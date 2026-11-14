Jensen Huang: Cú sụp đổ của biểu tượng quyền lực Nvidia

Jensen Huang được cho là đã tự gọi mình là “một kẻ khốn nạn” khi rời khỏi công ty mà ông dành 33 năm xây dựng.

Theo Bloomberg, nhà đồng sáng lập Nvidia, vốn nổi tiếng với nguồn năng lượng dồi dào và phong cách lãnh đạo cởi mở, đã tỏ ra hoàn toàn suy sụp, “tan nát và kiệt quệ” trong cuộc họp hội đồng quản trị dẫn đến quyết định từ chức.

Jensen Huang tỏ ra hoàn toàn suy sụp, “tan nát và kiệt quệ” trong cuộc họp hội đồng quản trị dẫn đến quyết định từ chức. Ảnh: EPA/Herald Corporation

Cuộc khủng hoảng khiến vị tỷ phú công nghệ phải rời khỏi tập đoàn phần cứng trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu thế giới được cho là bắt nguồn từ việc ông thừa nhận ít nhất một mối quan hệ ngoài hôn nhân, trong đó có mối quan hệ với một phụ nữ bị nghi ngờ là gián điệp.

Tuy nhiên, bất chấp quyết định từ chức và những tranh cãi xoay quanh đời tư của nhà sáng lập, dường như không ít nhân viên Nvidia vẫn muốn ông quay trở lại.

Nhà đồng sáng lập Nvidia buộc phải từ chức

Những tin đồn liên quan đến Alice Huang, một lãnh đạo của công ty Megaspeed bị nghi ngờ có liên hệ với hoạt động tình báo, bắt đầu lan truyền từ cuối tháng 10. Khi đó, Nvidia kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc về hành vi sai trái.

Một người phát ngôn Nvidia từng giải thích với Tom's Hardware rằng Megaspeed không khác biệt so với nhiều khách hàng dịch vụ điện toán đám mây khác trong khu vực.

Việc Jensen Huang tiếp xúc với bà Alice Huang cũng không có gì bất thường, bởi gặp gỡ khách hàng vốn là một phần công việc của CEO. Theo công ty, Huang thường xuyên trao đổi với hàng nghìn lãnh đạo doanh nghiệp mỗi năm.

Tuy nhiên, tình hình trở nên nghiêm trọng hơn khi xuất hiện các thông tin cho rằng Jensen Huang thực sự có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân với Alice Huang.

Theo những thông tin được công bố, Tim Teter, Tổng cố vấn pháp lý kiêm Thư ký hội đồng quản trị Nvidia, đã trực tiếp đến nhà Jensen Huang để đối chất sau khi sự việc bị phanh phui. Tại đây, nhà sáng lập Nvidia được cho là đã thừa nhận mối quan hệ.

Sau đó, Huang đưa ra tuyên bố công khai, thừa nhận hành động của mình và gửi lời xin lỗi.

Hội đồng quản trị Nvidia đồng thời thành lập một ủy ban độc lập để điều tra vụ việc.

Nhưng cuộc khủng hoảng chưa dừng lại. Một bê bối khác tiếp tục xuất hiện, với thông tin cho rằng Huang còn có quan hệ tình cảm với một nhân viên cấp dưới trong chính công ty. Đây được cho là giọt nước tràn ly đối với hội đồng quản trị, khiến nhà đồng sáng lập Nvidia buộc phải từ chức không lâu sau đó.

Từ biểu tượng quyền lực của Nvidia đến sự sụp đổ chóng vánh

Jensen Huang từ lâu được xem là một trong những CEO có phong cách điều hành đặc biệt nhất Thung lũng Silicon.

Ông nổi tiếng với cách quản lý trực tiếp, có hơn 60 lãnh đạo cấp cao báo cáo thẳng cho mình và thường xuyên phản hồi email rất nhanh, bất kể ngày hay đêm.

Quan trọng hơn, Huang không chỉ là người điều hành mà còn là gương mặt đại diện cho toàn bộ Nvidia. Ông được nhiều nhân viên, đối tác và người hâm mộ công nghệ yêu mến đến mức tại quê nhà Đài Loan (Trung Quốc), sự cuồng nhiệt dành cho ông được gọi bằng thuật ngữ “Jensanity”.

Jensen Huang vốn nổi tiếng với nguồn năng lượng dồi dào và phong cách lãnh đạo cởi mở.

Dù sở hữu khối tài sản hàng trăm tỷ USD, Huang vẫn thường xuất hiện với hình ảnh gần gũi. Ông được bắt gặp thưởng thức đồ ăn đường phố, ghé các chuỗi thức ăn nhanh và không ngại nhắc lại quãng thời gian làm nhân viên phục vụ tại nhà hàng Denny's khi còn trẻ.

Chính câu chuyện đi lên từ một nhân viên phục vụ bình thường để trở thành một trong những người quyền lực nhất ngành công nghệ đã góp phần tạo nên sức hút đặc biệt của Huang.

Tuy nhiên, ông cũng không phải nhân vật nhận được sự ủng hộ tuyệt đối. Một bộ phận game thủ từng chỉ trích Huang vì cho rằng Nvidia ngày càng bỏ quên thị trường card đồ họa tiêu dùng, vốn là nền tảng giúp công ty phát triển trước khi trở thành đế chế AI.

Giá card đồ họa GeForce liên tục tăng cao cũng khiến nhiều người dùng không hài lòng.

Bên cạnh đó, chiến lược tập trung gần như toàn lực vào AI và quan điểm về việc bán chip cho Trung Quốc cũng thường xuyên khiến Huang vấp phải những tranh luận trái chiều.

Dẫu vậy, những chỉ trích này chưa từng làm lu mờ hoàn toàn sức ảnh hưởng của ông. Chiếc áo khoác da màu đen trở thành thương hiệu cá nhân của Huang thậm chí từng được bán đấu giá từ thiện với số tiền quyên góp gần 1 triệu USD.

Hiện vẫn chưa rõ tương lai của Jensen Huang sẽ ra sao sau cú rời ghế đầy biến động tại Nvidia. Một trong những người công khai bày tỏ sự quan tâm đến nhà sáng lập này là Elon Musk.

Ông chủ SpaceX và Tesla cho biết sẽ cảm thấy vinh dự nếu có cơ hội tuyển dụng Huang. Động thái này cho thấy, bất chấp những tranh cãi đời tư, năng lực và kinh nghiệm xây dựng một đế chế công nghệ của vị tỷ phú vẫn có sức hấp dẫn lớn đối với các doanh nghiệp hàng đầu.

Dù vậy, tương lai của Huang không chỉ phụ thuộc vào những lời mời gọi từ bên ngoài. Cuộc điều tra nội bộ, phản ứng của hội đồng quản trị và những hệ lụy từ các bê bối cá nhân vẫn có thể ảnh hưởng đáng kể đến con đường tiếp theo của ông.

Đáng chú ý, làn sóng nhân viên Nvidia kêu gọi đưa Huang trở lại cho thấy một nghịch lý: người từng được xem là linh hồn của công ty có thể đánh mất vị trí lãnh đạo vì những vấn đề cá nhân, nhưng di sản và sức ảnh hưởng mà ông tạo dựng trong suốt 33 năm vẫn chưa dễ dàng bị xóa bỏ.

Nvidia hiện có hơn 42.000 nhân viên trên toàn cầu. Vì vậy, làn sóng bình luận ủng hộ Huang cho thấy mức độ gắn bó đáng kể giữa nhà sáng lập với đội ngũ nhân sự, ngay cả khi ông vướng vào một trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong lịch sử công ty.

(Theo WIRED, CNBC, Global Times)