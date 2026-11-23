Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang, sau khi trao tặng ông Huân chương Khoa học Quốc gia trong hội nghị thượng đỉnh "Một kỷ nguyên vàng mới" tại Viện Hòa bình Hoa Kỳ, ngày 8 tháng 10 năm 2026. Ảnh: Reuters

Vị lãnh đạo phải từ chức bởi hàng loạt bê bối đời tư và nghi vấn an ninh quốc gia đã trở lại ngôi vị. Ngày 23/11, Nvidia thông báo Hội đồng quản trị nhất trí phục chức giám đốc điều hành (CEO) kiêm thành viên Hội đồng quản trị cho Jensen Huang, quyết định có hiệu lực ngay lập tức. Bà Colette Kress, CEO tạm quyền, quay về ghế giám đốc tài chính.

Theo thông cáo của Nvidia, Hội đồng quản trị hài lòng về sự thẳng thắn và năng lực lãnh đạo của ông Huang. Họ cũng nhận được ý kiến từ các cấp cao của chính phủ Mỹ và tin rằng việc phục chức "không gây rủi ro an ninh quốc gia." Chủ tịch Hội đồng quản trị Harvey Jones khẳng định ông Huang là "người phù hợp để dẫn dắt Nvidia".

Ông Huang cho biết nhận trọng trách "với sự khiêm nhường lớn nhất và một cam kết mới". Ông cảm ơn gia đình và nói mình "nóng lòng được quay lại làm việc".

Cổ phiếu Nvidia mở cửa tăng 34%. Theo Financial Times (FT), nếu giữ được đà này, đây sẽ là phiên tăng mạnh nhất kể từ tháng 3/2000, bổ sung khoảng 1.000 tỷ USD vốn hóa, mức tăng kỷ lục với mọi doanh nghiệp. Trước đó, Nvidia đã mất hơn 2.500 tỷ USD giá trị kể từ đỉnh hồi tháng 10, riêng phiên thứ Sáu tuần trước giảm 14%, theo FT.

Một loạt các cổ phiếu khác trong ngành công nghệ cũng nối đuôi tăng theo.

Giá cổ phiếu Nvidia tăng dữ dội ngay sau tin Jensen Huang được phục chức. Ảnh: Reddit

Ông Amish Patel, Trưởng bộ phận nghiên cứu cổ phiếu của Raymond James, nhận định với FT: "Có rất ít công ty mà một cá nhân gắn chặt với chiến lược và thành công của doanh nghiệp đến thế". Với nhà đầu tư nắm cổ phiếu công nghệ qua quỹ chỉ số, số phận của một CEO giờ có thể kéo cả danh mục lên xuống trong một buổi sáng.

Ông Huang từ chức ngày 12/11 sau khi bị phanh phui nhiều mối quan hệ ngoài hôn nhân. Trong đó có một mối quan hệ với cấp dưới và với một người phụ nữ mà tình báo Mỹ nghi hoạt động cho Trung Quốc. Bắc Kinh đã bác bỏ cáo buộc này.

Trước đó, ông Jones vẫn tuyên bố Hội đồng quản trị không có ý định phục chức cho ông Huang. Áp lực đảo chiều đến rất nhanh. Một bản kiến nghị đòi đưa ông trở lại thu hút hơn 200.000 chữ ký, với sự ủng hộ của Elon Musk, nhà đầu tư Gavin Baker và cựu CEO Uber Travis Kalanick.

Một trong những thế lực mạnh mẽ nhất kêu gọi sự trở lại của Jensen Huang lại chính là Washington. Theo Financial Times, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, người từng kêu gọi Nvidia "tái cấu trúc mạnh mẽ" và tìm lãnh đạo từ bên ngoài, hôm 22/11 đã không còn loại trừ khả năng ông Huang trở lại. Cùng ngày, Tổng thống Donald Trump viết trên Truth Social rằng ông hy vọng Nvidia tái tuyển dụng ông Huang, vì điều đó tốt cho cả công ty lẫn nước Mỹ.

Sau thông báo khôi phục chức cho vị CEO đầy tai tiếng, ông Trump gọi đây là "quyết định đúng đắn và hợp lý". Ông khẳng định chính phủ Mỹ không có lý do để tin việc ông Huang trở lại gây rủi ro an ninh quốc gia, cũng không có bằng chứng về hành vi sai phạm của ông. Ông Trump cũng yêu cầu Nvidia tiếp tục rà soát việc tuân thủ quy định kiểm soát xuất khẩu.

Thông cáo của Nvidia không nêu tên quan chức nào đã góp ý. Theo New York Times, ông Trump từng gọi điện riêng thúc giục ông Huang giữ ghế, và đã được báo cáo về vụ việc ít nhất hai lần nhưng đều đứng về phía ủng hộ Jensen Huang.

Hồ sơ của ông Huang chưa khép lại. Theo thông cáo, ủy ban gồm các thành viên độc lập điều tra thông tin ông là mục tiêu của tình báo nước ngoài sẽ làm việc đến cùng. Nvidia cũng lập Ủy ban An ninh quốc gia và Kiểm soát xuất khẩu, đồng thời tìm kiếm một giám đốc tuân thủ (CCO - Chief Compliance Officer).

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ - Department of Justice) đang điều tra hình sự Megaspeed, khách hàng lớn của Nvidia tại Singapore, theo NPR. Ngày 01/12, ông Huang sẽ trả lời phỏng vấn kín trước ba ủy ban Hạ viện Mỹ, trước khi tổng cố vấn pháp lý Tim Teter làm việc vào ngày 02/12, Axios đưa tin.