dịch vụ điện toán đám mây có thể trở thành mục tiêu giám sát mới của Washington, khi doanh nghiệp có thể thuê năng lực tính toán mà không cần trực tiếp mua chip AI. Ảnh: Reuters.

Nvidia đối mặt bất định về lãnh đạo

Bên cạnh những thách thức về chính sách và thị trường, tương lai lãnh đạo của Nvidia cũng thu hút sự chú ý của giới đầu tư.

Ông Goldberg nhận định những bất định xoay quanh vị trí của Jensen Huang có thể lấn át kết quả kinh doanh của công ty, ngay cả khi hoạt động cốt lõi vẫn duy trì tích cực.

Theo chuyên gia này, việc tìm người thay thế ông Huang sẽ đặc biệt khó khăn bởi vai trò lãnh đạo và quá trình ra quyết định tại Nvidia gắn chặt với nhà sáng lập.

Ông Huang trực tiếp quản lý hàng chục lãnh đạo cấp cao và tham gia vào nhiều quyết định quan trọng của công ty. Hiện chưa có người kế nhiệm rõ ràng đủ khả năng tiếp quản vị trí này.

"Nếu ông ấy không còn ở đó, hệ thống sẽ ngừng vận hành và hiện rất khó xác định ai có thể thay thế", ông Goldberg nhận định.

Trong bối cảnh nhu cầu chip AI tiếp tục tăng, bất kỳ thay đổi nào trong chính sách xuất khẩu của Mỹ cũng có thể tác động đến kế hoạch đầu tư hạ tầng công nghệ tại Đông Nam Á, theo Straits Times.

Các nhà phân tích công nghệ Mỹ dự báo những đơn vị vận hành trung tâm dữ liệu tại Malaysia, Singapore, Indonesia và Thái Lan có thể phải trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt hơn khi mua chip tiên tiến của Mỹ. Việc cho các doanh nghiệp thuê năng lực điện toán đám mây cũng có thể chịu thêm nhiều điều kiện hạn chế.

Lộ video Alice Huang và CEO Nvidia tại nhà hàng nổi tiếng Thông qua vai trò khách hàng của Nvidia, Alice Huang bắt đầu xuất hiện công khai bên cạnh Jensen Huang.