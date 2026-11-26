Việc Jensen Huang trở lại ghế CEO Nvidia không giúp tập đoàn bán dẫn hàng đầu thế giới thoát khỏi những cuộc điều tra đang bủa vây.

Nvidia vẫn phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi liên quan đến cáo buộc các dòng GPU tiên tiến của hãng bị một khách hàng là Megaspeed, nhà vận hành trung tâm dữ liệu có trụ sở tại Singapore, tuồn trái phép sang Trung Quốc, vi phạm những quy định xuất khẩu của Mỹ nhằm kiềm chế năng lực phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến của Bắc Kinh.

Jensen Huang bên cạnh Alice Huang, nữ doanh nhân bị tình báo Mỹ nghi là gián điệp. Ảnh: Handout

Câu hỏi trọng tâm mà các cơ quan điều tra muốn làm rõ là Nvidia biết những con chip này được đưa đến đâu, cũng như liệu mối quan hệ ngoài luồng giữa Jensen Huang và một lãnh đạo của Megaspeed có khiến tập đoàn phải nghi ngờ những cam kết của khách hàng này hay không.

Việc Huang trở lại vị trí CEO không thể giải quyết những vấn đề đó. Tổng chưởng lý Mỹ Todd Blanche từng phát tín hiệu rằng Nvidia không phải mục tiêu của một cuộc điều tra, nhưng Tổng chưởng lý bang California và Quốc hội Mỹ vẫn tiếp tục thúc đẩy các hoạt động giám sát. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cũng được cho là đang tiến hành điều tra.

Chính phủ Mỹ bắt đầu điều tra Megaspeed từ năm 2024, đồng thời yêu cầu Nvidia cung cấp thông tin về các thương vụ bán chip trị giá hàng tỷ USD cho doanh nghiệp này.

Giới chức lo ngại một phần GPU mà Megaspeed mua để phục vụ các dự án trung tâm dữ liệu tại Malaysia thực chất đã bị chuyển hướng sang Trung Quốc.

Singapore cũng mở cuộc điều tra về những cáo buộc tương tự vào năm 2025. Tuy nhiên, Megaspeed phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Mối quan hệ ngoài luồng của Jensen Huang khiến Nvidia đối mặt rủi ro pháp lý lớn hơn

Tình trạng chip bị chuyển hướng trái phép vốn không phải vấn đề xa lạ với Nvidia. Những bộ xử lý AI có nhu cầu rất lớn của hãng thường trở thành mục tiêu của các mạng lưới buôn lậu và trung gian bán lại.

Theo các luật sư chuyên về kiểm soát xuất khẩu trao đổi với TechCrunch, để tránh trách nhiệm pháp lý liên quan đến vi phạm quy định xuất khẩu, Nvidia và những nhà sản xuất chip khác phải có được cam kết bảo đảm rằng người sử dụng cuối cùng tuân thủ các quy định của Mỹ.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng không thể phớt lờ những thông tin khác có khả năng khiến họ nghi ngờ tính đáng tin cậy của các cam kết đó.

Đây chính là lý do mối quan hệ ngoài luồng giữa Jensen Huang và Alice Huang, một lãnh đạo của Megaspeed, trở thành vấn đề đặc biệt nhạy cảm đối với Nvidia. Theo các luật sư, yếu tố này thậm chí có thể gây rủi ro lớn hơn những cáo buộc cho rằng Alice Huang là gián điệp.

Nếu nhân viên Nvidia, từ cấp thấp đến CEO, có lý do để nghi ngờ những tuyên bố của Megaspeed về mục đích sử dụng chip, rủi ro pháp lý của tập đoàn sẽ gia tăng đáng kể.

"Những nhà điều tra của chính phủ nhiều khả năng sẽ muốn biết, bất kể các cam kết chính thức giữa hai bên là gì, liệu bất kỳ ai tại Nvidia thực sự biết những con chip này được sử dụng vào mục đích nào và bởi những đối tượng nào hay không", Dan Fisher-Owens, luật sư thuộc hãng Berliner Corcoran & Rowe, nói với TechCrunch tuần trước.

Mối lo ngại mà hội đồng quản trị Nvidia phải đối mặt khi quyết định đưa Huang rời ghế CEO là khả năng ông biết nhiều hơn về hoạt động sử dụng sản phẩm Nvidia của Megaspeed so với những gì được thể hiện trong các hồ sơ tuân thủ quy định.

Wall Street Journal đưa tin Alice Huang và chồng là Kang Wei có liên quan đến một mạng lưới doanh nghiệp bị cáo buộc trung chuyển chip đến một công ty tại Thượng Hải.

Kang cũng được cho là người đã giới thiệu vợ mình với Jensen Huang, người mà ông quen biết trong khoảng một thập kỷ.

Mỹ siết chặt kiểm soát Megaspeed, Nvidia thay đổi chiến lược xuất khẩu

Hôm thứ Hai, Chính phủ Mỹ đưa Megaspeed cùng các công ty liên kết vào danh sách những doanh nghiệp bị hạn chế giao dịch với Mỹ vì các lo ngại về an ninh quốc gia.

CEO Jensen Huang và Nvidia sẽ còn phải đối mặt nhiều thách thức phía trước. Ảnh: New York Times

Trước đó, tuần trước, Washington cũng ban hành những quy định mới nhằm ngăn các trung tâm dữ liệu quy mô lớn mua chip Mỹ rồi cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Trung Quốc và một số quốc gia khác bị Chính phủ Mỹ xem là có rủi ro.

Trong bối cảnh đó, Nvidia tuyên bố sẽ ngừng bán các dòng chip được cấp phép cho thị trường Trung Quốc. Tập đoàn đồng thời công bố kế hoạch tuyển dụng giám đốc phụ trách tuân thủ quy định đầu tiên và thành lập một ủy ban mới trực thuộc hội đồng quản trị, chuyên giám sát các vấn đề kiểm soát xuất khẩu.

Hội đồng quản trị Nvidia cho biết đã quyết định đưa Huang trở lại vị trí CEO hôm thứ Hai sau khi nhận được "ý kiến từ các cấp lãnh đạo cao nhất của Chính phủ Mỹ". Những thông tin này khiến hội đồng tin rằng sự trở lại của ông không tạo ra rủi ro đối với an ninh quốc gia.

Tổng thống Donald Trump sau đó tiết lộ ông đã gọi điện tham gia cuộc họp để đưa ra sự bảo đảm nói trên.

Tại cuộc họp báo hôm thứ Ba, Tổng chưởng lý Todd Blanche đánh giá Nvidia là "một doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội" và ám chỉ tập đoàn không phải đối tượng bị điều tra.

Tuy nhiên, ông từ chối trả lời các câu hỏi về cuộc điều tra Megaspeed mà Bộ Tư pháp Mỹ xác nhận vẫn đang được tiến hành vào tuần trước.

Quốc hội Mỹ tiếp tục gây sức ép, Jensen Huang phải trực tiếp giải trình

Dù chính quyền Mỹ phát đi những tín hiệu tương đối tích cực đối với Nvidia, các cơ quan giám sát khác có thể không dễ dàng bỏ qua vụ việc.

Nvidia đang đối mặt với các cuộc điều tra của Tổng chưởng lý bang California Rob Bonta và cả SEC. Những hoạt động này đều liên quan đến cách Nvidia công bố thông tin doanh nghiệp và các giao dịch xuất khẩu.

Mặc dù nhiều chi tiết chưa được tiết lộ, các nhà đầu tư bán khống từng chỉ trích quyết định của Nvidia về việc ngừng công bố riêng số liệu xuất khẩu sang Singapore trong các báo cáo tài chính, sau khi truyền thông đặt câu hỏi về khả năng chip của hãng bị chuyển hướng trái phép.

Đáng chú ý, sức ép không chỉ đến từ các cơ quan hành pháp mà còn lan rộng trong Quốc hội Mỹ. Các nghị sĩ thuộc cả hai đảng đều muốn Nvidia giải trình, trong đó nhiều người bày tỏ lo ngại về Trung Quốc và đặt câu hỏi về vai trò của Nhà Trắng trong quyết định đưa Huang trở lại vị trí lãnh đạo.

Ba ủy ban thuộc Hạ viện Mỹ dự kiến tổ chức các cuộc phỏng vấn kín với Jensen Huang và Tim Teter, luật sư hàng đầu của Nvidia, vào tuần tới. Teter được cho là từng can thiệp vào cuộc điều tra Megaspeed của Bộ Thương mại Mỹ hồi năm ngoái.

Như vậy, dù Jensen Huang đã trở lại vị trí CEO, những rắc rối xoay quanh Megaspeed vẫn chưa kết thúc. Vấn đề lớn nhất đối với Nvidia không đơn thuần là liệu chip của hãng có bị tuồn sang Trung Quốc hay không, mà còn là tập đoàn và những người đứng đầu đã biết được bao nhiêu về hoạt động này.

(Theo TechCrunch, New York Post, Indian Express)