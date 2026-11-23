Nvidia ngày 23/11 chính thức thông báo phục chức Tổng Giám đốc (CEO) cho nhà sáng lập Jensen Huang với hiệu lực ngay lập tức. Quyết định đảo chiều ngoạn mục này lập tức kích hoạt đà tăng bùng nổ trên thị trường chứng khoán, đẩy giá cổ phiếu Nvidia tăng vọt hơn 27% (thậm chí chạm ngưỡng hơn 30% trong phiên giao dịch).

Trong thông cáo phát đi, Hội đồng quản trị Nvidia cho biết đã bỏ phiếu nhất trí đưa ông Huang trở lại ghế điều hành sau "một loạt cuộc thảo luận và làm việc" trực tiếp với ông. Ban lãnh đạo tập đoàn nhấn mạnh họ đã "nhận được ý kiến tham vấn từ các cấp cao của chính phủ Mỹ", qua đó khẳng định tự tin rằng việc phục chức cho ông Huang "không gây ra bất kỳ rủi ro an ninh quốc gia nào".

Jensen Huang trở lại ghế CEO Nvidia. Ảnh: Fortune

Trước đó, ông Jensen Huang buộc phải từ chức CEO vào ngày 13/11 sau khi truyền thông Mỹ đồng loạt phanh phui việc ông có nhiều mối quan hệ ngoài hôn nhân, bao gồm một nhân sự cấp dưới tại Nvidia và bà Alice Huang - cựu lãnh đạo một công ty hạ tầng dữ liệu tại Singapore bị tình báo Mỹ nghi là điệp viên.

Hôm Chủ nhật (22/11), tờ The New York Times tiếp tục đưa tin rằng bà Alice Huang đã duy trì liên lạc với một sĩ quan thuộc Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc trong ít nhất một phần thời gian có quan hệ tình cảm với ông Jensen Huang.

Bất chấp những diễn biến phức tạp đó, ban lãnh đạo Nvidia vẫn quyết định đưa nhà sáng lập trở lại trước sức ép từ làn sóng kêu gọi của giới đầu tư, nhân viên tập đoàn và các lãnh đạo công nghệ hàng đầu Thung lũng Silicon.

"Tôi lấy làm vinh dự được trở lại Nvidia và dẫn dắt một trong những công ty công nghệ có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới vào thời điểm khởi đầu của một cuộc cách mạng công nghiệp mới", ông Jensen Huang phát biểu trong thông cáo. "Tôi đón nhận trọng trách này với sự khiêm nhường cao nhất và cam kết đổi mới mạnh mẽ. Tôi xin cảm ơn Hội đồng quản trị Nvidia vì sự tin tưởng và quá trình cân nhắc thấu đáo vừa qua".

Ngay sau thông báo của Nvidia, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng hoan nghênh sự trở lại của ông Jensen Huang. Trên mạng xã hội cá nhân ngày 23/11, nhà lãnh đạo Mỹ viết rằng Hội đồng quản trị Nvidia đã đưa ra "một quyết định đúng đắn và phù hợp", đồng thời khẳng định nước Mỹ cần sự dẫn dắt của ông Huang để "đảm bảo thành công và sự thịnh vượng không chỉ cho công ty mà cho cả nền kinh tế Mỹ".

Ông Trump nhắc lại lập trường của Washington rằng chính phủ Mỹ "không có lý do gì để tin" việc ông Huang trở lại sẽ đe dọa an ninh quốc gia, và cũng "không nắm giữ bằng chứng nào cho thấy ông ấy tham gia vào bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào".

"Ở góc độ cá nhân, tôi đã có dịp hiểu rõ Jensen, và ông ấy là một người yêu nước vĩ đại cùng một Bảo vật Quốc gia", Tổng thống Trump nhấn mạnh.

(Theo CNBC)