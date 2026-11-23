Ông Jensen Huang, CEO của Nvidia. Ảnh: Reuters.

Ngày 23/11, Nvidia thông báo bổ nhiệm trở lại ông Jensen Huang vào vị trí Giám đốc điều hành (CEO). Đây là bước ngoặt bất ngờ dưới sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau khi những thông tin về các mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông Huang bị phanh phui, trong đó có mối quan hệ với một nữ doanh nhân bị giới chức Mỹ nghi ngờ hoạt động gián điệp cho Trung Quốc. Bắc Kinh đã bác bỏ cáo buộc này.

Việc ông Huang trở lại cương vị CEO diễn ra trong bối cảnh sức ép ngày càng gia tăng từ nhân viên, cổ đông và các đối tác kinh doanh của Nvidia.

Thông báo từ chức của ông Huang ngày 12/11 đã gây chấn động từ Thung lũng Silicon đến Đài Bắc và Washington. Bản kiến nghị kêu gọi đưa ông trở lại cương vị CEO đã thu hút hơn 180.000 chữ ký, trong đó có chữ ký của tỷ phú Elon Musk, cho thấy mức độ ủng hộ hiếm thấy dành cho một lãnh đạo doanh nghiệp từ chức giữa những tranh cãi.

Ngày 22/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng lên tiếng kêu gọi Hội đồng quản trị Nvidia đưa ông Jensen Huang trở lại vị trí lãnh đạo cao nhất của tập đoàn.

“Tôi hy vọng Hội đồng quản trị Nvidia sẽ đưa ông Jensen Huang trở lại. Đó sẽ là điều tốt nhất cho cả công ty lẫn nước Mỹ”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Hội đồng quản trị Nvidia cho biết đánh giá cao sự thẳng thắn và năng lực lãnh đạo của ông Huang, đồng thời khẳng định rằng, sau khi tham vấn các quan chức cấp cao của Chính phủ Mỹ, hội đồng nhận thấy việc ông trở lại cương vị CEO không gây rủi ro đối với an ninh quốc gia.

Trong một tuyên bố, ông Huang bày tỏ “vinh dự” khi được trở lại công ty, đồng thời khẳng định sẽ đảm nhận trọng trách này “với tinh thần khiêm nhường nhất và quyết tâm mới”. Ông cũng gửi lời cảm ơn tới Chủ tịch Hội đồng quản trị Harvey C. Jones, Giám đốc điều hành lâm thời Colette Kress – người sẽ trở lại cương vị Giám đốc tài chính (CFO) – cùng đội ngũ lãnh đạo Nvidia vì đã điều hành công ty trong giai đoạn đầy biến động vừa qua.