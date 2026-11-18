Chủ tịch Hội đồng quản trị Nvidia Harvey Jones. Ảnh: Forbes.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Nvidia Harvey Jones ngày 17/11 (sáng 18/11 giờ Hà Nội) khẳng định tập đoàn không có ý định đưa nhà đồng sáng lập Jensen Huang trở lại vị trí giám đốc điều hành (CEO), đồng thời đang đẩy nhanh quá trình tìm kiếm người kế nhiệm, theo Reuters.

Tuyên bố được đưa ra ngay đầu cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý III của Nvidia, chỉ vài giờ sau khi ông Jensen Huang lần đầu công khai bày tỏ mong muốn trở lại điều hành tập đoàn.

"Hội đồng quản trị Nvidia đã nhất trí chấp thuận đơn từ chức của ông Jensen Huang và không có ý định đưa ông trở lại vị trí CEO", ông Jones nhấn mạnh.

Ông Jones cho biết Nvidia đã thuê Heidrick & Struggles, công ty chuyên tuyển dụng nhân sự cấp cao, để hỗ trợ tìm kiếm CEO mới. Hội đồng quản trị sẽ xem xét cả ứng viên nội bộ lẫn những nhân vật bên ngoài tập đoàn.

"Chúng tôi muốn bổ nhiệm CEO chính thức sớm nhất có thể, nhưng sẽ không vội vàng khi chưa tìm được người thực sự phù hợp", Chủ tịch Nvidia nói.

Động thái này là phản hồi công khai rõ ràng nhất của Nvidia trước chiến dịch vận động đưa ông Huang trở lại. Tính đến ngày 16/11, bản kiến nghị trực tuyến đã thu hút hơn 180.200 chữ ký, nhận được sự ủng hộ của tỷ phú Elon Musk cùng nhiều lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhân viên trong ngành công nghệ.

Một số nhà đầu tư lớn của Nvidia cũng đề nghị hội đồng quản trị chưa vội bổ nhiệm người thay thế ông Huang trước khi cuộc điều tra độc lập hoàn tất.

Cũng trong ngày 17/11, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ thông báo ông Huang đã đồng ý tham gia phiên chất vấn kín trước ba ủy ban của Hạ viện vào ngày 1/12, theo Reuters. Giám đốc pháp lý của Nvidia, ông Tim Teter, sẽ tham gia phiên chất vấn tương tự một ngày sau đó.

Các nhà lập pháp Mỹ muốn làm rõ những vấn đề liên quan đến việc tuân thủ quy định kiểm soát xuất khẩu chip AI tiên tiến của Nvidia. Cùng ngày, tập đoàn thông báo thành lập một ủy ban trực thuộc hội đồng quản trị để tăng cường giám sát việc tuân thủ các quy định về an ninh quốc gia và kiểm soát xuất khẩu.

Hội đồng quản trị Nvidia nhất trí không đưa Jensen Huang trở lại ghế CEO, bất chấp sức ép từ giới công nghệ và làn sóng ủng hộ nhà sáng lập tập đoàn. Ảnh: Reuters.

Cổ phiếu Nvidia tăng 4,5% trong phiên giao dịch ngoài giờ ngày 17/11 sau khi tập đoàn công bố kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng. Trước đó, cổ phiếu hãng chip đóng cửa ở mức 155,46 USD, giảm 0,44% trong phiên và khoảng 17% kể từ đầu năm.

Theo Reuters, vốn hóa Nvidia hiện còn khoảng 3.800 tỷ USD, giảm mạnh so với mức 5.800 tỷ USD hồi đầu tháng 10. Như vậy, gần 2.000 tỷ USD giá trị thị trường của tập đoàn đã bốc hơi chỉ trong hơn một tháng, giữa lúc giới đầu tư lo ngại về triển vọng ngành AI và những biến động ở cấp lãnh đạo Nvidia.

Trước đó, ngày 17/11, trong tuyên bố công khai đầu tiên kể từ khi từ chức, ông Huang thừa nhận những sai lầm trong đời tư, bày tỏ sự hối tiếc và cam kết hợp tác với cuộc điều tra của hội đồng quản trị. Nhà sáng lập Nvidia đồng thời cho biết ông sẵn sàng trở lại nếu được đề nghị.

Ông Huang rời vị trí CEO hôm 12/11 sau khi những thông tin về các mối quan hệ ngoài hôn nhân bị tiết lộ, khép lại hơn ba thập kỷ điều hành tập đoàn do chính ông đồng sáng lập năm 1993.

Giám đốc tài chính Colette Kress hiện đảm nhiệm vai trò CEO tạm quyền. Tại cuộc họp với các nhà đầu tư, bà Kress thừa nhận trong nội bộ Nvidia có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng khẳng định định hướng phát triển của tập đoàn không thay đổi.

Bất chấp những xáo trộn ở cấp lãnh đạo, Nvidia tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng. Doanh thu quý III đạt 115,84 tỷ USD, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Tập đoàn dự báo doanh thu quý IV đạt 130 tỷ USD, vượt kỳ vọng của Phố Wall. Cổ phiếu Nvidia tăng 4,5% trong phiên giao dịch ngoài giờ ngày 17/11 sau khi kết quả kinh doanh được công bố.