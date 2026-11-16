Jensen Huang cố tình che giấu bê bối tình ái với các lãnh đạo cấp cao Nvidia?

Cơ cấu quản trị mang tên “Jensen by design”

Cựu CEO Nvidia Jensen Huang đã che giấu hàng loạt mối quan hệ tình cảm được cho là ngoài luồng với nhiều phụ nữ, trong đó có Alice Huang, người bị cáo buộc có liên hệ với hoạt động gián điệp, khỏi phần lớn đội ngũ lãnh đạo cấp cao của tập đoàn sản xuất chip hàng đầu thế giới.

Theo tìm hiểu của The Post, ông làm được điều này một phần nhờ cơ cấu quản trị khác thường, thiếu tính minh bạch và được một người nội bộ gọi là “Jensen by design” (tạm dịch: Cơ cấu được thiết kế theo ý Jensen).

Jensen Huang chụp cùng nhân tình, người được cho là gián điệp tên Alice Huang. Ảnh: NY Post.

Jensen Huang từ chức CEO Nvidia hôm 12/11, sau khi hội đồng quản trị khởi động cuộc điều tra liên quan đến những cáo buộc về đời tư của ông.

Theo ba nguồn tin am hiểu sự việc, Huang từng trực tiếp tham gia xây dựng và phê duyệt những tuyên bố phủ nhận trước đó của Nvidia về mối quan hệ tình cảm giữa ông với Alice Huang, cựu lãnh đạo công ty Megaspeed.

Trong quá trình này, Jensen Huang được cho là đã khiến nhiều nhân vật cấp cao trong nội bộ tập đoàn hiểu sai sự thật, bao gồm cả những thành viên chủ chốt của bộ phận pháp lý.

Điều đó khiến chính những người chịu trách nhiệm bảo vệ hình ảnh và lợi ích của Nvidia rơi vào tình thế khó xử khi ông cuối cùng buộc phải thừa nhận sự việc.

Những người bị ảnh hưởng bao gồm Tim Teter, tổng cố vấn pháp lý của Nvidia và John Rizzo, người đứng đầu bộ phận truyền thông chính sách công của hãng.

Trước đó, Nvidia từng phản ứng quyết liệt trước những thông tin về mối quan hệ giữa Jensen Huang và Alice Huang.

Trong tuyên bố đưa ra với New York Times ngày 29/10, Rizzo khẳng định mối quan hệ giữa CEO Nvidia và cựu lãnh đạo Megaspeed là “không có gì bất thường hay nằm ngoài dự đoán”.

Một nguồn tin nói với The Post rằng, Jensen Huang “đích thân phê duyệt và cho phép” công ty đưa ra những phản hồi như vậy.

Điều hành 60 lãnh đạo, xử lý 1.000 email mỗi ngày

Theo một nguồn tin nội bộ, những thông tin về các mối quan hệ ngoài luồng của Jensen Huang đã khiến nhiều lãnh đạo Nvidia bất ngờ.

Một số người cho rằng CEO có thể che giấu những chuyện riêng tư trong thời gian dài nhờ cách tổ chức công ty thành hàng chục nhóm hoạt động gần như độc lập.

Các nhóm này phân bố tại trụ sở Nvidia ở Santa Clara, bang California, cũng như nhiều văn phòng khác trên khắp nước Mỹ và nước ngoài.

Cơ chế phân chia công việc chặt chẽ khiến thông tin giữa các bộ phận không dễ dàng được chia sẻ, qua đó hạn chế khả năng một cá nhân có thể nắm bắt toàn diện những gì đang diễn ra trong công ty.

Ảnh một bài viết trên LinkedIn cho thấy Alice Huang và Jensen Huang tại sự kiện Computex Taiwan năm 2024. Ảnh: NetThunder/LinkedIn

Đáng chú ý, Jensen Huang được cho là trực tiếp quản lý tới 60 lãnh đạo cấp cao báo cáo cho mình. Ông có thể phản hồi tới 1.000 email chỉ trong một ngày, thể hiện mức độ can thiệp sâu hiếm thấy của một CEO vào hoạt động điều hành thường nhật.

Một nguồn tin nhận định: “Ông ấy cố tình tổ chức công ty theo cách không một lãnh đạo nào có thể biết được những gì mình đang làm. Tôi nghĩ đó chính là Jensen by design. Người đàn ông này rất thông minh”.

Không chỉ kiểm soát hoạt động nội bộ, Huang còn thường xuyên trực tiếp tham gia định hướng thông điệp truyền thông của Nvidia về những vấn đề gây tranh cãi hoặc nhạy cảm về chính trị, đặc biệt là các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và hoạt động bán chip sang Trung Quốc.

“Ông ấy chắc chắn có tham gia vào mọi vấn đề liên quan đến Megaspeed”, một nguồn tin tiết lộ.

Đại diện Nvidia và Jensen Huang từ chối bình luận về những thông tin này.

Đội ngũ pháp lý chỉ biết sự thật sau khi chất vấn CEO

Theo các nguồn tin, Jensen Huang cuối cùng đã thừa nhận sự việc, sau khi Tim Teter trực tiếp đến nhà ông và hỏi liệu những thông tin báo chí về mối quan hệ với Alice Huang có phải sự thật hay không.

Tuy nhiên, ngay cả trong cuộc đối chất này, Huang vẫn khẳng định ông chỉ có duy nhất một mối quan hệ ngoài luồng.

Lời khẳng định đó nhanh chóng trở thành vấn đề lớn đối với Nvidia vào giữa tuần, khi các thông tin mới xuất hiện cho biết vị CEO này còn có quan hệ tình cảm với Kimberly Powell, Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực y tế của Nvidia, cùng một phụ nữ thứ ba chưa được tiết lộ danh tính.

Stephen Witt, tác giả cuốn tiểu sử về Jensen Huang, từng viết trong một bài bình luận rằng một cựu nhân viên Nvidia nói với ông mối quan hệ giữa Huang và Powell là “chuyện ai trong công ty cũng biết”.

Một nguồn tin khác cho biết những lời đồn về mối quan hệ quá thân thiết giữa hai người đã xuất hiện trong nội bộ Nvidia từ trước.

Tuy nhiên, cho đến khi New York Times đăng tải thông tin, chưa có bằng chứng cụ thể nào được công khai để xác nhận nghi vấn này.

Một ngày sau khi John Rizzo thay mặt công ty đưa ra tuyên bố phủ nhận, chính Jensen Huang cũng trực tiếp bác bỏ thông tin về mối quan hệ với Powell.

Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg, ông khẳng định những tương tác giữa hai người là “bình thường và không có gì bất thường”.

Theo các nguồn tin, những tuyên bố phủ nhận của Jensen Huang về mối quan hệ với Alice Huang bắt đầu xuất hiện từ cuối mùa hè hoặc đầu mùa thu năm ngoái, khi các phóng viên New York Times lần đầu tiếp cận Nvidia để tìm hiểu mối liên hệ giữa tập đoàn này với Megaspeed, công ty có trụ sở tại Singapore.

(Theo New York Post, TechCrunch)