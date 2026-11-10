Jensen Huang đã chuẩn bị "hậu trường" truyền thông từ hơn một năm trước khi công khai chuyện ngoại tình

Theo tờ Wired, nhà lãnh đạo này bắt đầu hợp tác với Heller, công ty truyền thông do bà Risa Heller sáng lập, từ một năm trước. Hai nguồn tin tiết lộ đơn vị này đã phụ trách các hoạt động truyền thông hậu trường cho vị tỷ phú công nghệ kể từ thời điểm đó.

Trên thị trường, Heller vốn nổi tiếng trong lĩnh vực xử lý các vụ bê bối cá nhân cũng như những cáo buộc sai phạm tình dục liên quan đến giới nhân vật có tiếng. Danh sách khách hàng từng được công ty này đại diện bao gồm cả cựu nghị sĩ Anthony Weiner và đầu bếp Mario Batali.

Thời gian đầu, Heller được thuê nhằm hỗ trợ các vấn đề đời tư của ông Jensen Huang, bao gồm cả những hoạt động từ thiện của gia đình. Phía công ty thường xuyên giữ liên lạc với vị Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia cùng con gái ông là bà Madison Huang. Hiện bà Madison đang đảm nhiệm vị trí Giám đốc tiếp thị sản phẩm tại tập đoàn với vai trò ngày càng được mở rộng.

Cho đến nay, vẫn chưa rõ quyết định thuê Heller ban đầu của ông Jensen Huang có liên quan trực tiếp đến mối quan hệ ngoài hôn nhân hay không. Hai nguồn tin cũng không xác nhận việc công ty truyền thông này đã nắm được thông tin về vụ ngoại tình ngay từ thời điểm bắt đầu ký kết hợp tác.

Jensen Huang và Alice Huang ở một quán bar tại Đài Bắc (Trung Quốc) vào tháng 6/2024. Ảnh: Taiwan News

Những chi tiết trên được công bố ngay sau khi ông Jensen Huang chính thức thừa nhận chuyện ngoại tình và gửi lời xin lỗi tới vợ con. Theo truyền thông quốc tế, nhân tình của ông có thể là bà Alice Huang, cựu lãnh đạo tại công ty công nghệ Megaspeed. Đáng chú ý, người phụ nữ này từng nằm trong diện bị các quan chức tình báo Mỹ nghi ngờ làm gián điệp cho Trung Quốc. Hiện tại, loạt hình ảnh ghi lại cảnh ông Jensen Huang và bà Alice Huang ngồi cạnh nhau tại một sự kiện ở Đài Bắc vào tháng 6/2024, cũng như cùng tham dự một bữa tối hồi tháng 5/2025, đang được lan truyền rộng rãi.

Ngay sau lời thú nhận của vị CEO, Nvidia, tập đoàn có giá trị vốn hóa khoảng 4.500 tỷ USD, đã lập tức mở cuộc điều tra nhằm xác định liệu người đứng đầu doanh nghiệp có phải là mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài hay không. Dù vậy, tập đoàn này đồng thời vẫn đưa ra khẳng định về sự tin tưởng đối với khả năng lãnh đạo của ông Jensen Huang.

Phản ứng trước sự việc trong cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn đã lên tiếng khẳng định phía Bắc Kinh từng phản hồi về vấn đề này, đồng thời nhấn mạnh những câu chuyện xoay quanh cái gọi là gián điệp Trung Quốc hoàn toàn vô căn cứ, chỉ nhằm mục đích bôi nhọ và vu khống quốc gia này.