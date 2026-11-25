Vợ chồng Jensen Huang - Lori Huang và hai con. Ảnh: UDN.

Sau khi trở lại cương vị lãnh đạo Nvidia, CEO Jensen Huang (Hoàng Nhân Huân) hôm 24/11 đã tổ chức cuộc họp toàn thể nhân viên đầu tiên và công khai xin lỗi vì cho rằng mình đã khiến mọi người thất vọng.

Theo Cailian Press, cuộc họp diễn ra vào thứ Ba (24/11) theo giờ địa phương, một ngày sau khi ông quay trở lại công việc ở Nvidia. Đây cũng là lần đầu tiên Jensen Huang gặp toàn thể nhân viên kể từ khi được phục hồi các chức vụ.

Cuộc họp kéo dài khoảng một giờ, bắt đầu lúc 9 giờ 30 sáng theo giờ Thái Bình Dương tại trụ sở Nvidia ở Santa Clara, bang California. Mở đầu, Jensen Huang cảm ơn Giám đốc tài chính Colette Kress vì đã điều hành công ty trong gần hai tuần ông vắng mặt.

Tại cuộc họp, Huang thừa nhận mình đã vi phạm quy tắc ứng xử của công ty. Ông cho biết chính những sai lầm cá nhân đặc biệt nghiêm trọng này đã dẫn đến quyết định từ chức trước đó.

Ông nói: “Đây sẽ là cuộc họp công ty khó khăn nhất mà tôi từng chủ trì, đồng thời cũng là cuộc họp khó khăn thứ hai trong đời. Cuộc khó khăn nhất chính là với vợ tôi”.

Một số hãng truyền thông dẫn lời người tham dự cho biết Huang tiết lộ ông đang dành mỗi ngày một tiếng rưỡi để trị liệu tâm lý. “Điều đó giúp ích cho tôi rất nhiều”, ông nói.

Thừa nhận phong cách quản lý đôi khi quá khắc nghiệt

Jensen Huang cũng phản hồi những chỉ trích lâu nay về phong cách điều hành với cường độ làm việc rất cao. Ông vẫn cho rằng nhịp độ làm việc quyết liệt của mình có thể thúc đẩy những người xung quanh, nhưng thừa nhận đôi khi đã đi quá giới hạn.

“Điều đó có thể khiến họ kiệt sức và suy giảm năng lực. Như vậy là không đúng”, ông nói. “Ngay lúc này, tôi cần đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn đối với chính mình”, Jensen Huang nhấn mạnh.

CEO Nvidia cho biết ông sẽ chấp nhận thực hiện đánh giá hiệu suất 360 độ, theo đó sẽ thường xuyên thu thập ý kiến phản hồi từ những người làm việc cùng mình. Tần suất có thể lên tới mỗi tháng một lần.

Tuy nhiên, ông nói rõ mình sẽ là người duy nhất tại Nvidia phải trải qua quy trình đánh giá này, chứ không có ý định triển khai trên toàn công ty.

Jensen Huang cũng cho rằng quãng thời gian ngắn ông rời khỏi vị trí điều hành đã chứng minh Nvidia vẫn có thể vận hành bình thường mà không cần ông trực tiếp lãnh đạo.

“Tôi cam đoan với các bạn rằng, dù tôi có mặt hay không, công ty này vẫn có thể liên tục thực thi, thực thi và tiếp tục thực thi”, ông nói.

Nhân viên Nvidia vui mừng chào đón ông Jensen Huang quay trở lại vị trí lãnh đạo công ty. Ảnh: Reuters.

Cổ phiếu Nvidia mất hơn 233 tỷ USD vốn hóa

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu Nvidia chốt phiên gần nhất giảm 5,86%, xuống còn 155,38 USD, xóa đi một phần mức tăng hơn 31% trong phiên giao dịch hôm thứ Hai (23/11) sau khi Jensen Huang quay trở lại lãnh đạo công ty.

Giá trị vốn hóa thị trường của hãng hiện còn khoảng 3.740 tỷ USD, giảm khoảng 233,5 tỷ USD so với phiên giao dịch trước đó.

Các nhà đầu tư đang đánh giá tác động từ việc Jensen Huang trở lại. Những lo ngại liên quan đến yếu tố chính trị và rủi ro quản trị doanh nghiệp xung quanh sự kiện này vẫn chưa lắng xuống.

Trước đó, truyền thông Mỹ tiết lộ thêm nhiều chi tiết về quá trình Jensen Huang trở lại Nvidia chỉ sau 11 ngày.

Ngày 23/11 theo giờ địa phương, Nvidia thông báo khôi phục chức vụ Chủ tịch, Tổng giám đốc điều hành (CEO) và thành viên hội đồng quản trị cho Jensen Huang.

Sau thông báo này, CNBC đã phỏng vấn Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong cuộc trao đổi kéo dài gần một giờ, ông Trump tiết lộ chính quyền đã can dự như thế nào vào biến động nhân sự tại Nvidia, đồng thời đánh giá năng lực cá nhân của Huang và triển vọng sắp tới của công ty.

Khi được hỏi điều gì khiến hội đồng quản trị Nvidia đột ngột thay đổi lập trường, ông Trump trả lời: “Tôi luôn kiên định cho rằng ông ấy nên trở lại”. Theo ông Trump, sự đảo chiều bất ngờ này không xuất phát từ một nguyên nhân duy nhất. Áp lực thực tế từ thị trường, cùng với những nỗ lực điều phối của Nhà Trắng, đã góp phần khiến hội đồng quản trị thay đổi quyết định.

Ông Trump tuyên bố: “Chính tôi đã thuyết phục họ (hội đồng quản trị Nvidia)”. Ông nhấn mạnh sự can thiệp của mình có vai trò rất quan trọng, đồng thời cho biết đã liên lạc trực tiếp hoặc gián tiếp với các thành viên hội đồng quản trị trong suốt quá trình này.

Trump cho rằng nếu ông can thiệp sớm hơn khoảng một tuần rưỡi, mọi chuyện có thể khó khăn hơn nhiều. “Bởi lúc đó mọi người đều đang rất căng thẳng. Nhưng khi giá cổ phiếu công ty lao dốc, họ bắt đầu nghĩ: ‘Khoan đã, tại sao công việc này đột nhiên chẳng còn chút thú vị nào nữa?’”, ông kể.

Việc HĐQT Nvidia phục chức cho ông sau 7 ngày cho thấy vai trò quan trọng của ông đối với công ty và cả ngành công nghiệp AI. Ảnh: ETToday.

Trump cho biết đã trao đổi với nhiều người, đặc biệt dành lời khen cho Phó Tổng thống J.D. Vance, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick.

Theo các nguồn tin, mối quan tâm cốt lõi của hội đồng quản trị Nvidia là liệu việc Huang trở lại có tiềm ẩn rủi ro an ninh quốc gia hay không.

Phó Tổng thống Vance được cho là đã liên tục vận động trong hai ngày 21 và 22/11, thuyết phục hội đồng quản trị khôi phục chức vụ cho nhà đồng sáng lập kiêm CEO lâu năm của Nvidia.

Một quan chức cho biết Vance đã thông báo với hội đồng quản trị rằng chính phủ Mỹ không coi Jensen Huang là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

Ông Trump cũng nói rằng sau khi tiến hành nhiều cuộc điều tra, chính phủ Mỹ đã đưa ra kết luận không tồn tại vấn đề như vậy. Cuối cùng, hội đồng quản trị Nvidia đã đưa ra quyết định theo hướng mà chính quyền mong muốn.

Theo Thepaper

Thu Thuy