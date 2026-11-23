Ảnh minh hoạ: Go Nakamura/Reuters.

Ngày 23/11, Nvidia cho biết chính thức khôi phục các chức vụ Chủ tịch, Tổng giám đốc điều hành và thành viên Hội đồng quản trị công ty cho ông Jensen Huang.

Hội đồng quản trị Nvidia cho biết đã nhất trí thông qua quyết định khôi phục chức vụ cho ông Huang sau “một loạt cuộc thảo luận và cuộc họp” với ông.

Hội đồng cũng cho biết đã tiếp nhận ý kiến từ các quan chức cấp cao của Chính phủ Mỹ và tin tưởng rằng việc ông Huang trở lại vị trí lãnh đạo không gây ra rủi ro đối với an ninh quốc gia.

Theo CNBC, sau khi thông tin ông Huang được khôi phục chức vụ được công bố, cổ phiếu Nvidia đã tăng 29%. Trước đó, mã cổ phiếu này đã giảm gần 33% kể từ ngày 8/11, thời điểm ông Huang thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân.

Trong thông cáo báo chí của Nvidia, ông Jensen Huang cho biết bản thân “nóng lòng quay trở lại làm việc”.

“Tôi đảm nhận trọng trách này với tinh thần khiêm nhường và quyết tâm mới. Tôi muốn cảm ơn Hội đồng quản trị Nvidia vì sự tin tưởng và cân nhắc trong suốt quá trình vừa qua”, ông Huang cho biết trong tuyên bố.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng hoan nghênh việc ông Huang trở lại lãnh đạo Nvidia. Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump cho rằng Hội đồng quản trị đã đưa ra “quyết định đúng đắn và phù hợp” khi khôi phục chức vụ cho ông Huang.

Theo Tổng thống Mỹ, nước này cần sự lãnh đạo của ông Huang để “đảm bảo thành công và thịnh vượng không chỉ cho công ty mà còn cho nền kinh tế Mỹ”.

Ông Trump nhắc lại rằng Chính phủ Mỹ “không có lý do gì để tin” việc ông Huang trở lại sẽ gây ra rủi ro an ninh quốc gia, đồng thời khẳng định không có bằng chứng cho thấy ông Huang tham gia các hành vi bất hợp pháp.

“Ở góc độ cá nhân, tôi đã biết Jensen và ông ấy là một người yêu nước tuyệt vời, một tài sản quốc gia”, ông Trump viết.

Trong nhiều tuần sau khi ông Huang rời vị trí, Hội đồng quản trị Nvidia từng liên tục khẳng định không xem xét khả năng khôi phục chức vụ cho ông. Thay vào đó, công ty bổ nhiệm bà Colette Kress, Giám đốc tài chính Nvidia, làm Tổng giám đốc điều hành tạm quyền.

Hội đồng quản trị Nvidia đã thành lập một ủy ban độc lập và thuê hãng luật Wachtell, Lipton, Rosen & Katz tiến hành điều tra ông Huang, đồng thời xác minh liệu bí mật doanh nghiệp hoặc các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia có bị xâm phạm hay không.

Trong thông báo khôi phục chức vụ cho ông Huang, Hội đồng quản trị cho biết cuộc điều tra của ủy ban vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi có kết luận cuối cùng. Ông Huang cũng cam kết hợp tác với quá trình điều tra này.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Nvidia Harvey Jones cho biết: “Hội đồng quản trị tin rằng Jensen là người phù hợp để lãnh đạo Nvidia và việc khôi phục chức vụ cho ông là vì lợi ích tốt nhất của các cổ đông, nhân viên, đối tác và khách hàng”.

“Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng Jensen và mong muốn tiếp tục làm việc cùng ông khi ông trở lại lãnh đạo công ty”, ông cho biết.

Đáng chú ý, Hội đồng quản trị Nvidia đã thành lập Ủy ban Kiểm soát xuất khẩu và An ninh quốc gia, gồm các thành viên độc lập, nhằm giám sát việc tuân thủ các quy định thương mại và những rủi ro liên quan đến an ninh quốc gia Mỹ.

Nvidia cũng đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Giám đốc tuân thủ, chịu trách nhiệm giám sát hoạt động tuân thủ trên toàn công ty.