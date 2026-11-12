Jensen Huang từ chức CEO, Nvidia trên đà 'bốc hơi' 1 nghìn tỷ USD

Cổ phiếu của tập đoàn bán dẫn Nvidia lao dốc mạnh trong phiên giao dịch ngày 12/11 (giờ địa phương), tạo ra cơn chấn động trên các thị trường tài chính toàn cầu ngay sau khi nhà sáng lập kiêm CEO Jensen Huang chính thức từ nhiệm.

Trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa, cổ phiếu Nvidia giảm hơn 11%. Đà giảm này nối dài chuỗi sụt giảm khiến giá trị vốn hóa thị trường của tập đoàn đứng trước nguy cơ bốc hơi khoảng 1.000 tỷ USD chỉ tính riêng trong tháng 11. Hội đồng quản trị Nvidia đã bổ nhiệm bà Colette Kress, Giám đốc Tài chính (CFO) hiện tại, đảm nhận vai trò Quyền CEO.

Diễn biến cổ phiếu Nvidia trong 5 ngày qua. Hôm 8/11, Jensen Huang thừa nhận không chung thủy với vợ. Ảnh chụp màn hình

Sự thay đổi đột ngột ở vị trí lãnh đạo cao nhất của Nvidia đặt giới đầu tư trước những dấu hỏi lớn về tính bền vững của làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI), cũng như mức độ lan tỏa rủi ro từ nội bộ một trong những doanh nghiệp công nghệ quan trọng nhất thế giới sang nền kinh tế vĩ mô.

Tác động từ biến cố tại Nvidia nhanh chóng lan sang các thị trường quốc tế, nhưng ở mức độ phân hóa rõ rệt. Tại châu Á, hầu hết các chỉ số chứng khoán lớn - nơi tập trung nhiều đối tác chuỗi cung ứng lẫn đối thủ cạnh tranh trong ngành AI của Nvidia - đều đi xuống.

Cổ phiếu của hãng gia công bán dẫn TSMC (đơn vị sản xuất chip theo thiết kế của Nvidia) giảm hơn 2%. Ngược lại, cổ phiếu Samsung của Hàn Quốc - đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Nvidia ở một số mảng kinh doanh - tăng 1%.

Tại châu Âu, các chỉ số chứng khoán ít chịu ảnh hưởng từ nhóm cổ phiếu AI nhìn chung tăng điểm, ngoại trừ tập đoàn công nghệ lớn nhất khu vực là ASML (Hà Lan) ghi nhận mức giảm hơn 2%.

Tại Mỹ, hợp đồng tương lai của chỉ số công nghệ Nasdaq giảm nhẹ dưới 1% trước giờ mở cửa. Cổ phiếu của nhóm các tập đoàn công nghệ lớn thuộc nhóm "Magnificent Seven" (7 cổ phiếu công nghệ dẫn dắt thị trường Mỹ) gần như đi ngang, trong khi chỉ số S&P 500 dự kiến mở cửa giảm nhẹ.

Đáng chú ý, cổ phiếu của các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Nvidia tại Mỹ lại đồng loạt đi lên, với AMD tăng hơn 2% và Broadcom tăng gần 2%.

Phố Wall đồng loạt hạ triển vọng

Jensen Huang, người đồng sáng lập Nvidia từ năm 1993, là nhân vật trung tâm thúc đẩy kỷ nguyên bùng nổ AI, giúp thị trường chứng khoán Mỹ liên tục lập đỉnh trong những năm gần đây. Quyết định rời ghế của ông diễn ra sau khi Hội đồng quản trị tiến hành xem xét các thông tin tiết lộ ông có quan hệ ngoài hôn nhân với một lãnh đạo cấp dưới báo cáo trực tiếp cho mình, cũng như với một người phụ nữ bị cơ quan tình báo Mỹ xác định là điệp viên.

Trước biến cố này, nhiều tổ chức phân tích tài chính đã bắt đầu hạ mức dự báo đối với cổ phiếu Nvidia. Dù tập đoàn vẫn được kỳ vọng giữ vai trò cốt lõi trong việc xây dựng hạ tầng AI toàn cầu, giới quan sát bày tỏ lo ngại sâu sắc về năng lực quản trị doanh nghiệp và việc thiếu vắng một kế hoạch kế nhiệm rõ ràng.

Nhóm chuyên gia phân tích tại công ty chứng khoán Bernstein đã hạ bậc xếp hạng tín nhiệm của Nvidia và cắt giảm mạnh giá mục tiêu của cổ phiếu này: "Trực giác mách bảo chúng tôi rằng có lẽ sự việc vẫn chưa chạm tới đáy của những gì có thể tiếp tục bị phanh phui. Chúng tôi đã thấy quá đủ rủi ro và chọn đứng ngoài quan sát".

Tương tự, các nhà phân tích tại RBC Capital Markets cũng hạ mạnh dự báo đối với cổ phiếu Nvidia, với lý do thiếu hụt lộ trình chuyển giao quyền lực chính thức cho vị trí CEO: "Liệu bất kỳ cá nhân nào có thể thay thế được sự kết hợp độc nhất vô nhị giữa tầm nhìn kỹ thuật, sự nhạy bén trong việc xây dựng hệ sinh thái và khả năng đóng vai trò gương mặt đại diện toàn cầu cho cuộc cách mạng AI của ông Huang hay không vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ".

Một số tổ chức khác như Wells Fargo và Mizuho vẫn duy trì góc nhìn tích cực dài hạn đối với triển vọng kinh doanh của hãng chip, nhưng thừa nhận bối cảnh điều hành đã thay đổi hoàn toàn.

Tính từ mức đỉnh thiết lập vào đầu tháng 10, cổ phiếu Nvidia hiện đã giảm khoảng 1/3 giá trị, đẩy tập đoàn rơi sâu vào "thị trường gấu" (trạng thái cổ phiếu giảm từ 20% trở lên so với mức đỉnh gần nhất). Trong đợt biến động mạnh tuần trước, hãng chip cũng đã chính thức đánh mất ngôi vị công ty đại chúng có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới vào tay Apple.

Bất chấp cuộc khủng hoảng lãnh đạo, giới phân tích vẫn dự báo Nvidia sẽ đạt mức lợi nhuận vượt xa con số 200 tỷ USD trong năm nay, nhờ nhu cầu chip AI duy trì ở mức cao khi các tập đoàn công nghệ chạy đua xây dựng các trung tâm dữ liệu khổng lồ.

(Theo NYT)