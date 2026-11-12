Jensen Huang lại bị khui chuyện tình ái với nữ cấp dưới đã có gia đình: Người này là ai?

Ngày 11/11, hãng tin Reuters dẫn thông tin từ tờ New York Times cho biết CEO Nvidia Jensen Huang từng có quan hệ ngoài hôn nhân với một lãnh đạo cấp cao của công ty, người trực tiếp báo cáo công việc cho ông.

Theo New York Times, thông tin này được đưa ra dựa trên lời kể của 5 người từng làm việc tại Nvidia.

Cụ thể, ông Huang được cho là đã có mối quan hệ tình cảm với Kimberly Powell, Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của Nvidia.

Từ trái sang: Jensen Huang và Kimberly Powell. Ảnh: Soeren Stache/picture alliance qua Getty; Hannah Turner Harts/BFA.com/Shutterstock.

Reuters cho biết Nvidia chưa lập tức phản hồi yêu cầu bình luận về thông tin trên.

Vụ việc xuất hiện trong bối cảnh hội đồng quản trị Nvidia đang tiến hành điều tra liệu ông Huang có phải mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài hay không. Trước đó, vị CEO này đã thừa nhận không chung thủy với vợ trong một thông điệp gửi tới nhân viên công ty.

Thông tin về mối quan hệ ngoài hôn nhân mới nhất cũng tác động đến thị trường chứng khoán. Cổ phiếu của nhà sản xuất chip này đã giảm gần 4% trong phiên giao dịch ngoài giờ.