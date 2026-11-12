Jensen Huang từ chức Chủ tịch, CEO tại Nvidia

Đồng sáng lập Jensen Huang từ bỏ mọi chức vụ tại Nvidia. Ảnh: Bloomberg

Hội đồng quản trị tập đoàn bán dẫn Nvidia ngày 12/11 (giờ địa phương) ra thông cáo chính thức xác nhận ông Jensen Huang đã từ nhiệm toàn bộ các chức vụ gồm Chủ tịch, CEO và thành viên Hội đồng quản trị. Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức.

Để duy trì hoạt động điều hành, bà Colette Kress - Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Giám đốc Tài chính (CFO) hiện tại của Nvidia - đã chấp thuận đảm nhiệm vị trí CEO tạm quyền. Bà Kress sẽ đồng thời kiêm nhiệm chức vụ CFO cho đến khi Hội đồng quản trị hoàn tất việc bổ nhiệm CEO chính thức. Hội đồng quản trị cũng khởi động quy trình tìm kiếm lãnh đạo mới trên phạm vi cả các ứng viên nội bộ lẫn bên ngoài tập đoàn.

Song song với thay đổi ở ban điều hành, Hội đồng quản trị Nvidia đã bổ nhiệm ông Harvey C. Jones giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đầu tiên trong lịch sử công ty. Ông Jones là doanh nhân, nhà điều hành công nghệ và nhà đầu tư mạo hiểm với hơn 30 năm kinh nghiệm, từng giữ cương vị CEO và Chủ tịch Điều hành của tập đoàn thiết kế vi mạch Synopsys.

Bà Colette Kress, CEO tạm quyền mới của Nvidia. Ảnh: Nvidia

Nvidia chao đảo trước bê bối đời tư của CEO Jensen Huang

Nvidia rơi vào tình trạng bất ổn sau khi Jensen Huang thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân vào cuối tuần qua. Cổ phiếu hãng chip này mạnh giữa lo ngại cuộc điều tra và bê bối có thể khiến nhà đồng sáng lập kiêm CEO phải rời vị trí.

Trong vài tuần qua, New York Times và Financial Times đưa tin các cơ quan tình báo Mỹ đã theo dõi Alice Huang, một lãnh đạo công nghệ châu Á từng có liên hệ với Megaspeed, khách hàng của Nvidia. Theo các nguồn tin, giới tình báo Mỹ kết luận bà Alice Huang đang chuyển thông tin cho nước ngoài.

Jensen Huang hiện là gương mặt đại diện cho ngành công nghiệp AI toàn cầu. Ông thường sử dụng tên gọi thân mật "Jensen" khi giao tiếp với khách hàng và đối thủ. Công nghệ của Nvidia đang được sử dụng để huấn luyện gần như toàn bộ các mô hình AI lớn hiện nay.

Hãng chip cũng trở thành nguồn cung cấp tài chính và hạ tầng quan trọng cho các startup AI. Là người đứng đầu, Huang thường xuyên gặp gỡ các tổng thống và lãnh đạo doanh nghiệp lớn trên thế giới.

Tuy nhiên, những diễn biến liên quan đến đời tư của ông đẩy Nvidia vào tình thế bất ổn. Trong email gửi nhân viên hôm 8/11, Huang thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân với Alice Huang.

"Những hành động của tôi đã làm tổn thương cô ấy và các con. Không có lý do gì để biện minh cho những gì tôi đã làm", Huang viết. Trong thông điệp, ông đồng thời nhấn mạnh mình là công dân Mỹ và luôn ủng hộ an ninh quốc gia nước này.

Đại diện Nvidia khi đó cho biết Huang cam kết tiếp tục đảm nhiệm vị trí CEO, không gián đoạn công việc điều hành.

Cùng ngày, hội đồng quản trị Nvidia thông báo sẽ tiến hành điều tra cáo buộc Huang từng là mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài. Tuy nhiên, cơ quan này cũng khẳng định chưa có cơ sở để tin rằng an ninh quốc gia Mỹ hoặc các bí mật của Nvidia đã bị xâm phạm.

Từ nhân viên rửa bát đến 'ông trùm' bán dẫn

Huang sinh ra tại Đài Loan (Trung Quốc), sau đó cùng gia đình chuyển đến Thái Lan khi cha ông sang đây làm việc. Năm 9 tuổi, ông và anh trai được cha mẹ gửi sang Mỹ sống cùng chú. Một thời gian sau, cha mẹ ông cũng chuyển đến Mỹ, cả gia đình đoàn tụ tại bang Oregon.

Tại đây, Huang theo học trung học và tốt nghiệp sớm sau khi học vượt hai lớp. Ông tiếp tục theo đuổi ngành kỹ thuật điện tại Đại học Bang Oregon. Trong lớp học khoảng 250 sinh viên thời điểm đó, chỉ có ba người là nữ, trong đó có Lori - người sau này trở thành vợ ông và từng cùng ông tham gia một nhóm thực hành trong phòng thí nghiệm.

Sau khi tốt nghiệp, hai người cùng làm công việc thiết kế chip tại Thung lũng Silicon. Năm 1992, Huang hoàn thành chương trình sau đại học tại Đại học Stanford.

Năm 1993, Huang cùng hai kỹ sư Chris Malachowsky và Curtis Priem gặp nhau tại một nhà hàng Denny's ở San Jose, bang California - khu vực hiện được xem là trung tâm của Thung lũng Silicon. Cuộc trò chuyện giữa ba người đã đặt nền móng cho sự ra đời của Nvidia.

Trước đó, Huang từng làm việc tại một nhà hàng Denny's khi còn trẻ. Ông nhiều lần chia sẻ rằng công việc này giúp bản thân vượt qua tính nhút nhát và hiểu được giá trị của sự chăm chỉ.

Trên hồ sơ LinkedIn, Huang chỉ liệt kê hai kinh nghiệm làm việc: nhà sáng lập kiêm CEO Nvidia và nhân viên rửa bát, phục vụ bàn tại Denny's.

Trong cuộc gặp năm 1993, ba kỹ sư thảo luận về ý tưởng phát triển một loại chip máy tính có khả năng xử lý đồ họa nhanh hơn, giúp hình ảnh trong các trò chơi điện tử trở nên chân thực hơn. Những cuộc trao đổi sau đó đã dẫn đến quyết định thành lập Nvidia.

Ban đầu, Nvidia tập trung phát triển các bộ xử lý đồ họa (GPU) chuyên dụng, phục vụ nhu cầu xử lý hình ảnh trong trò chơi điện tử. Tuy nhiên, theo thời gian, dòng chip này trở thành một trong những nền tảng phần cứng quan trọng thúc đẩy sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI).

Từ một công ty khởi nghiệp với ý tưởng cải thiện đồ họa trò chơi điện tử, Nvidia hiện trở thành doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới, với vốn hóa khoảng 4.000 tỷ USD.

Jensen Huang cũng vươn lên hàng ngũ những người giàu nhất hành tinh. Theo ước tính của Forbes, tài sản cá nhân của ông hiện vượt 150 tỷ USD.

(Tổng hợp)