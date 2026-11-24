Cổ phiếu công nghệ dường như đang quay đầu giảm, chỉ một ngày sau khi sự trở lại của Jensen Huang tại Nvidia giúp vốn hóa thị trường của công ty tăng gần 1.000 tỷ USD, đồng thời đưa chứng khoán Mỹ trải qua phiên giao dịch khởi sắc nhất kể từ tháng 4/2025.

Hợp đồng tương lai Nasdaq-100 giảm gần 2%, trong khi các hợp đồng gắn với S&P 500 và Dow Jones cũng đi xuống nhưng với mức giảm nhẹ hơn. Cổ phiếu Nvidia mất khoảng 5% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa, còn cổ phiếu Anthropic thậm chí rơi xuống dưới mức giá IPO.

Trước đó, cổ phiếu công nghệ châu Á đồng loạt tăng mạnh, nối tiếp đà hưng phấn của thị trường Mỹ trước thông tin Huang trở lại. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 4%, Kospi của Hàn Quốc tăng 6%, trong khi Taiex của Đài Loan (Trung Quốc) - nơi đặt trụ sở của TSMC, nhà sản xuất chip bán dẫn hàng đầu thế giới - tăng vọt 9%.

Phiên giao dịch ngày 23/11 chứng kiến màn phục hồi ngoạn mục của cổ phiếu công nghệ Mỹ sau khi Jensen Huang được đưa trở lại vị trí CEO Nvidia. Cổ phiếu hãng chip này tăng khoảng 32%, bổ sung hơn 900 tỷ USD vốn hóa. Đà tăng lan rộng sang nhóm doanh nghiệp liên quan đến AI, đưa chỉ số Nasdaq 100 tăng hơn 6%.

Nhân viên Nvidia ôm chầm Jensen Huang sau bài phát biểu ngày trở lại Sau khi được phục chức CEO, Jensen Huang nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ các nhân viên Nvidia. Ông cảm ơn mọi người đã ủng hộ và hứa sẽ trở thành một CEO tốt hơn trong nhiệm kỳ thứ hai.

Sự trở lại của Huang có thể tạo thêm động lực cho ngành AI và công nghệ. Diễn biến này cũng có thể được xem là tín hiệu cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump đánh giá cao vai trò của doanh số chip Nvidia đối với nền kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, những bất ổn lớn của ngành vẫn chưa được giải quyết, đặc biệt là khả năng duy trì tốc độ đầu tư vào các trung tâm dữ liệu và triển vọng sinh lời từ những khoản đầu tư khổng lồ này.

Bên cạnh những diễn biến khó lường trong lĩnh vực AI, thị trường ngày thứ Ba cũng tập trung vào các thông tin kinh tế và doanh nghiệp quen thuộc hơn. Dell, Analog Devices, Autodesk cùng nhiều công ty khác dự kiến công bố kết quả kinh doanh, trong khi dữ liệu về giá nhà và chỉ số niềm tin người tiêu dùng cũng sẽ được công bố.

"Thị trường gần như đã phải đối mặt với một cơn bão hoàn hảo của những bất ổn, dẫn đến khủng hoảng niềm tin", King Lip, chiến lược gia trưởng tại BakerAvenue Wealth Management, nhận định. Theo ông, những xáo trộn quanh Nvidia là một trong những nguồn gây bất định lớn, và việc ông Huang trở lại đã giúp loại bỏ một phần đáng kể rủi ro này.

Thomas Urano, đồng Giám đốc đầu tư tại Sage Advisory, cũng mô tả phản ứng của thị trường là "tiếng thở phào nhẹ nhõm của tất cả mọi người". Theo ông, sự trở lại của ông Huang có thể khôi phục niềm tin đối với các khoản đầu tư vào AI.

Nhiều nhà đầu tư cho rằng giá trị của Nvidia gắn chặt với vai trò cá nhân của ông Huang. Nhà đồng sáng lập được ghi nhận là người sớm nhận ra bước ngoặt công nghệ, định hướng phát triển những dòng chip tiên tiến trở thành nền tảng cho làn sóng AI và góp phần đưa lợi nhuận công ty tăng vọt.

Tom Plumb, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Plumb Balanced Fund, cho rằng việc tìm người thay thế ông Huang là thách thức lớn bởi khó có nhân vật nào đủ sức lập tức đảm nhiệm vai trò của ông. Việc đưa trở lại một nhà lãnh đạo có tầm nhìn và khả năng thu hút nhân tài hàng đầu ngành vì thế là tín hiệu tích cực đối với Nvidia.

Sàn giao dịch chứng khoán New York American (AMEX) sau khi hội đồng quản trị của Nvidia bổ nhiệm lại Jensen Huang làm Giám đốc điều hành, tại New York (Mỹ) ngày 23/11. Ảnh: Reuters.

Những câu hỏi lớn về hiệu quả đầu tư AI

Dù sự trở lại của ông Huang giúp thị trường tạm thời trút bỏ áp lực, những hoài nghi về triển vọng ngành AI vẫn chưa biến mất. Câu hỏi lớn nhất là liệu hàng nghìn tỷ USD đang được rót vào hạ tầng AI có thể tạo ra lợi nhuận tương xứng hay không.

Trong những năm gần đây, các tập đoàn công nghệ lớn liên tục chi mạnh để xây dựng trung tâm dữ liệu, mua chip xử lý và mở rộng năng lực tính toán. Xu hướng này mang lại lợi ích trực tiếp cho Nvidia, nhà cung cấp những bộ xử lý đồ họa và hệ thống tính toán thiết yếu đối với hạ tầng AI.

Tuy nhiên, quy mô đầu tư ngày càng lớn cũng làm gia tăng áp lực chứng minh hiệu quả kinh tế. Giới đầu tư muốn biết liệu những khoản chi này có thể chuyển hóa thành doanh thu và lợi nhuận thực tế, đồng thời đủ sức bù đắp chi phí vốn ngày càng cao hay không.

Trụ sở Nvidia vỡ òa khi đón Jensen Huang trở lại Sau 11 ngày rời ghế CEO, Jensen Huang trở lại trụ sở Nvidia tại Santa Clara trong tiếng vỗ tay và reo hò của đông đảo nhân viên. Ông cũng dừng lại trò chuyện ngắn với mọi người tại lối vào tòa nhà.

Nathan Thooft, Giám đốc đầu tư mảng giải pháp đa tài sản tại Manulife Investment Management, cho rằng giới đầu tư sẽ còn tranh luận trong thời gian dài về quy mô đầu tư AI, chi phí vốn và khả năng chuyển những khoản đầu tư này thành các ứng dụng thực tiễn có giá trị kinh tế.

Những câu hỏi đó cũng tác động trực tiếp đến Nvidia. Dù giữ vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng AI, triển vọng của hãng chip vẫn phụ thuộc đáng kể vào khả năng các khách hàng lớn duy trì chi tiêu cho hạ tầng công nghệ.

Nếu nhu cầu xây dựng trung tâm dữ liệu chững lại hoặc các tập đoàn công nghệ thắt chặt ngân sách AI, tốc độ tăng trưởng của Nvidia có thể chịu sức ép. Khi đó, thị trường sẽ phải xem xét lại những kỳ vọng đang được phản ánh trong giá cổ phiếu.

Việc xây dựng các trung tâm dữ liệu AI đang dấy lên nhiều tranh cãi. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh đó, chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ hồi đầu tháng được dự báo sẽ thúc đẩy sự phản đối mạnh hơn đối với các dự án xây dựng trung tâm dữ liệu. Điều này có thể tạo thêm trở ngại cho kế hoạch mở rộng hạ tầng AI của các tập đoàn công nghệ.

James St. Aubin, Giám đốc đầu tư tại Ocean Park Asset Management, cảnh báo áp lực bán có thể quay trở lại sau khi đợt phục hồi nhờ tâm lý nhẹ nhõm của thị trường kết thúc. Theo ông, sự trở lại của ông Huang chưa giải đáp được những câu hỏi lớn mà giới đầu tư đang đối mặt.

Định giá và rủi ro vẫn hiện hữu

Mức định giá của Nvidia cũng là vấn đề khiến giới đầu tư phải cân nhắc. Theo dữ liệu FactSet được Wall Street Journal dẫn lại, hệ số giá trên lợi nhuận dự kiến (P/E dự phóng) của Nvidia giảm từ gần 35 lần vào mùa hè năm ngoái xuống mức thấp nhất 8,2 lần trong phiên giao dịch ngày 20/11.

Đợt sụt giảm diễn ra trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại về triển vọng tăng trưởng AI, những bất ổn liên quan đến ban lãnh đạo và các vấn đề pháp lý, quản lý. Một số người cho rằng cổ phiếu Nvidia đã bị bán tháo quá mức, song đà phục hồi sau đó chưa đủ để khẳng định mức giá hiện tại phản ánh chính xác triển vọng dài hạn của doanh nghiệp.

Bill Gunderson, đối tác cấp cao tại GCG Advisory Partners, cho biết ông đã mua thêm cổ phiếu Nvidia trong đợt giảm giá gần đây vì nhận thấy mức định giá khi đó quá thấp so với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của công ty.

Tuy nhiên, không phải nhà đầu tư nào cũng sẵn sàng gia tăng tỷ trọng cổ phiếu AI. Edison Byzyka, Giám đốc đầu tư tại Credent Wealth Management, cho biết công ty vẫn dự định giảm mức độ tiếp xúc với nhóm cổ phiếu này, dù quy mô điều chỉnh sẽ thấp hơn kế hoạch ban đầu sau khi thị trường phục hồi.

Ngoài những câu hỏi về hiệu quả đầu tư AI, thị trường còn phải tính đến khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong năm tới. Chi phí vốn cao hơn có thể gây sức ép lên các doanh nghiệp cần nguồn lực tài chính lớn để mở rộng hạ tầng, đồng thời khiến nhà đầu tư thận trọng hơn với những cổ phiếu được định giá dựa nhiều vào kỳ vọng tăng trưởng trong tương lai.

WSJ cho rằng, sự trở lại của Jensen Huang có thể là cú hích quan trọng giúp Nvidia vượt qua một giai đoạn bất ổn, nhưng chưa đủ để bảo đảm cơn sốt cổ phiếu AI sẽ tiếp tục.

Ngày trở lại đầy cảm xúc của Jensen Huang Sau 11 ngày rời ghế CEO, Jensen Huang xuất hiện tại trụ sở Nvidia trong tiếng reo hò của đông đảo nhân viên. Ông xin lỗi vì những biến động vừa qua và cam kết sẽ trở thành một CEO tốt hơn trong nhiệm kỳ mới.