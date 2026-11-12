Jensen Huang rời ghế CEO Nvidia, đế chế chip AI 4.000 tỷ USD đi về đâu?

CEO Nvidia Jensen Huang rời vị trí điều hành sau khi những thông tin về đời tư gây chú ý, liên quan đến hai mối quan hệ ngoài hôn nhân. Một trong số đó được cho là với Alice Huang, nữ lãnh đạo doanh nghiệp bị giới chức Mỹ nghi có liên hệ với tình báo Trung Quốc; mối quan hệ còn lại liên quan đến một nhân viên của Nvidia.

Jensen Huang gắn liền với Nvidia kể từ khi ông đồng sáng lập công ty cách đây hơn 30 năm. Hiện nay, doanh nghiệp này đối mặt với nguy cơ tổn hại danh tiếng và giá cổ phiếu, những bất định về người kế nhiệm tiềm năng, cùng sự giám sát ngày càng chặt chẽ từ các cổ đông.

Theo AP, với mức định giá hơn 4.000 tỷ USD, Nvidia có tầm quan trọng đặc biệt, vừa là một tập đoàn khổng lồ trên Phố Wall, vừa là nhà cung cấp chip mà các nhà phát triển AI phụ thuộc.

Jensen Huang từng cho biết có hơn 60 nhân sự báo cáo trực tiếp cho ông. Cơ cấu tổ chức này khiến ông trở thành trung tâm của quá trình ra quyết định tại Nvidia. Trong bối cảnh nhiều cuộc điều tra đang được đẩy mạnh, kế hoạch kế nhiệm Huang vẫn chưa rõ ràng.

“Hội đồng quản trị Nvidia đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Họ gần như không có lựa chọn nào tốt. Jensen chính là Nvidia”, David Yoffie, giáo sư Trường Kinh doanh Harvard, từng nhận định. “Nếu ông ấy thực sự làm điều sai trái, cần phải bị loại bỏ, trong khi công ty không có người kế nhiệm, đó sẽ là một kết cục tồi tệ”.

Việc thay thế Huang là thách thức lớn, một phần bởi hình ảnh cá nhân của ông gắn bó quá chặt chẽ với thương hiệu Nvidia.

Jeffrey Sonnenfeld, giáo sư về lãnh đạo tại Trường Quản lý Yale, so sánh mối quan hệ giữa Huang và Nvidia với vai trò của Steve Jobs tại Apple. Từ chiếc áo khoác da đặc trưng của Huang, tương tự chiếc áo cổ lọ gắn liền với Jobs, Nvidia “cả về biểu tượng lẫn bản chất đều gắn bó không thể tách rời với hào quang cá nhân của ông”.

Một số lãnh đạo công nghệ khác như Larry Ellison của Oracle và Bill Gates của Microsoft cũng gắn bó sâu sắc với thành công của doanh nghiệp do họ xây dựng, khiến việc tách biệt hình ảnh cá nhân với công ty trở nên khó khăn. Tuy nhiên, theo Dan Morgan, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại công ty đầu tư Synovus Trust, trong những trường hợp đó, các doanh nghiệp “vẫn có thể thành công trong thời gian dài sau khi những nhà sáng lập ban đầu đảm nhận vai trò ít trực tiếp hơn”.

Khi CEO Jensen Huang từ chức, những cái tên được nhắc đến trong các dự đoán về người kế nhiệm bao gồm Chris Malachowsky, đồng sáng lập Nvidia và hiện là lãnh đạo cấp cao phụ trách công nghệ tại công ty, cùng Giám đốc tài chính Colette Kress.

Theo Reuters, ngày 12/11, Nvidia cho biết Giám đốc tài chính Nvidia Colette Kress dự kiến sẽ đảm nhận vị trí Tổng giám đốc điều hành (CEO) tạm quyền, thay thế ông Jensen Huang.

Nvidia có hơn 40.000 nhân viên trên toàn cầu và còn “rất nhiều nhà lãnh đạo xuất sắc khác” trong nội bộ công ty, Bob O’Donnell, Chủ tịch, nhà sáng lập kiêm chuyên gia phân tích trưởng của TECHnalysis Research, nhận định.

“Tôi cho rằng điều quan trọng lúc này là công ty cần để một số lãnh đạo khác xuất hiện nhiều hơn với vai trò người phát ngôn. Điều đó giúp mọi người cảm thấy tin tưởng, yên tâm về Nvidia và tương lai của công ty, ngay cả khi không còn Jensen”, ông O’Donnell nói.

Trong 33 năm lãnh đạo Nvidia, Jensen Huang đã xây dựng hình ảnh một nhà lãnh đạo doanh nghiệp đáng tin cậy và là tiếng nói có trọng lượng trong giới công nghệ. Ông duy trì quan hệ gần gũi với nhiều lãnh đạo công nghệ khác, đồng thời xây dựng mối quan hệ với Tổng thống Donald Trump, góp phần thuyết phục ông Trump áp dụng cách tiếp cận ít cứng rắn hơn trong quản lý AI.

Vụ bê bối trở thành gánh nặng lớn đối với Jensen Huang và Nvidia, trong bối cảnh ngành công nghiệp AI bước vào giai đoạn nhạy cảm sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Kết quả bầu cử đã mở đường cho làn sóng nghị sĩ đảng Dân chủ cam kết thúc đẩy các quy định quản lý chặt chẽ hơn.

Một số chuyên gia có cái nhìn lạc quan hơn về sự ổn định của Nvidia trong thời gian tới.

Dan Morgan thuộc Synovus Trust cho biết, ngay cả khi Jensen Huang buộc phải rời vị trí điều hành trực tiếp và đảm nhận một vai trò ít quyền lực hơn tại Nvidia sau cuộc điều tra nội bộ, ông vẫn “tin tưởng rằng công ty sẽ tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trên thị trường chip GPU phục vụ AI”.

Link: Nguồn: AP, Reuters