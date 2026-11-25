“Tôi sẽ trở thành một CEO tốt hơn trong lần thứ hai đảm nhiệm vị trí này”, Huang nói với các nhân viên trong ngày trở lại công ty. Ảnh: Zhengzhong Tu/Reuters, Nvidia.

Ngày 23/11, Jensen Huang (63 tuổi), nhà đồng sáng lập Nvidia, trở lại vị trí CEO tập đoàn công nghệ Mỹ, nhận được sự chào đón của đông đảo nhân viên. Trong ngày trở lại văn phòng, lựa chọn trang phục của vị tỷ phú cũng thu hút sự chú ý.

Huang vẫn giữ kiểu tóc bạc rẽ ngôi quen thuộc, song không còn diện áo khoác da màu đen mang tính biểu tượng. Ông xuất hiện trong chiếc áo khoác cotton màu xanh navy có khóa kéo, kết hợp với quần jeans đen và đôi sneakers da không dây trị giá 1.600 USD của Hermès.

Theo GQ, chiếc áo nhiều khả năng là thiết kế có giá 3.300 USD của Dior, nhà mốt xa xỉ Pháp. Tuy nhiên, thương hiệu chưa lên tiếng xác nhận thông tin này.

Được làm bằng vải cotton gabardine, thiết kế nổi bật với họa tiết thêu đồng màu ở ngực, lấy cảm hứng từ phong cách Rococo thế kỷ XVIII. Phom dáng của sản phẩm gợi liên tưởng đến áo khoác Harrington, kiểu áo có nguồn gốc tại Anh, mang vẻ ngoài lịch thiệp nhưng không quá trang trọng, theo GQ Taiwan.

Đây không phải lần đầu Huang diện thiết kế này. Ông từng mặc chiếc áo tương tự khi xuất hiện tại sân bay quốc tế Gimpo (Seoul, Hàn Quốc) hồi tháng 6. Cũng trong chuyến công tác này, vị tỷ phú trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội khi diện áo khoác da giữa thời tiết nóng bức của mùa hè Seoul.

Thiết kế của nhà mốt Pháp gợi nhớ áo khoác Harrington cổ điển của Anh, mang vẻ ngoài lịch thiệp nhưng không quá trang trọng. Ảnh: Dior; Đồ họa: Như Phương.

Trong hơn một thập kỷ, áo khoác da màu đen trở thành dấu ấn thời trang của nhà đồng sáng lập Nvidia. Trong cuộc phỏng vấn với CBS News hồi tháng 9, Huang tiết lộ sở hữu khoảng 30-40 chiếc áo khoác da của các thương hiệu như Tom Ford, Burberry, Dior và Dunhill.

Tại một hội nghị kinh tế do Đại học Stanford (Mỹ) tổ chức năm 2024, Huang cho biết ông thích mặc áo khoác da vì chất liệu này không gây ngứa.

Tuy nhiên, ngoài yếu tố thoải mái, theo GQ, việc duy trì phong cách ăn mặc nhất quán còn góp phần giúp Huang xây dựng hình ảnh cá nhân khác biệt, phá vỡ những khuôn mẫu về diện mạo của giới công nghệ.

Nỗ lực thể hiện cá tính thông qua thời trang cũng được ghi nhận ở một số lãnh đạo công nghệ khác, chẳng hạn Mark Zuckerberg xuất hiện ở hàng ghế đầu tại show diễn của Prada trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Milan hay người đứng đầu Instagram Adam Mosseri diện thiết kế của Kartik Research tại Met Gala 2026.

Chiếc áo khoác này từng được ông mặc trong chuyến công tác tại Hàn Quốc hồi tháng 6. Ảnh: News1.

Sau những ồn ào liên quan đến đời tư của Huang, việc tạm gác chiếc áo khoác da quen thuộc trong ngày phục chức được giới thời trang nhìn nhận như động thái làm mới hình ảnh cá nhân. Max Berlinger, biên tập viên cấp cao của Vogue Runway, gọi sự thay đổi phong cách của Huang là “ăn mặc để chuộc lỗi” (redemption dressing).

Theo Berlinger, áo khoác da từng giúp vị tỷ phú xây dựng hình ảnh một nhà lãnh đạo nổi loạn, dám phá vỡ quy tắc tại Thung lũng Silicon. Việc chuyển sang áo khoác cotton có vẻ ngoài giản dị, gần gũi hơn có thể là cách ông thể hiện sự khiêm nhường và thái độ hối lỗi.

Dù thay đổi chất liệu trang phục, Huang vẫn duy trì tông màu tối và phom dáng ôm gọn quen thuộc. Theo cây viết, lựa chọn này cũng có thể truyền tải thông điệp về sự nhất quán, ổn định trong giai đoạn Nvidia trải qua nhiều biến động.