Vào vụ thu hoạch, cam giòn Thượng Lộc ở xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đang hút khách nhờ chất lượng và hương vị đặc trưng, giá bán tăng so với cùng kỳ năm trước. Từ nhà vườn đến các cơ sở kinh doanh, hoạt động thu hái, đóng gói, vận chuyển diễn ra khẩn trương, tạo nên không khí sôi động của mùa cam được giá.