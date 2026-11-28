Hội đồng quản trị Nvidia chấp nhận đơn từ chức của CEO Jensen Huang vào ngày 12/11, bổ nhiệm giám đốc tài chính Colette Kress làm CEO tạm quyền. Năm ngày sau, hội đồng tuyên bố không có ý định phục chức, nhưng đến ngày 23/11 lại bỏ phiếu nhất trí mời ông quay lại trong khi cuộc điều tra độc lập vẫn đang diễn ra.

Jensen Huang rời ghế 11 ngày rồi quay lại Nvidia. Ảnh: Fortune

Bối cảnh dẫn đến cuộc khủng hoảng lãnh đạo này gắn với những thông tin về đời tư của Jensen Huang cùng một chiến dịch tình báo nước ngoài được cho là nhắm vào CEO Nvidia. Trước các báo cáo đó, hội đồng quản trị đã quyết định chấp nhận đơn từ chức, coi đây là giải pháp cần thiết để bảo vệ hình ảnh công ty.

Sau khi tiếp nhận ý kiến từ các quan chức cấp cao Mỹ, bao gồm cam kết cá nhân từ Tổng thống Donald Trump, hội đồng quản trị đã thay đổi lập trường. Quyết định bỏ phiếu nhất trí tái bổ nhiệm Jensen Huang vào ngày 23/11 diễn ra dù cuộc điều tra độc lập của công ty vẫn chưa hoàn tất.

Sự kiện này phơi bày điểm yếu nghiêm trọng trong công tác kế nhiệm tại Nvidia. Hội đồng quản trị không xác định được bất kỳ ứng viên thay thế nào cho vị trí CEO, khiến khoảng thời gian 11 ngày Jensen Huang vắng mặt trở thành bài kiểm tra mà tập thể này đã thất bại.

Sự phụ thuộc quá lớn vào một cá nhân được xem là khó thay thế đặt ra rủi ro dài hạn cho doanh nghiệp. Giới phân tích nhận định, việc Nvidia phải đảo ngược quyết định dưới áp lực từ chính quyền cho thấy hội đồng quản trị chưa chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản chuyển giao quyền lực.

Câu chuyện của Nvidia góp phần làm dấy lên lo ngại về quản trị doanh nghiệp ở các tập đoàn công nghệ lớn, nơi nhà sáng lập thường nắm quyền kiểm soát tuyệt đối. Việc thiếu quy trình kế nhiệm minh bạch có thể khiến cổ đông và thị trường chịu rủi ro khi ban lãnh đạo biến động.

Việc tái bổ nhiệm Jensen Huang có thể giải quyết cuộc khủng hoảng trước mắt, nhưng để lại dấu hỏi lớn về năng lực điều hành của hội đồng quản trị. Bài học từ 11 ngày này nêu bật sự cần thiết của việc xây dựng kế hoạch kế nhiệm rõ ràng, nhất là với doanh nghiệp giá trị hàng đầu thế giới như Nvidia.