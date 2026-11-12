Jensen Huang từ chức CEO sau bê bối tình ái, cổ phiếu Nvidia giảm hơn 10%

Giám đốc điều hành NVIDIA, Jensen Huang, từ chức sau khi vướng bê bối tình ái. Ảnh: Reuters.

Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang đã từ chức sau khi xuất hiện thông tin ông có hai mối quan hệ ngoài hôn nhân. Biến cố đẩy nhà sản xuất chip giữ vị trí trung tâm trong làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu vào một cuộc khủng hoảng lãnh đạo.

Ông Huang, 63 tuổi, sẽ được thay thế tạm thời bởi Giám đốc tài chính Colette Kress trong thời gian Nvidia tìm kiếm người kế nhiệm chính thức.

Quyết định rời nhiệm sở được đưa ra sau khi Huang thừa nhận có quan hệ tình cảm với một phụ nữ mà giới chức Mỹ nghi ngờ có liên hệ với hoạt động tình báo Trung Quốc. Hôm 11/11, thông tin về mối quan hệ ngoài hôn nhân thứ hai của ông với một lãnh đạo cấp cao tại Nvidia cũng được tiết lộ.

Cổ phiếu Nvidia giảm hơn 10% trong giao dịch trước giờ mở cửa ngày 12/11, nối dài đà đi xuống sau thông báo Huang từ chức. Theo Reuters, vốn hóa của công ty vào khoảng 4.000 tỷ USD, khiến bất ổn tại Nvidia lập tức trở thành mối quan tâm lớn của giới đầu tư và toàn ngành công nghệ.

Huang đồng sáng lập Nvidia năm 1993 và dẫn dắt công ty trở thành doanh nghiệp từng có thời điểm giá trị nhất thế giới. Ông rời vị trí sau hơn 33 năm điều hành, khép lại chặng đường đưa Nvidia từ một nhà sản xuất chip đồ họa quy mô nhỏ phục vụ ngành công nghiệp trò chơi điện tử thành mắt xích trọng yếu trong hạ tầng AI toàn cầu.

Dưới sự lãnh đạo của Huang, Nvidia không chỉ phát triển các bộ xử lý đồ họa (GPU) mà còn xây dựng hệ sinh thái phần cứng và phần mềm phục vụ việc huấn luyện, vận hành các mô hình AI. Chip của hãng hiện là nền tảng quan trọng đối với nhiều hệ thống AI nổi tiếng, trong đó có ChatGPT của OpenAI và Claude của Anthropic.

Nvidia đối mặt khoảng trống lãnh đạo

Sự ra đi của Huang gây chú ý đặc biệt bởi vai trò của ông không chỉ giới hạn ở vị trí CEO. Trong nhiều năm, ông là gương mặt đại diện của Nvidia, đồng thời trực tiếp định hình chiến lược sản phẩm, quan hệ với các đối tác và hướng phát triển của hệ sinh thái AI.

Theo Reuters, Huang còn là cổ đông lớn thứ tư của Nvidia, nắm khoảng 3,61% cổ phần. Ông cũng rời hội đồng quản trị công ty. Nvidia bổ nhiệm ông Harvey Jones, cựu CEO Synopsys và thành viên hội đồng quản trị, làm chủ tịch hội đồng quản trị đầu tiên trong lịch sử doanh nghiệp.

Nhiệm vụ trước mắt của bà Colette Kress là điều hành Nvidia trong giai đoạn công ty tìm kiếm CEO chính thức. Bà gia nhập Nvidia năm 2013 và giữ chức giám đốc tài chính hơn một thập kỷ. Việc bổ nhiệm CEO tạm quyền giúp công ty duy trì hoạt động điều hành, nhưng chưa giải quyết được câu hỏi ai sẽ thay Huang dẫn dắt Nvidia trong dài hạn.

Quy mô kinh doanh của Nvidia cho thấy mức độ quan trọng của vị trí này. Theo báo cáo tài chính công bố ngày 25/2/2026, doanh thu cả năm tài chính 2026 của hãng đạt 215,9 tỷ USD, tăng 65% so với năm trước. Riêng quý IV, doanh thu đạt 68,1 tỷ USD, trong đó mảng trung tâm dữ liệu đóng góp 62,3 tỷ USD. Đây là lĩnh vực hưởng lợi trực tiếp từ nhu cầu đầu tư vào máy chủ và hạ tầng tính toán phục vụ AI.

Reuters nhận định việc Huang rời đi có thể tác động rộng hơn đến hệ sinh thái AI mà ông góp phần xây dựng. Nvidia đã sử dụng nguồn tiền ngày càng lớn của mình để đầu tư vào các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây, đối tác cung ứng và những phòng thí nghiệm AI hàng đầu. Vì vậy, thay đổi ở vị trí lãnh đạo cao nhất có thể ảnh hưởng đến cách công ty phối hợp với các đối tác trong ngành.

Một rủi ro khác nằm ở khả năng thực thi chiến lược. Theo Michael Feldman, nhà quản lý danh mục đầu tư tại ClearBridge Investments, lộ trình công nghệ của Nvidia trong vài năm tới tương đối rõ ràng; thách thức lớn hơn là duy trì khả năng điều phối một hệ thống kinh doanh và công nghệ có độ phức tạp rất cao sau khi Huang rời đi.

Bê bối cũng có thể tác động đến chính sách xuất khẩu chip của Mỹ. Huang từng nhiều lần vận động Washington duy trì khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc cho các nhà sản xuất chip Mỹ, đồng thời có quan hệ gần gũi với Tổng thống Donald Trump. Bất kỳ thay đổi nào trong ban lãnh đạo Nvidia vì thế đều có thể kéo theo những hệ quả đối với cuộc cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung.

Bê bối tình ái kéo theo nghi vấn an ninh

Theo Reuters, những ngày gần đây, áp lực lên Huang gia tăng sau các thông tin về mối quan hệ của ông với Alice Huang, một nữ doanh nhân Trung Quốc từng làm việc tại công ty điện toán đám mây Megaspeed có trụ sở ở Singapore. Giới chức Mỹ nghi ngờ người phụ nữ này có liên hệ với hoạt động tình báo Trung Quốc. Bắc Kinh đã bác bỏ cáo buộc bà là điệp viên.

Hai người từng được chụp ảnh cùng nhau tại Đài Loan, Singapore và California. Reuters cho biết giới chức Mỹ cũng đang xem xét Megaspeed, một đối tác điện toán đám mây của Nvidia được hưởng quyền tiếp cận ưu tiên với chip của hãng, trước nghi vấn công ty này giúp Trung Quốc tiếp cận các bộ xử lý AI tiên tiến thuộc diện bị Mỹ hạn chế xuất khẩu.

Đầu tháng 11, hội đồng quản trị Nvidia đã mở cuộc điều tra độc lập, với sự tham gia của các thành viên hội đồng không điều hành và luật sư bên ngoài, nhằm xác định liệu Huang có trở thành mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài hay không. Khi đó, hội đồng quản trị vẫn tuyên bố tin tưởng ông.

Vụ việc trở nên nghiêm trọng hơn hôm 11/11, sau khi tờ New York Times đưa tin Huang có mối quan hệ ngoài hôn nhân với Kimberly Powell, một phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực y tế của Nvidia và là người báo cáo trực tiếp cho ông.

Những thông tin này khiến bê bối cá nhân của Huang vượt khỏi phạm vi đời tư, đặt ra câu hỏi về quản trị doanh nghiệp, nguy cơ xung đột lợi ích và an ninh công nghệ tại một trong những công ty có ảnh hưởng lớn nhất thế giới.

Theo FT, Reuters