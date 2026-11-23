Nvidia ngày 23/11 thông báo Jensen Huang trở lại đảm nhiệm các chức danh chủ tịch công ty, giám đốc điều hành (CEO) và thành viên hội đồng quản trị, có hiệu lực ngay lập tức.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua quyết định sau một loạt cuộc trao đổi với Huang. Theo thông cáo, các thành viên hài lòng với sự thẳng thắn và khả năng lãnh đạo của ông.

Ông Jensen Huang trở lại làm CEO Nvidia. Ảnh: Anders Eidesvik

Hội đồng cũng cho biết đã tham khảo ý kiến quan chức cấp cao trong chính phủ Mỹ và tin rằng việc tái bổ nhiệm không gây rủi ro cho an ninh quốc gia.

Cổ phiếu Nvidia tăng hơn 25% trong giao dịch trước giờ mở cửa sau thông báo, theo bản tin ban đầu của Reuters.

Quyết định được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Nvidia đưa Huang trở lại. Một kiến nghị ủng hộ ông cũng thu hút hơn 200.000 chữ ký.

Huang từ chức ngày 12/11 sau những thông tin về các mối quan hệ ngoài hôn nhân, trong đó có quan hệ với nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang. Giới chức Mỹ đang điều tra nghi vấn bà có liên hệ với tình báo Trung Quốc. Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche ngày 12/11 cho biết cuộc điều tra đang diễn ra, đồng thời nhấn mạnh Bộ Tư pháp và FBI chưa đưa ra kết luận về việc Alice Huang có phải gián điệp hay không.

Việc Huang trở lại đánh dấu sự thay đổi so với lập trường Nvidia công bố tuần trước. Công ty khi đó cho biết sẽ xem xét cả ứng viên nội bộ và bên ngoài để tìm người kế nhiệm.

Tại cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý ngày 17/11, Chủ tịch hội đồng quản trị Harvey Jones nói hội đồng không có ý định tái bổ nhiệm Huang.

Trong thông báo ngày 23/11, Jones nhận định Huang là “người phù hợp để dẫn dắt Nvidia”, cho rằng quyết định đưa ông trở lại phục vụ lợi ích của cổ đông, nhân viên, đối tác và khách hàng.

Jones tiếp tục giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị. Colette Kress, người đảm nhiệm vị trí CEO tạm quyền trong thời gian Huang rời nhiệm sở, tiếp tục làm giám đốc tài chính.

Huang cho biết ông vinh dự được trở lại Nvidia và sẽ đảm nhận trách nhiệm với tinh thần khiêm nhường cùng quyết tâm mới.

Nvidia khẳng định cuộc điều tra về những thông tin cho rằng Huang là mục tiêu của một hoạt động tình báo nước ngoài sẽ tiếp tục đến khi hoàn tất.

Cuộc điều tra do một ủy ban gồm các thành viên hội đồng quản trị độc lập phụ trách, với sự hỗ trợ của luật sư độc lập. Công ty cho biết Huang ủng hộ và cam kết hợp tác.

Một ủy ban riêng, cũng gồm các thành viên độc lập, sẽ giám sát việc tuân thủ quy định thương mại và các rủi ro an ninh quốc gia. Nvidia cho biết sẽ tiếp tục hợp tác với các cuộc điều tra và yêu cầu cung cấp thông tin từ chính phủ.

Ông Huang dự kiến trả lời câu hỏi của ba ủy ban thuộc Hạ viện Mỹ trong phiên làm việc kín có ghi biên bản ngày 1/12.