Jensen Huang thảo luận với đồng minh về việc quay lại ghế CEO Nvidia

Theo Financial Times, nhà đồng sáng lập Jensen Huang đang cân nhắc khả năng quay trở lại cương vị CEO tập đoàn bán dẫn Nvidia, trong bối cảnh nhiều đồng minh tại Thung lũng Silicon gia tăng sức ép buộc Hội đồng quản trị phục chức cho ông. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông Huang rời nhiệm sở trước các thông tin có quan hệ ngoài hôn nhân với một phụ nữ bị nghi là điệp viên cùng một nhân sự cấp dưới tại công ty.

Financial Times đưa tin Jensen Huang muốn trở lại vị trí CEO Nvidia. Ảnh: Bloomberg

Nhiều nguồn tin am hiểu sự việc cho biết ông Huang đã trực tiếp trao đổi với những người thân tín về kịch bản tái xuất, bất chấp việc một ủy ban độc lập của Hội đồng quản trị Nvidia đang tiến hành điều tra hành vi của ông - nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng lãnh đạo chưa từng có tại đế chế chip trị giá 4.000 tỷ USD tuần qua.

Một đồng minh của ông Huang tiết lộ nhóm các lãnh đạo công nghệ tại Thung lũng Silicon đang thiết lập một "phòng tác chiến" để vận động hành lang Hội đồng quản trị Nvidia đưa ông trở lại ghế nóng, đồng thời tìm kiếm sự hậu thuẫn từ Nhà Trắng.

"Tất cả những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong giới công nghệ bên ngoài các phòng thí nghiệm AI tiên phong đều yêu mến Jensen", nguồn tin này nói, khẳng định chiến dịch nhận được sự ủng hộ từ chính ông Huang.

Trong dịp cuối tuần qua, chiến dịch công khai kêu gọi phục chức cho nhà sáng lập Nvidia đã thu hút sự chú ý lớn. Trang web chiến dịch Bring Jensen Back đã ghi nhận hơn 160.000 chữ ký. Hàng loạt tên tuổi lớn như CEO Tesla và SpaceX Elon Musk, CEO Epic Games Tim Sweeney, cùng nhiều nhân viên đương nhiệm của Nvidia đã ký tên vào bức thư ngỏ yêu cầu Hội đồng quản trị giữ lại ông Huang, cho đến khi cuộc điều tra độc lập có kết luận chính thức.

Ở góc độ cổ đông tổ chức, nhà sáng lập quỹ đầu tư Altimeter Capital Brad Gerstner và Giám đốc đầu tư quỹ Atreides Management Gavin Baker hôm 13/11 cũng công bố thư ngỏ gửi Hội đồng quản trị Nvidia, hối thúc ban lãnh đạo để ngỏ "mọi phương án, bao gồm cả khả năng trở lại của ông Jensen Huang".

Hai nhà đầu tư lớn này viện dẫn thành công vượt bậc của ông Huang trong thời gian dài và sự bất ổn lớn xung quanh quyết định ra đi đột ngột của ông làm lý do đề nghị xem xét lại.

Dù nhận được sự hậu thuẫn từ giới công nghệ, nỗ lực đưa ông Jensen Huang trở lại ghế điều hành dự báo sẽ vấp phải sự phản đối quyết liệt từ các nhà hoạch định chính sách tại Washington. Phát biểu ngày 15/11, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã lên tiếng kêu gọi một "cuộc cải tổ mạnh mẽ" trong bộ máy lãnh đạo của Nvidia sau sự ra đi của ông Huang.

Ngay cả những đồng minh thân cận nhất cũng thừa nhận chưa tìm ra cách thức hữu hiệu để khôi phục uy tín cá nhân của ông Huang.

"Việc có quan hệ tình cảm với một nhân viên cấp dưới là hành vi đủ căn cứ để sa thải", một nhân vật tham gia chiến dịch vận động phục chức cho ông Huang thẳng thắn nhìn nhận.

(Theo FT)