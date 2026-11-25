CEO Nvidia Jensen Huang. Ảnh: Reuters.

Tại cuộc họp toàn thể kéo dài một giờ với nhân viên ở trụ sở Nvidia tại Santa Clara, bang California ngày 24/11, Huang khẳng định thông tin ông được phục chức nhờ sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump lên hội đồng quản trị là không đúng. Cuộc họp diễn ra chỉ một ngày sau khi ông trở lại vị trí lãnh đạo công ty mà mình đồng sáng lập cách đây 30 năm.

Theo nguồn tin tiết lộ với Reuters, Jensen Huang cho biết ông đang tham gia trị liệu tâm lý, đồng thời thừa nhận việc vi phạm các quy tắc ứng xử của Nvidia là không thể chấp nhận được.

Nhân viên Nvidia ôm chầm Jensen Huang sau bài phát biểu ngày trở lại Sau khi được phục chức CEO, Jensen Huang nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ các nhân viên Nvidia. Ông cảm ơn mọi người đã ủng hộ và hứa sẽ trở thành một CEO tốt hơn trong nhiệm kỳ thứ hai.

Thừa nhận vi phạm quy tắc ứng xử của công ty

Tuần trước, Huang từ chức sau khi xuất hiện những tiết lộ về các mối quan hệ ngoài hôn nhân. Diễn biến này khiến thị trường chao đảo, đồng thời gây bất an trong hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI) vốn phụ thuộc vào công nghệ và nguồn vốn của Nvidia. Tổng thống Trump sau đó cho biết đã làm việc với ban quản trị Nvidia để đưa Huang trở lại vị trí lãnh đạo hãng chip Mỹ.

Theo New York Times, Huang đã xin lỗi nhân viên, song bác bỏ những thông tin cho rằng ông là một người lãnh đạo có hành vi lạm dụng quyền lực. Tờ báo dẫn nội dung phát trực tiếp cuộc họp mà họ được tiếp cận.

Huang cũng phủ nhận quan điểm cho rằng ông trở lại vì là một "ông trùm công nghệ" (tech bro) và đứng trên pháp luật. Theo New York Times và Bloomberg, ông giải thích hội đồng quản trị đã xem xét các tình tiết và được bảo đảm rằng sự trở lại của ông không gây ra mối đe dọa nào đối với an ninh quốc gia.

Trong tuyên bố hôm 23/11, Nvidia cho biết dựa trên thông tin từ chính phủ Mỹ, hội đồng quản trị tin tưởng rằng "việc phục chức cho Huang không gây ra rủi ro an ninh quốc gia". Tổng thống Trump cũng ủng hộ nhận định này trong cuộc phỏng vấn với CNBC.

Tuy nhiên, quyết định của Nvidia vấp phải chỉ trích gay gắt từ các nghị sĩ Mỹ thuộc cả hai đảng. Họ cho rằng Quốc hội cần xem xét kỹ những tình tiết xoay quanh việc Huang trở lại vị trí CEO.

"Việc phục chức đặt ra không ít câu hỏi, thậm chí nhiều câu hỏi hơn cả những gì nó giải đáp. Sự trở lại của ông Huang loại bỏ một bất ổn lớn, nhưng đồng thời để lại dấu hỏi về cách giới đầu tư đánh giá năng lực quản trị của Nvidia", Dan Sheehan, Giám đốc quản lý danh mục đầu tư tại Telos Wealth Advisors, nhận định.

Việc phục chức cho Jensen Huang giúp Nvidia tạm thời xóa bỏ bất ổn lãnh đạo, nhưng đồng thời làm dấy lên câu hỏi về quản trị doanh nghiệp và trách nhiệm của hội đồng quản trị. Ảnh: Reuters.

"Vẫn còn những câu hỏi về mức độ can dự của chính phủ vào Nvidia, cũng như cách công ty xử lý các vấn đề ứng xử nội bộ, xét theo thông điệp ngầm mà quyết định phục chức đã phát đi. Những vấn đề đó không thể được giải quyết chỉ bằng việc giá cổ phiếu tăng vọt", ông nói thêm.

Trong cuộc phỏng vấn với New York Post, Tổng thống Trump cho biết sẵn sàng ân xá cho Huang nếu cần thiết, song tin rằng CEO Nvidia sẽ không cần đến biện pháp này.

Ông Trump cũng nhấn mạnh thành công của Nvidia có ý nghĩa thiết yếu đối với khả năng duy trì lợi thế của Mỹ trong lĩnh vực AI. Tổng thống Mỹ thậm chí để ngỏ khả năng chính phủ Mỹ sở hữu cổ phần tại Nvidia, nhắc lại việc Intel đã chuyển giao hơn 10% cổ phần cho chính phủ nước này trong năm ngoái.

"Tôi đã nghĩ về điều đó. Tôi tự nhủ: 'Có lẽ mình nên làm vậy'. Nhưng đến thời điểm này, tôi vẫn chưa đề cập chuyện đó. Có lẽ vẫn chưa quá muộn", ông Trump nói với New York Post.

Cổ phiếu Nvidia đảo chiều

Cổ phiếu Nvidia chốt phiên giảm 5,9%, chấm dứt đà tăng mạnh sau thông tin Huang trở lại vị trí CEO hôm 23/11. Giới đầu tư bắt đầu tập trung trở lại vào những rủi ro về chính trị và quản trị doanh nghiệp xoay quanh quyết định đưa ông trở lại.

Cả Huang và Nvidia đang đối mặt với hàng loạt cuộc điều tra, rà soát ở cấp bang và liên bang, trong đó có sự tham gia của Cục Điều tra Liên bang (FBI), Bộ Tư pháp và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC).

Một phiên điều trần công khai tại Thượng viện Mỹ dự kiến diễn ra ngày 3/12, với Huang là người sẽ ra điều trần. Trong khi đó, các cuộc điều tra nội bộ của hội đồng quản trị Nvidia về khả năng có hoạt động tình báo nước ngoài, những rủi ro an ninh quốc gia và vấn đề kiểm soát xuất khẩu vẫn đang được tiến hành.

"Khi những xáo trộn ban đầu dần lắng xuống, mọi người bắt đầu xem xét kỹ hơn quyết định của Nvidia. Hội đồng quản trị đã tự đặt mình trước những rủi ro rất lớn về đạo đức và pháp lý khi đưa ra quyết định này", Peter Andersen, nhà sáng lập Andersen Capital Management, nhận định.

Ông cũng cảnh báo phiên điều trần sắp tới của Huang là "một rủi ro cực lớn đối với công ty".

Đà tăng mạnh của cổ phiếu Nvidia trong phiên 23/11 từng đưa hãng trở lại vị trí công ty có giá trị vốn hóa lớn thứ hai thế giới, sau Apple. Tuy nhiên, thị giá Nvidia hiện vẫn thấp hơn gần 31% so với mức đỉnh lịch sử thiết lập ngày 6/10.

Cổ phiếu các doanh nghiệp liên quan đến AI, trong đó có các nhà sản xuất chip và công ty vận hành trung tâm dữ liệu, cũng đồng loạt tăng mạnh. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 ghi nhận mức tăng hơn 2.800 tỷ USD vốn hóa thị trường.

"Dù phiên giao dịch hôm 23/11 thực sự ấn tượng, tôi không xem đó là dấu hiệu cho thấy mọi rủi ro đã qua. Một thị trường có thể tăng 3.000 tỷ USD chỉ nhờ một tiêu đề tin tức cũng có thể lao dốc nhanh chóng trước một thông tin khác", Sheehan của Telos Wealth Advisors cảnh báo.