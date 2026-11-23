Nvidia đã chính thức phục chức Giám đốc điều hành (CEO) và Chủ tịch công ty cho Jensen Huang, có hiệu lực ngay lập tức, chỉ một thời gian ngắn sau khi ông đệ đơn từ chức. Hội đồng quản trị đưa ra quyết định này sau khi cơ quan chức năng Mỹ đánh giá việc ông quay lại điều hành không gây rủi ro nào về an ninh quốc gia.

Sự trở lại diễn ra trong bối cảnh công ty đang đối mặt nhiều thách thức, và đi ngược các tuyên bố của hãng chỉ vài ngày trước đó.

Hội đồng quản trị nhất trí đảo chiều chỉ sau vài ngày

Theo thông báo của Nvidia, quyết định phục chức Jensen Huang được hội đồng quản trị thông qua với tỷ lệ nhất trí tuyệt đối. Ông giữ lại cả hai vị trí là CEO và Chủ tịch công ty.

Jensen Huang được phục chức CEO của Nvidia

Ông Harvey C. Jones, Chủ tịch Nvidia, cho biết sự trở lại của ông Huang mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông, nhân viên và đối tác. Ban lãnh đạo bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào năng lực và khả năng dẫn dắt của ông.

Đáng chú ý, vào ngày 17 tháng 11, chính ông Jones từng khẳng định công ty không có ý định mời cựu CEO quay lại. Quyết định mới vì thế đánh dấu một bước ngoặt nhanh chóng trong thái độ của ban lãnh đạo.

Từ tin đồn cuối tháng 10 đến quyết định từ chức

Để hiểu vì sao việc phục chức gây bất ngờ, cần nhìn lại diễn biến theo nguồn tin. Sự việc bắt nguồn từ cuối tháng 10, khi truyền thông đưa tin về mối quan hệ ngoài luồng của ông Huang.

Trong giai đoạn này, bà Colette Kress đảm nhận vai trò CEO tạm quyền khi công ty gặp khủng hoảng.

Yếu tố an ninh quốc gia và cuộc điều tra vẫn chưa khép lại

Một trong những yếu tố then chốt khiến ban lãnh đạo thay đổi quyết định là sự xác nhận từ chính phủ Mỹ. Sau khi tham vấn các cấp cao, cơ quan chức năng đánh giá việc ông Huang quay lại điều hành không gây ra rủi ro nào về an ninh quốc gia.

Jensen Huang đã từ chức CEO Nvidia trước đó vì dính vào bê bối tình cảm

Trong thông cáo báo chí mới nhất, ông Huang chia sẻ ông rất vinh dự khi được trở lại dẫn dắt một trong những công ty công nghệ quan trọng nhất thế giới. Ông cũng gửi lời cảm ơn đến bà Kress vì đã gánh vác trách nhiệm CEO tạm quyền.

Tuy nhiên, việc ông trở lại chưa đồng nghĩa mọi vấn đề đã khép lại. Ủy ban độc lập của công ty vẫn tiếp tục hoàn tất cuộc điều tra nội bộ liên quan đến các cáo buộc tình báo nước ngoài. Ông Huang cam kết hợp tác toàn diện để làm rõ các vấn đề còn tồn đọng.

Thị trường theo dõi bước đi tiếp theo

Có thể thấy, việc phục chức nhanh chóng cho thấy tầm quan trọng của ông Huang đối với định hướng phát triển của Nvidia. Trong thời gian tới, thị trường sẽ tiếp tục theo dõi cách ông điều hành công ty vượt qua các rào cản pháp lý và duy trì vị thế dẫn đầu.