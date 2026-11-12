Jensen Huang lại ngoại tình với cấp dưới

Không chỉ vướng bê bối với nữ doanh nhân Alice Huang-người đang bị Mỹ nghi là gián điệp của Trung Quốc, vị tỷ phú này còn được cho là từng có quan hệ tình cảm với bà Kimberly Powell (48 tuổi), Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của Nvidia.

Theo nguồn tin, bà Powell đã lập gia đình và làm việc tại Nvidia từ năm 2008. Hai người được cho là đã có những cử chỉ thân mật tại một khách sạn trong khuôn khổ hội nghị thường niên dành cho các nhà phát triển của Nvidia diễn ra ở San Jose hồi tháng 3. Một người có mặt tại khách sạn đã ghi lại sự việc, song đội ngũ an ninh của ông Huang sau đó đã đề nghị người này ký một thỏa thuận bảo mật thông tin.

CEO Nvidia Jensen Huang phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Đầu tư vào Đức ở Berlin, Đức, ngày 19/10. Ảnh: REUTERS

Mối quan hệ giữa ông Huang và bà Powell cũng từng gây xôn xao trong nội bộ tập đoàn.

Theo bộ quy tắc ứng xử của Nvidia, các nhân viên được yêu cầu tránh những tình huống có thể tạo ra xung đột lợi ích, bao gồm cả "các mối quan hệ cá nhân".

Phía Nvidia khẳng định sẽ nhanh chóng điều tra các báo cáo về hành vi sai phạm. Trong khi bà Powell không phản hồi yêu cầu bình luận, ông Jensen Huang khi được NYT liên hệ hỏi về mối quan hệ này chỉ đáp lại rằng: "Tôi không nghĩ các bạn nên trực tiếp trao đổi với tôi về chuyện này", rồi cúp máy.

Ngay sau khi thông tin ông Jensen Huang tiếp tục vướng vào bê bối tình ái bị phanh phui, tờ Wall Street Journal dẫn các nguồn tin thân cận cho biết hội đồng quản trị của Nvidia đang chuẩn bị các bước để cách chức ông.

Bà Kimberly Powell - Phó chủ tịch phụ trách sức khỏe của Nvidia. Ảnh: FORTUNE

Hội đồng quản trị dự kiến họp ngay trong ngày 11/11 (giờ Mỹ) để quyết định tương lai của vị CEO này tại tập đoàn.

Theo trang tin Axios, cổ phiếu của Nvidia đã giảm gần 5% trong phiên giao dịch ngoài giờ ngày 11/11. Tính từ ngày 29/10, thời điểm NYT lần đầu đưa tin về vụ ngoại tình giữa ông Huang và bà Alice Huang, vốn hóa thị trường của Nvidia đã bốc hơi khoảng 1.000 tỷ USD.

Trước đó, trong vài ngày qua, bê bối giữa ông và nữ doanh nhân đứng đầu một công ty đối tác bị nghi là "gián điệp Trung Quốc" đã gây chấn động dư luận. Dù ông Jensen Huang đã thừa nhận hành vi ngoại tình nhưng không nêu tên người phụ nữ liên quan, cả Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Nvidia đều đã mở các cuộc điều tra riêng rẽ về sự việc.

Về phía Bắc Kinh, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 9/11 đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc bà Alice Huang là điệp viên, đồng thời gọi đây là "suy đoán vô căn cứ và hành động bôi nhọ Bắc Kinh".

Những bê bối liên tiếp đang khiến tương lai của ông Jensen Huang tại Nvidia ngày càng trở nên bấp bênh.

Không chỉ là người thúc đẩy làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu và là nhân vật nổi bật trên chính trường quốc tế, ông Huang còn là nhà đồng sáng lập, người đã chèo lái Nvidia suốt 33 năm qua và hiện là cổ đông cá nhân lớn nhất với 3,6% cổ phần. Cho đến nay, Nvidia vẫn chưa công khai kế hoạch kế nhiệm và bản thân ông Huang cũng từng tuyên bố chưa bao giờ tin vào việc này.

Trong tài liệu gửi các cổ đông mới nhất, chính Nvidia cũng cảnh báo rằng công ty đang "phụ thuộc rất nhiều vào đội ngũ lãnh đạo lâu năm", do đó việc thiếu vắng một kế hoạch kế nhiệm hiệu quả có thể "cản trở quá trình hoạch định và thực thi chiến lược, cũng như ảnh hưởng đến thành công lâu dài".