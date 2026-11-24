Khoác trên mình chiếc áo khoác da đen quen thuộc, tay đặt lên ngực, vị CEO 63 tuổi mỉm cười với các nhân viên đang reo hò, họ chen chúc trong sảnh và trên các ban công phía trên của trụ sở Nvidia khi hay tin ông trở lại cương vị.

Tổng thống Mỹ Donald Trump — người đóng vai trò quan trọng trong sự trở lại của Huang — đã hết lời ca ngợi ông và biểu tượng công nghệ - tỷ phú Elon Musk cũng hoan nghênh sự trở lại của ông. Cổ phiếu Nvidia tăng vọt 31,5%, thúc đẩy đà tăng điểm chung của Phố Wall sau khi có thông tin Jensen Huang trở lại.

Việc ông Huang nhanh chóng được phục chức ở vị trí lãnh đạo nhà sản xuất chip mà ông đồng sáng lập hơn ba thập kỷ trước là câu chuyện về một sự trở lại ngoạn mục, cho thấy tầm ảnh hưởng của ông đối với Washington, thị trường, ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) và địa chính trị. "Jensen còn nổi tiếng hơn cả Elvis đối với các nhà đầu tư công nghệ" - Eric Schiffer, chủ tịch của công ty cổ phần tư nhân Patriarch Organization có trụ sở tại Los Angeles nhận định với Reuters.

Jensen Huang đã trở lại vị trí CEO của hãng Nvidia sau chưa đầy 2 tuần từ chức - Ảnh: Reuters

Là trụ cột của sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI), vai trò của Huang vượt xa vị trí CEO của Nvidia. Bằng cách xây dựng mối quan hệ với các nhà lập pháp, đối tác, khách hàng và các nhà cung cấp trên toàn cầu, ông Huang đã tài trợ cho sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp này.

Huang là cổ đông lớn thứ năm của Nvidia với khoảng 3,6% cổ phần, nhưng không có cổ phiếu biểu quyết đặc biệt mang lại cho những người sáng lập như ở Meta Platforms với Mark Zuckerberg và SpaceX nơi Elon Musk kiểm soát hiệu quả các công ty của họ.

Huang nổi tiếng với phong cách quản lý thực tế, đích thân giải quyết các vấn đề tại Nvidia và giám sát khoảng 60 luồng báo cáo trực tiếp, gần như tất cả đều ở vai trò kỹ thuật, bao gồm việc tiếp nhận báo cáo từ các chuyên gia về chip nhớ, mạng, đồ họa và bộ xử lý trung tâm.

Nhưng tầm ảnh hưởng quá lớn của Jensen Huang cũng củng cố ý tưởng cho rằng có một số CEO công nghệ được coi là không thể thay thế. Đây là một rủi ro lớn đối với một công ty quan trọng đối với ngành AI.

Giáo sư đạo đức và quản trị doanh nghiệp Nada Kakabadse của Trường Kinh doanh Henley ở Anh nhận định: “Khi một CEO có vai trò quá lớn để có thể bị sa thải, công việc của hội đồng quản trị không phải là sa thải ông ta mà là rào cản để giữ ông ta ở lại”.