Jensen Huang chỉ trích các CEO công nghệ cảnh báo 'tận thế AI'

Trong cuộc phỏng vấn với CBS News phát sóng ngày 20/9, Jensen Huang, CEO Nvidia, chỉ trích những cảnh báo về nguy cơ AI gây tổn hại cho nhân loại nếu chính phủ không tăng cường giám sát ngành.

Theo ông, các lãnh đạo AI “thực ra không yêu cầu thêm luật”, mà muốn được “giải phóng khỏi những luật hiện có”. “Họ chắc chắn phải làm vậy vì những mục đích khác”, Huang nói, dù thừa nhận không biết chính xác những mục đích đó là gì.

CEO Nvidia Jensen Huang cho rằng các lãnh đạo kêu gọi làm chậm phát triển AI là vì có mục đích khác. Ảnh: IEEE

CEO Nvidia cho rằng việc khiến công chúng sợ hãi về AI là “vô trách nhiệm và không cần thiết”. Ông đồng thời nhấn mạnh quan điểm rằng Mỹ không nên làm chậm tốc độ phát triển AI, vì điều này có thể tạo cơ hội để Trung Quốc thu hẹp khoảng cách trong cuộc đua công nghệ.

“Chúng ta không cần thêm quy định. Chúng ta cần áp dụng những quy định hiện có”, Huang nói.

Phát biểu của Huang được đưa ra sau khi một loạt CEO AI hàng đầu tuần trước kêu gọi làm chậm quá trình phát triển công nghệ cho đến khi có các biện pháp đủ mạnh để kiểm soát rủi ro.

Trong một bài luận có tiêu đề “We Must Pace the Frontier”, CEO Anthropic Dario Amodei đề xuất kế hoạch gồm ba phần nhằm tăng cường các biện pháp bảo vệ, bảo đảm AI vẫn nằm trong tầm kiểm soát của con người.

Một trong những đề xuất của ông là chính phủ Mỹ quản lý các phòng thí nghiệm AI hàng đầu vì lý do chống độc quyền.

Bài viết của Amodei nhận được sự ủng hộ công khai từ CEO OpenAI Sam Altman và CEO SpaceX Elon Musk.

Tranh luận giữa các lãnh đạo AI diễn ra trong bối cảnh ngày càng nhiều công ty đẩy mạnh phát triển các mô hình AI có khả năng thực hiện những nhiệm vụ phức tạp và tự chủ hơn.

Một bên cảnh báo tốc độ phát triển có thể vượt quá khả năng kiểm soát rủi ro, trong khi bên còn lại cho rằng các biện pháp quản lý hiện tại đã đủ và việc siết chặt có thể làm giảm tốc độ đổi mới.

Quan điểm của Huang cũng tương đồng với Tổng thống Mỹ Donald Trump, người trước đó nói không cần các quy định mới để bảo đảm AI phát triển an toàn, đồng thời khẳng định Mỹ không nên “cản trở hay bóp nghẹt” ngành công nghiệp này.

Michael Kratsios, Giám đốc Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ Nhà Trắng, cũng bác bỏ quan điểm các công ty công nghệ cần sự can thiệp của chính phủ để bảo đảm an toàn cho AI.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, ông cho rằng nếu các phòng thí nghiệm AI tin sản phẩm của mình nguy hiểm, họ có thể tự dừng phát triển.

Huang từ lâu đã phản đối việc làm chậm ngành AI. Ông cảnh báo nếu các phòng thí nghiệm Mỹ giảm tốc độ phát triển, Trung Quốc có thể tận dụng khoảng trống để giành lợi thế trong cuộc đua AI toàn cầu.

(Theo CNBC)