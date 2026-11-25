Jensen Huang trở lại, thị trường AI lập tức ăn mừng

Có thể nói, không ai dự đoán được kịch bản này. Sáng thứ Hai, Jensen Huang chính thức trở lại vị trí CEO Nvidia sau khi từ chức vì những thông tin liên quan đến nhiều mối quan hệ ngoài hôn nhân, trong đó có một mối quan hệ với cấp dưới và một phụ nữ bị nghi là gián điệp.

Với vị thế đặc biệt của Nvidia trong ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI), nơi phần lớn hạ tầng công nghệ được xây dựng dựa trên chip và nền tảng của hãng, sự ra đi của Huang từng được xem là mối đe dọa trực tiếp đối với hoạt động kinh doanh của công ty. Vì vậy, việc ông quay trở lại đã tạo ra tâm lý phấn khích trên thị trường.

(Video một bộ phận nhân viên Nvidia reo hò ngày Jensen Huang trở lại CEO Nvidia. Nguồn: abir/ X)

Cổ phiếu Nvidia và nhiều doanh nghiệp liên quan nhanh chóng tăng mạnh. Đáng chú ý, nhóm công ty cung cấp hạ tầng điện toán đám mây AI thế hệ mới, thường được gọi là neocloud, như CoreWeave và Nebius, cũng ghi nhận đà phục hồi đáng kể. Chỉ số Nasdaq tăng 7% sau thông tin này.

Tuy nhiên, việc Huang trở lại không đồng nghĩa những rắc rối của Nvidia đã được giải quyết. Trái lại, công ty có thể phải đối mặt với hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng trong thời gian tới.

Tổng thống Donald Trump đã nói với các phóng viên rằng Chính phủ Mỹ không phát hiện vấn đề an ninh quốc gia nào phát sinh từ vụ việc liên quan đến Huang. Nhưng những lo ngại rộng hơn về an ninh quốc gia không dễ dàng bị gạt bỏ. Đặc biệt, sự can thiệp của ông Trump thậm chí có thể khiến Nvidia và các đối tác gặp thêm rắc rối.

Những vấn đề phát sinh từ các mối quan hệ của Huang chưa kết thúc. Đây có thể mới chỉ là khởi đầu.

Nghi vấn tuồn chip AI vào Trung Quốc vẫn chưa có lời giải

Điều đáng lo ngại nhất hiện nay là những câu hỏi nghiêm trọng liên quan đến việc chip Nvidia bị tuồn trái phép vào Trung Quốc và mức độ hiểu biết của chính Nvidia về hoạt động này.

Trong số những người lên tiếng bảo vệ Jensen Huang, ngày càng có nhiều ý kiến đặt câu hỏi liệu Alice Huang có thực sự là một điệp viên hay không. Tuy nhiên, một thực tế khó có thể phủ nhận là một lượng lớn chip thuộc diện bị Mỹ hạn chế xuất khẩu đã được đưa vào Trung Quốc thông qua công ty của người phụ nữ này.

Nó đặt ra câu hỏi về nguy cơ các mối quan hệ cá nhân có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, kiểm soát xuất khẩu công nghệ và lợi ích an ninh của Mỹ.

Khi đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát quốc hội, các cơ quan có chức năng giám sát và điều tra, trong đó có Ủy ban Giám sát Hạ viện, sẽ có nhiều công cụ để thúc đẩy việc làm rõ vấn đề.

Vai trò của Nvidia trong những vi phạm có thể xảy ra đối với các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ nhiều khả năng vẫn sẽ trở thành đối tượng của một cuộc điều tra kéo dài, bất kể Huang có trở lại vị trí CEO hay không.

Ông Donald Trump và CEO Nvidia Jensen Huang, cùng chào khán giả tại hội nghị thượng đỉnh “Kỷ nguyên vàng mới” (New Golden Age) diễn ra ở Viện Hòa bình Donald J. Trump vào ngày 8/10/2026, tại Washington, D.C. Ảnh: Daniel Torok/Nhà Trắng/ZUMA/SIPA

Tuy nhiên, việc ông quay lại ghế lãnh đạo khiến mọi phát hiện mới trở nên nhạy cảm hơn. Nếu xuất hiện thêm bằng chứng bất lợi, Nvidia sẽ phải gánh chịu hậu quả với tư cách một doanh nghiệp, bên cạnh những tổn thất về danh tiếng cá nhân của Jensen Huang.

Nói cách khác, sự trở lại của nhà sáng lập không giúp Nvidia thoát khỏi nguy cơ điều tra. Nó còn khiến mọi diễn biến tiếp theo có thể tác động trực tiếp hơn đến tương lai của công ty.

Một vấn đề khác cũng gây nhiều lo ngại là sự can thiệp của Tổng thống Donald Trump.

Trong lịch sử nước Mỹ, việc một tổng thống đương nhiệm trực tiếp can thiệp để bảo vệ một CEO bị cáo buộc có nguy cơ liên quan đến an ninh quốc gia là điều chưa có tiền lệ rõ ràng.

Nếu ông Trump chỉ gây sức ép để Bộ Tư pháp đưa ra kết luận có lợi cho Huang, sự việc đã đủ tạo nên một vụ bê bối chính trị. Nhưng việc tổng thống trực tiếp gọi điện cho hội đồng quản trị Nvidia còn đẩy vấn đề đi xa hơn.

Vì sao hội đồng quản trị Nvidia từng muốn loại bỏ Jensen Huang?

Có thể giả định rằng đây chính là kịch bản mà hội đồng quản trị Nvidia đã lo ngại khi quyết định loại bỏ Huang khỏi vị trí CEO cách đây hai tuần.

Kể từ thời điểm đó, cái giá phải trả cho việc loại bỏ nhà lãnh đạo này ngày càng tăng. Một bức thư ngỏ từ nhân viên và đối tác Nvidia đã xuất hiện, thị trường chứng khoán lao dốc và cuối cùng là sự can thiệp trực tiếp từ Tổng thống Mỹ.

Tất cả những yếu tố này khiến việc duy trì quyết định đưa Huang rời ghế CEO trở nên khó khăn hơn nhiều.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là không có yếu tố nào thực sự làm giảm cái giá phải trả, nếu Nvidia tiếp tục giữ Huang ở vị trí lãnh đạo.

Những nguy cơ mà hội đồng quản trị nhìn thấy từ đầu tháng vẫn còn nguyên. Nghi vấn liên quan đến an ninh quốc gia chưa được giải quyết triệt để, hoạt động xuất khẩu chip sang Trung Quốc vẫn đặt ra nhiều câu hỏi, còn sự can thiệp của ông Trump có thể mở ra một mặt trận chính trị mới.

Jensen Huang đã trở lại, thị trường đã ăn mừng và cổ phiếu công nghệ đang phục hồi. Nhưng phía sau những con số tăng trưởng là một thực tế khác: Nvidia chưa thoát khỏi cuộc khủng hoảng.

Thậm chí, khi nhà sáng lập trở lại ghế CEO Nvidia, mọi tranh cãi liên quan đến ông có thể sẽ càng gắn chặt với tương lai của công ty. Và những gì hội đồng quản trị từng lo sợ có thể ập đến bất cứ lúc nào.

(Theo New York Post, TechCrunch, Indian Express)