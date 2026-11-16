“Jensen Huang phiên bản thu nhỏ” nổi lên như nhân vật quyền lực mới tại Nvidia

Madison Huang, con gái của Jensen Huang và là giám đốc cấp cao về tiếp thị sản phẩm trí tuệ nhân tạo vật lý của Nvidia. Ảnh: Reuters.

Madison Huang đang ngày càng trở thành một nhân vật có ảnh hưởng lớn bên trong Nvidia, đúng vào thời điểm tập đoàn này tìm kiếm người kế nhiệm cha cô, Jensen Huang.

Là con gái của cựu CEO Jensen Huang, Madison nhanh chóng thăng tiến lên vị trí giám đốc cấp cao phụ trách tiếp thị sản phẩm trong lĩnh vực AI vật lý (Physical AI). Tuy nhiên, theo những nhân viên cũ trao đổi với Business Insider, tầm ảnh hưởng của cô đã vượt xa chức danh chính thức. Một cựu nhân viên cho biết họ bắt đầu nhận thấy quyền lực của Madison mở rộng đáng kể từ cuối năm 2023, sau khi cô gia nhập Nvidia vào năm 2020.

“Madison đúng là con gái của cha mình – cô ấy cứng rắn, sắc sảo và không phải kiểu người chỉ đứng bên lề. Cô ấy luôn chủ động xuất hiện, đặt câu hỏi và tạo ra những thay đổi”, một cựu nhân viên khác nhận xét.

Hai cựu nhân viên cho rằng Madison có thể đảm nhận một vị trí lãnh đạo lớn hơn tại Nvidia trong tương lai. Tuy nhiên, họ nhận định cô hiện thiếu kinh nghiệm chuyên môn về kỹ thuật để thay thế cha mình trong bối cảnh tập đoàn cần tìm người kế nhiệm. Nền tảng của Madison chủ yếu nằm ở lĩnh vực kinh doanh và tiếp thị. Một người từng làm việc tại Nvidia cho biết họ có thể hình dung cô trở thành người đứng đầu công ty trong khoảng một thập kỷ nữa, nhưng ở thời điểm hiện tại, cô chưa có đủ chuyên môn để định hướng chiến lược công nghệ của Nvidia trong tương lai gần.

Một đồng nghiệp tại Nvidia lại cho rằng Madison có thể tham gia và thể hiện năng lực trong các cuộc thảo luận kỹ thuật, dù không có nền tảng đào tạo về kỹ thuật. Theo người này, vai trò của cô là góp phần định hình cách Nvidia đưa công nghệ của mình ra thị trường.

Sự chú ý dành cho Madison xuất hiện trong bối cảnh Jensen Huang rời Nvidia, sau khi những thông tin về các mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông được tiết lộ và hội đồng quản trị tiến hành điều tra khả năng ông trở thành mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài.

Bên cạnh việc lựa chọn CEO mới, Nvidia hiện còn phải đối mặt với câu hỏi về cách tái cơ cấu bộ máy lãnh đạo.

“Chúng tôi chưa biết chính xác cơ cấu tổ chức sẽ được sắp xếp lại như thế nào, nhưng rõ ràng mọi thứ sẽ phải thay đổi”, đồng nghiệp của Madison nói thêm.

Madison không phải thành viên duy nhất trong gia đình Huang làm việc tại Nvidia. Em trai cô, Spencer Huang, hoạt động trong lĩnh vực robot với chức danh giám đốc quản lý sản phẩm. Hai cựu nhân viên mô tả Spencer là người ít xuất hiện trước công chúng và có hồ sơ hoạt động kín tiếng hơn chị gái.

Con đường sự nghiệp khác thường của Madison Huang

Được đào tạo bài bản về ẩm thực, Madison từng cho biết ban đầu cô dự định theo học ngành kỹ thuật điện giống cha mẹ. Tuy nhiên, cha cô khuyến khích con gái lựa chọn lĩnh vực mà cô thực sự đam mê.

Madison theo học tại Học viện Ẩm thực Mỹ (Culinary Institute of America), sau đó làm đầu bếp và chuyên gia rượu vang (sommelier). Cô tiếp tục chuyển sang lĩnh vực tiếp thị dịch vụ khách sạn tại tập đoàn hàng xa xỉ LVMH trước khi gia nhập Nvidia với tư cách thực tập sinh chương trình MBA vào năm 2020.

Theo hồ sơ báo cáo thường niên của Nvidia, tổng thù lao Madison nhận được trong năm tài chính vừa qua là 1,23 triệu USD. Chồng cô, Nico Caprez, cũng làm việc tại Nvidia với chức danh phó chủ tịch phụ trách tăng trưởng hạ tầng AI toàn cầu.

Mức độ hiện diện của Madison bên ngoài Nvidia cũng ngày càng tăng. Trong chuyến công tác tới Hàn Quốc vào mùa xuân năm nay, cô gặp gỡ lãnh đạo các tập đoàn công nghệ lớn như Samsung và SK Hynix, đồng thời phát biểu trước sinh viên Đại học Quốc gia Seoul. Tại đây, cô mô tả vai trò lãnh đạo là “phục vụ người khác”.

Madison cho biết ban đầu, làm việc tại Nvidia là trải nghiệm “rất đáng sợ” đối với cô, bởi bản thân không có nền tảng kỹ thuật trong khi xung quanh là những kỹ sư xuất sắc nhất thế giới. Cô đã duy trì một tài liệu Google Docs để ghi lại những thuật ngữ chưa quen thuộc, đồng thời dành nhiều giờ sau giờ làm việc để tự tìm hiểu chúng.

“Bạn phải có khả năng tự vượt qua những khó khăn và cam kết tự học hỏi thêm ngoài công việc”, cô chia sẻ tại Đại học Quốc gia Seoul.

Tầm ảnh hưởng của Madison còn mở rộng tới hệ sinh thái các công ty khởi nghiệp của Nvidia. Wen Sang, đồng sáng lập Genspark, đánh giá cao sự hỗ trợ của cô dành cho các doanh nghiệp AI quy mô nhỏ. Ông nói với Business Insider rằng Madison từng giới thiệu công ty của mình với giám đốc tiếp thị của Nvidia, tạo cơ hội để Genspark trình bày sản phẩm.

Cô cũng tham gia vào nhiều quan hệ đối tác lớn của Nvidia, trong đó có hợp tác với Foxconn nhằm ứng dụng AI vào thiết kế và tự động hóa nhà máy, cũng như hợp tác với LG trong lĩnh vực robot và trung tâm dữ liệu.

Một đối tác của Nvidia thường xuyên làm việc với Madison cho biết cô là “động lực thúc đẩy” quá trình thành lập Liên minh OpenUSD (Alliance for OpenUSD), một nhóm xây dựng tiêu chuẩn công nghệ. Người này cũng cho biết Madison đã hỗ trợ định hướng các cuộc thảo luận kỹ thuật giữa những thành viên trong liên minh.

“Cô ấy có chiều sâu, có tầm bao quát và chắc chắn sở hữu kiến thức kỹ thuật”, người này nhận xét.

“Jensen Huang phiên bản thu nhỏ”

Một đồng nghiệp của Madison tại Nvidia cho biết trách nhiệm công việc của cô ngày càng mở rộng sang nhiều bộ phận khác nhau, nhờ khả năng điều phối các đợt ra mắt sản phẩm giữa đội ngũ kỹ thuật, tiếp thị và những nhóm chức năng khác.

“Có lẽ sau Jensen, cô ấy là người chăm chỉ nhất mà tôi từng gặp trong đời”, người này nói.

Mối quan hệ thân thiết với cha cũng mang lại cho Madison một lợi thế đặc biệt. Một cựu nhân viên nhắc đến khả năng cô dự đoán trước những gì Jensen cần khi tháp tùng ông trong các chuyến công tác và cuộc gặp cấp cao. Trong khi đó, một người khác cho biết Madison dần trở thành đầu mối liên hệ của những nhân viên muốn tiếp cận CEO.

“Cô ấy giống như một Jensen phiên bản thu nhỏ, là đôi mắt và đôi tai của ông ấy bên trong công ty”, một cựu nhân viên thứ ba nhận xét.

Ảnh hưởng ngày càng lớn của Madison đã làm thay đổi cách vận hành của một số nhóm tại Nvidia. Tuy nhiên, cô cũng từng xảy ra bất đồng với những nhân sự kỳ cựu và lãnh đạo cấp cao của tập đoàn, theo lời ba cựu nhân viên.

Một người cho biết Nvidia vốn có truyền thống trao quyền cho người được chỉ định phụ trách từng dự án, thường được gọi là “chỉ huy trưởng” (pilot in command), để đưa ra quyết định. Tuy nhiên, khi ảnh hưởng của Madison gia tăng, đôi khi các nhóm có xu hướng trì hoãn quyết định cho đến khi cô tham gia cuộc họp, ngay cả khi đã có mặt những lãnh đạo cấp cao hoặc chuyên gia am hiểu trực tiếp về vấn đề.

Đồng nghiệp của Madison tại Nvidia cho biết bất đồng là điều thường xuyên xảy ra và nhân viên được khuyến khích theo đuổi tinh thần “trung thực về mặt trí tuệ” (intellectual honesty), tức thẳng thắn trao đổi và bảo vệ quan điểm dựa trên lập luận, bằng chứng.

“Cô ấy khiêm tốn, có tinh thần hợp tác, nhưng chắc chắn bạn sẽ biết rằng mọi việc rồi sẽ được hoàn thành”, một đối tác của Nvidia nhận xét.

Theo BI