Ngày 23/11, Hội đồng quản trị tập đoàn Nvidia phát đi thông báo xác nhận ông Jensen Huang - người vừa rời công ty vào ngày 12/11 đã được khôi phục đầy đủ chức vụ Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành (CEO). Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức.

Trong tuyên bố chính thức, ban lãnh đạo tập đoàn cho biết: “Hội đồng quản trị đã bỏ phiếu nhất trí phục chức cho ông Huang sau chuỗi cuộc họp và thảo luận trực tiếp, qua đó hoàn toàn hài lòng về sự thẳng thắn cũng như năng lực lãnh đạo của ông đối với Nvidia”.

Thông tin bất ngờ lập tức tạo cú hích lớn trên thị trường tài chính Mỹ. Cổ phiếu Nvidia tăng vọt 30%, kéo chỉ số S&P 500 mở cửa tăng gần 4%. Đáp lại quyết định từ ban lãnh đạo, ông Huang chia sẻ bản thân cảm thấy vinh dự khi được trở lại dẫn dắt một trong những doanh nghiệp công nghệ có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới ngay giai đoạn khởi đầu của cuộc cách mạng công nghiệp mới.

Suốt thời gian qua, nhà sáng lập này luôn được xem là gương mặt đại diện tiêu biểu cho làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo và dòng vốn nghìn tỷ USD đổ vào lĩnh vực này.

Nvidia quyết định khôi phục mọi chức vụ của ông Jensen Huang.

Bước ngoặt nhân sự tại Nvidia diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải thông điệp trên mạng xã hội vào tối Chủ nhật (22/11, giờ Mỹ), bày tỏ kỳ vọng ban lãnh đạo Nvidia sẽ mời ông Jensen Huang quay lại làm việc vì lợi ích tốt nhất cho doanh nghiệp lẫn nước Mỹ.

Phía Nvidia xác nhận quyết định phục chức được đưa ra sau khi tập đoàn tiếp nhận ý kiến tham vấn từ cấp lãnh đạo cao cấp của chính phủ Mỹ. Theo NBC News, Hội đồng quản trị khẳng định việc ông Huang trở lại điều hành không tiềm ẩn rủi ro nào đối với an ninh quốc gia. Dẫu vậy, nhằm thắt chặt quy trình quản trị sau những biến cố vừa qua, Nvidia cũng thông báo thành lập một ủy ban mới chuyên trách giám sát an ninh quốc gia và kiểm soát xuất khẩu.

Trước đó, việc ông Huang rời ghế nóng vào ngày 12/11 bắt nguồn từ loạt bài điều tra của hai tờ báo lớn. Cụ thể, The New York Times đưa tin ông Huang có mối quan hệ thân thiết với một phụ nữ bị cơ quan tình báo Mỹ nghi ngờ là gián điệp Trung Quốc, trong khi Financial Times tiết lộ hai người có quan hệ tình cảm ngoài luồng.

The New York Times cũng cho biết vị CEO này từng có quan hệ ngoài hôn nhân với một lãnh đạo cấp cao báo cáo trực tiếp cho ông tại Nvidia. Trong bức thư gửi toàn thể nhân viên vào ngày 8/11, ông Huang đã thẳng thắn thừa nhận việc thiếu chung thủy với vợ, bày tỏ sự hối lỗi sâu sắc vì đã làm tổn thương gia đình.

Sau khi ông Huang rút lui, Hội đồng quản trị Nvidia đã khởi động quá trình tìm kiếm người kế nhiệm và được cho là đã tiếp cận CEO của hãng thiết kế chip Arm Holdings là ông Rene Haas. Tuy nhiên, kế hoạch khép lại khi ông Haas tuyên bố tiếp tục gắn bó với Arm thông qua bản hợp đồng vừa được gia hạn tới năm 2033.

Bên cạnh bài toán nhân sự thay thế, ban lãnh đạo Nvidia cũng chịu sức ép đáng kể từ giới đầu tư lớn tại Phố Wall và Thung lũng Silicon. Tuần trước, ông Brad Gerstner - CEO quỹ Altimeter Capital Management đang nắm lượng lớn cổ phần Nvidia - cùng đối tác điều hành Gavin Baker của Atreides Management đã gửi thư chung đề nghị Hội đồng quản trị giữ mọi phương án mở, bao gồm việc mời ông Huang trở lại.

Tương tự, tỷ phú đầu tư Bill Ackman, CEO quỹ Pershing Square, cũng nhận định trên mạng xã hội X rằng ban lãnh đạo tập đoàn không nên vội vàng đưa ra phán quyết cuối cùng.