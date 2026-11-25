Jensen Huang trở lại Nvidia, Việt Nam đứng trước cơ hội nào?
Việc Jensen Huang trở lại vị trí CEO Nvidia không chỉ tạo dấu ấn trên thị trường tài chính mà còn cho thấy tầm ảnh hưởng của tập đoàn này đối với hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Với Việt Nam, vấn đề đặt ra là khả năng đón đầu các cơ hội đầu tư, hợp tác công nghệ và tham gia chuỗi cung ứng trong quá trình mở rộng của ngành công nghiệp AI.
Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn/jensen-huang-tro-lai-nvidia-viet-nam-dung-truoc-co-hoi-nao.html