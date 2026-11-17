Jensen Huang (giữa) và Sam Altman (phải). Ảnh: Nvidia.

Dù chiến dịch kêu gọi đưa Jensen Huang trở lại vị trí CEO Nvidia được nhiều nhân vật tại Thung lũng Silicon ủng hộ, một số nhà phân tích cho rằng vụ việc này hoàn toàn khác với Sam Altman, khi ông bị sa thải rồi được phục chức CEO OpenAI năm 2023.

Huang và Altman đều nghỉ việc đột ngột sau khi hội đồng quản trị công ty bày tỏ lo ngại. Cả 2 nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ với hơn 700 nhân viên OpenAI yêu cầu đưa Altman trở lại, trong khi bức thư ngỏ kêu gọi phục chức cho Huang thu hút hơn 100.000 chữ ký, bao gồm cả nhân viên Nvidia.

Tuy nhiên, Business Insider cho rằng điểm tương đồng chỉ dừng ở đó. Khác biệt lớn nhất đến từ việc Nvidia là công ty đại chúng, phải tuân thủ quy định lập báo cáo và chịu trách nhiệm trước cổ đông, trong khi OpenAI là công ty tư nhân. Lý do dẫn đến sự ra đi cũng rất khác nhau.

Quan điểm trái chiều

Cuối năm 2023, OpenAI cho biết lý do sa thải Altman đến từ việc ông “không thể hiện sự thẳng thắn nhất quán khi trao đổi cùng hội đồng quản trị”. Để so sánh, sự ra đi của Huang đến từ bê bối ngoại tình, trong đó có một người bị cho là muốn đánh cắp bí mật.

“Tóm lại, một bên đến từ sự bất đồng trong ban quản trị, bên còn lại đến từ các câu hỏi chỉ sáng tỏ sau khi điều tra”, David Astorino, đối tác cấp cao tại công ty tư vấn lãnh đạo RHR, chia sẻ với Business Insider.

Huang tuyên bố từ chức vào ngày 12/11 sau khi truyền thông đưa tin ông có ít nhất 2 mối quan hệ ngoài hôn nhân, một trong số đó với nhân viên cấp dưới, người còn lại bị Mỹ nghi ngờ tuồn thông tin mật cho nước ngoài.

Michael Monaghan, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Founders 100 ETF, cho rằng trường hợp của Huang với Altman không hoàn toàn tương đồng.

“Tình huống của Jensen bao gồm cả yếu tố nội bộ lẫn bên ngoài, vốn không xuất hiện trong bối cảnh của OpenAI”, Monaghan nhận định. Ông nói thêm rằng tình cảnh của Huang gần hơn với sự kiện Apple sa thải Steve Jobs năm 1985. Sau 10 năm, Jobs được đưa trở lại.

Theo Monaghan, không thể thay thế nhà sáng lập chính là bài học chung giữa trường hợp của Huang và Jobs.

Màn hình hiện dòng chữ "Taiwan heart Jensen" tại tòa nhà Taipei 101 ngày 16/11. Ảnh: Reuters.

Ngày 16/11, nhóm người ủng hộ Huang nhận tin dữ khi nguồn thân cận với Business Insider xác nhận hội đồng quản trị Nvidia hiện không cân nhắc đưa Huang trở lại vị trí CEO.

Chỉ một ngày trước, nhà phân tích Gene Munster từ Deepwater Asset Management tuyên bố trên X rằng xác suất Huang trở lại công ty là 51%, tăng so với mức 10% cuối tuần trước.

Trong bài viết, Munster cho rằng phong trào “đưa Jensen trở lại” đang lan rộng, nhận định việc Huang được tuyên bố từ chức thay vì bị sa thải có thể là động thái phòng hờ để hội đồng quản trị Nvidia cân nhắc đưa ông trở lại.

Dan Ives, Giám đốc điều hành cấp cao tại Yorkville Ives, lại có quan điểm trái ngược. Ông cho rằng những vấn đề liên quan đến pháp lý, hội đồng quản trị, giới chức Washington và yếu tố liên quan đến Trung Quốc có thể thay đổi vĩnh viễn vị thế của Huang.

“Hình ảnh Jensen trước đây với áo khoác da, phong thái ngôi sao nhạc rock đã biến mất hoàn toàn. Chúng tôi cho rằng không còn cơ hội để Jensen trở lại vị trí CEO Nvidia”, Ives khẳng định.

Đồng quan điểm, Astorino dự đoán khó có khả năng Huang trở lại Nvidia trong tương lai gần, ít nhất khi cuộc điều tra chưa hoàn tất.

Ngưỡng mộ từ Sam Altman

Trong cuộc phỏng vấn tại sự kiện Silicon Valley & The World được tổ chức ngày 16/11, bản thân Altman đã phản hồi về sự so sánh giữa ông và Huang.

“Tôi không nghĩ mình nắm rõ tình hình để trả lời câu hỏi ấy”, Altman nhấn mạnh.

CEO OpenAI gọi Huang là một trong những người mà ông ngưỡng mộ, có tác động lớn đến sự bùng nổ của AI.

“Jensen là thần tượng của tôi từ lâu. Tôi rất trân trọng công ty mà ông ấy đã gầy dựng”, Altman chia sẻ.

Đồng sáng lập OpenAI cũng bày tỏ “đồng cảm” với tình cảnh của Huang. Điều này khiến ông nhớ lại năm 2023, khi bản thân bị OpenAI sa thải rồi phục chức sau đó.

“Tôi vẫn nhớ cảm giác ấy, dù cứ ngỡ nó đã trôi qua rất lâu”, Altman nói.

Jensen Huang trong một hội nghị tại San Francisco (Mỹ). Ảnh: Reuters.

Altman thừa nhận “rất khó hình dung” khi được hỏi về xu hướng AI nếu Huang không trở lại Nvidia. Dù vậy, ông tin tưởng ngành công nghiệp sẽ không hứng chịu tác động tiêu cực từ những biến động.

“Nhu cầu đang rất lớn, rõ ràng AI có thật và mọi người muốn sử dụng. Doanh thu và nhu cầu đang tăng mạnh nên tôi tin lĩnh vực vẫn sẽ phát triển tốt”, Altman nói thêm.

Dan Kaplan, đối tác quản lý tại ZRG Partners, chia sẻ với Business Insider rằng hội đồng quản trị Nvidia cần bảo vệ công ty mà Huang gầy dựng thay vì bảo vệ chính nhà sáng lập. Ông cũng bác bỏ sự so sánh giữa Huang và Altman.

“Hoàn cảnh của họ khác nhau. Bạn không thể cứ mang kịch bản trở lại của Altman, bất kể những câu chuyện về sự trở lại ngoạn mục được Thung lũng Silicon thích đến mức nào”, Kaplan nhận định.