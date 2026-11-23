Hội đồng quản trị Nvidia đã xác nhận Jensen Huang được phục chức Giám đốc điều hành (CEO) và Chủ tịch công ty, có hiệu lực ngay lập tức. Quyết định được đưa ra chỉ sau một thời gian ngắn kể từ khi ông đệ đơn từ chức, và sau khi có đánh giá không tồn tại rủi ro về an ninh quốc gia.

Sự trở lại này diễn ra khi Nvidia đang đối mặt nhiều thách thức. Dưới đây là diễn biến chính của sự việc và những điểm còn bỏ ngỏ.

Hội đồng quản trị đồng thuận đưa Jensen Huang trở lại

Theo thông báo của Nvidia, quyết định phục chức được hội đồng quản trị thông qua với tỷ lệ nhất trí tuyệt đối. Điều này diễn ra bất chấp những tuyên bố trái ngược của hãng chỉ vài ngày trước đó.

Jensen Huang được phục chức CEO của Nvidia

Ông Harvey C. Jones, Chủ tịch Nvidia, cho biết sự trở lại của ông Huang mang lại lợi ích tốt nhất cho các cổ đông, nhân viên và đối tác. Ban lãnh đạo bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào năng lực và khả năng dẫn dắt của ông.

Đáng chú ý, vào ngày 17 tháng 11, chính ông Jones từng khẳng định công ty không có ý định mời cựu CEO quay lại.

Từ bê bối tình cảm đến quyết định từ chức

Theo nguồn tin, sự việc bắt nguồn từ cuối tháng 10, khi truyền thông đưa tin về mối quan hệ ngoài luồng của ông Huang. Đến ngày 8 tháng 11, ông lên tiếng thừa nhận sự việc, khiến cổ phiếu Nvidia sụt giảm 5%.

Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi xuất hiện thông tin ông có quan hệ tình cảm với một nữ giám đốc cấp dưới. Ông Huang sau đó đã từ chức vào ngày 12 tháng 11.

Yếu tố an ninh quốc gia thay đổi cục diện

Một trong những yếu tố then chốt khiến ban lãnh đạo thay đổi quyết định là sự xác nhận từ chính phủ Mỹ. Sau khi tham vấn các cấp cao, cơ quan chức năng đánh giá việc ông Huang quay lại điều hành không gây ra bất kỳ rủi ro nào về an ninh quốc gia.

Jensen Huang đã từ chức CEO Nvidia trước đó vì dính vào bê bối tình cảm

Lời cảm ơn và cuộc điều tra nội bộ vẫn tiếp diễn

Trong thông cáo báo chí mới nhất, ông Huang chia sẻ ông rất vinh dự khi được trở lại dẫn dắt một trong những công ty công nghệ quan trọng nhất thế giới. Ông cũng gửi lời cảm ơn đến bà Colette Kress, người đã đảm nhận trách nhiệm CEO tạm quyền trong giai đoạn công ty gặp khủng hoảng.

Tuy nhiên, việc ông trở lại không đồng nghĩa mọi vấn đề đã khép lại. Ủy ban độc lập của công ty vẫn tiếp tục hoàn tất cuộc điều tra nội bộ liên quan đến các cáo buộc tình báo nước ngoài. Ông Huang cam kết hợp tác toàn diện để làm rõ các vấn đề còn tồn đọng.

Thị trường chờ phép thử tiếp theo

Việc ông Huang được phục chức cho thấy vai trò khó thay thế của ông đối với định hướng phát triển của Nvidia. Trong thời gian tới, thị trường sẽ theo dõi cách ông dẫn dắt công ty vượt qua các rào cản pháp lý và duy trì vị thế dẫn đầu.