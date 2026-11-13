Jensen Huang rời đi, NVIDIA đứng trước nguy cơ đánh mất lợi thế trong cuộc đua AI?

NVIDIA sẽ thay đổi ra sao khi CEO Jensen Huang rời đi?

Ngày 12/11/2026, NVIDIA bất ngờ thông báo nhà đồng sáng lập Jensen Huang rời chức Chủ tịch, CEO và thành viên Hội đồng quản trị ngay lập tức sau hơn ba thập kỷ lãnh đạo. Trong thời gian tìm kiếm người kế nhiệm, CFO Colette Kress giữ vai trò CEO tạm quyền, còn ông Harvey C. Jones trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị đầu tiên của hãng.

Theo hồ sơ gửi SEC, quyết định được Hội đồng quản trị thông qua ngày 11/11, khép lại một tuần sóng gió về quản trị liên quan đến cuộc điều tra độc lập về hoạt động tình báo nước ngoài nhắm vào ông Jensen Huang. Bước ngoặt này đặt NVIDIA trước thách thức kép: ổn định bộ máy lãnh đạo và bảo vệ vị thế thống trị của hệ sinh thái CUDA cùng chiến lược hạ tầng AI.

Thách thức giữ vững "pháo đài" CUDA thời hậu Jensen Huang

Một trong những dấu hiệu cho thấy thị trường lo ngại về tương lai NVIDIA là phản ứng của cổ phiếu sau thông tin ông Jensen Huang từ chức. Theo Reuters, cổ phiếu NVIDIA giảm khoảng 4,3% trong phiên giao dịch ngày 12/11, sau khi có thời điểm lao dốc khoảng 14% vào đầu phiên. Trong khi đó, cổ phiếu hai đối thủ cạnh tranh là AMD và Broadcom lần lượt tăng 5,9% và 5,5%.

Trước đó, cổ phiếu NVIDIA đã chịu áp lực trong nhiều tuần và giảm hơn 30% so với mức đỉnh thiết lập hồi tháng 10.

Theo Associated Press (AP), sự suy giảm này diễn ra trong bối cảnh nhà đầu tư đồng thời lo ngại về biến động lãnh đạo và khả năng duy trì đà tăng trưởng của thị trường AI.

Diễn biến trên cho thấy giới đầu tư đang đánh giá lại rủi ro đối với NVIDIA, đặc biệt là khả năng duy trì chiến lược kinh doanh sau khi mất đi nhà lãnh đạo gắn liền với quá trình phát triển của công ty.

Một trong những lợi thế quan trọng nhất của NVIDIA không chỉ đến từ hiệu năng phần cứng của GPU, mà nằm ở hệ sinh thái phần mềm CUDA.

Ra mắt năm 2006, nền tảng này cho phép lập trình viên khai thác tối đa khả năng tính toán song song của GPU cho AI, khoa học dữ liệu và điện toán hiệu năng cao. T

rải qua gần hai thập kỷ, NVIDIA đã xây dựng một mạng lưới thư viện, công cụ và nền tảng khép kín, tạo ra hệ sinh thái cạnh tranh mà đối thủ khó lòng san lấp chỉ bằng việc sao chép thông số kỹ thuật chip.

Tuy nhiên, sự cộng hưởng giữa phần cứng, phần mềm và hạ tầng trung tâm dữ liệu đòi hỏi tốc độ đổi mới liên tục cùng sự phối hợp nhịp nhàng giữa các khối kỹ thuật - vốn là thế mạnh gắn liền với tầm nhìn dài hạn của Jensen Huang. Theo Reuters, giới đầu tư lo ngại sự ra đi của ông sẽ tạo ra khoảng trống trong khâu ra quyết định chiến lược. Dù lộ trình sản phẩm đã được định hình sẵn, khả năng thực thi và duy trì nhịp độ sáng tạo của NVIDIA trong giai đoạn chuyển giao vẫn là dấu hỏi lớn.

Chiến lược đầu tư AI và áp lực cạnh tranh

Một thách thức khác đối với ban lãnh đạo mới là định hướng đầu tư vào hệ sinh thái AI. Theo Reuters, ông Jensen Huang từng thúc đẩy NVIDIA tham gia các khoản đầu tư và thỏa thuận tài trợ quy mô lớn với doanh nghiệp khởi nghiệp, nhà cung cấp hạ tầng và khách hàng AI. Trong khi đó, bà Colette Kress cùng bộ phận tài chính từng bày tỏ quan ngại về mức độ rủi ro của một số thương vụ.

Đáng chú ý, kế hoạch tài trợ cho một dự án trung tâm dữ liệu của OpenAI tại Ohio, ban đầu được đề xuất ở mức 250 tỷ USD, sau đó được thu hẹp xuống 120 tỷ USD.

Những khoản đầu tư này giúp NVIDIA mở rộng ảnh hưởng trong hệ sinh thái AI, đồng thời thúc đẩy nhu cầu sử dụng GPU và các giải pháp hạ tầng của hãng. Tuy nhiên, chúng cũng đặt ra vấn đề về rủi ro tài chính khi nhà cung cấp công nghệ tham gia cấp vốn cho chính những doanh nghiệp sử dụng sản phẩm của mình.

Việc bà Colette Kress đảm nhận vị trí CEO tạm quyền vì vậy thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Bà có nhiều năm kinh nghiệm quản trị tài chính tại NVIDIA, nhưng khả năng duy trì chiến lược đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro từng gắn với cựu CEO Jensen Huang vẫn là câu hỏi chưa có lời giải.

Trong khi đó, NVIDIA tiếp tục chịu sức ép cạnh tranh từ AMD và Broadcom, những doanh nghiệp đang phát triển các giải pháp chip và hạ tầng phục vụ điện toán AI. Nếu ban lãnh đạo mới điều chỉnh chiến lược đầu tư hoặc chậm thích ứng với nhu cầu thị trường, lợi thế của NVIDIA có thể chịu thêm áp lực.

Dù vậy, NVIDIA vẫn sở hữu hệ sinh thái phần cứng, phần mềm, đội ngũ kỹ sư và mạng lưới đối tác được xây dựng trong nhiều năm.

Theo thông báo của NVIDIA, công ty dự kiến công bố kết quả kinh doanh quý III năm tài chính 2027 vào ngày 17/11/2026. Đây sẽ là một trong những dữ liệu quan trọng để đánh giá hoạt động kinh doanh của hãng trong giai đoạn chuyển giao. Việc rời đi của ôngJensen Huang sẽ là phép thử lớn đối với tập đoàn này.

Nguồn: Tổng hợp