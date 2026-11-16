Jensen Huang cân nhắc trở lại ghế CEO Nvidia khi đồng minh gây sức ép lên Hội đồng quản trị

Nhà đồng sáng lập Jensen Huang đang cân nhắc khả năng quay lại cương vị CEO Nvidia, theo Financial Times. Thông tin được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông rời nhiệm sở, trong lúc nhiều đồng minh tại Thung lũng Silicon gia tăng sức ép buộc Hội đồng quản trị phục chức cho ông.

Financial Times đưa tin Jensen Huang muốn trở lại vị trí CEO Nvidia. Ảnh: Bloomberg

Theo nguồn tin của Financial Times, việc ông Huang rời ghế CEO diễn ra trước các thông tin cho rằng ông có quan hệ ngoài hôn nhân với một phụ nữ bị nghi là điệp viên, cùng một nhân sự cấp dưới tại công ty.

Kịch bản tái xuất được bàn bạc giữa lúc cuộc điều tra chưa kết thúc

Nhiều nguồn tin am hiểu sự việc cho biết ông Huang đã trực tiếp trao đổi với những người thân tín về khả năng trở lại. Điều này diễn ra dù một ủy ban độc lập của Hội đồng quản trị Nvidia vẫn đang điều tra hành vi của ông, nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng lãnh đạo tại tập đoàn chip trị giá 4.000 tỷ USD.

Một đồng minh của ông Huang tiết lộ nhóm lãnh đạo công nghệ tại Thung lũng Silicon đang thiết lập một “phòng tác chiến” để vận động Hội đồng quản trị đưa ông trở lại. Nhóm này cũng tìm kiếm sự hậu thuẫn từ Nhà Trắng. Nguồn tin khẳng định chiến dịch nhận được sự ủng hộ từ chính ông Huang.

Làn sóng ủng hộ từ giới công nghệ và nhà đầu tư

Chiến dịch công khai kêu gọi phục chức cho nhà sáng lập Nvidia thu hút nhiều chú ý trong dịp cuối tuần qua. Trang web Bring Jensen Back ghi nhận hơn 160.000 chữ ký.

Giới công nghệ: CEO Tesla và SpaceX Elon Musk, CEO Epic Games Tim Sweeney cùng nhiều nhân viên đương nhiệm của Nvidia đã ký vào bức thư ngỏ. Thư yêu cầu Hội đồng quản trị giữ lại ông Huang cho đến khi cuộc điều tra độc lập có kết luận chính thức.

Cổ đông tổ chức: Ngày 13/11, nhà sáng lập Altimeter Capital Brad Gerstner và Giám đốc đầu tư Atreides Management Gavin Baker công bố thư ngỏ gửi Hội đồng quản trị. Hai nhà đầu tư này hối thúc để ngỏ “mọi phương án, bao gồm cả khả năng trở lại của ông Jensen Huang”.

Hai nhà đầu tư viện dẫn thành công vượt bậc của ông Huang trong thời gian dài và sự bất ổn lớn xung quanh quyết định ra đi đột ngột của ông để đề nghị xem xét lại.

Rào cản từ Washington và bài toán uy tín cá nhân

Tuy nhiên, nỗ lực đưa ông Huang trở lại ghế điều hành được dự báo sẽ vấp phải sự phản đối quyết liệt từ các nhà hoạch định chính sách tại Washington. Phát biểu ngày 15/11, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent kêu gọi một “cuộc cải tổ mạnh mẽ” trong bộ máy lãnh đạo của Nvidia sau sự ra đi của ông Huang.

Ngay cả những đồng minh thân cận nhất cũng thừa nhận chưa tìm ra cách hữu hiệu để khôi phục uy tín cá nhân của ông. Một nhân vật tham gia chiến dịch vận động nhìn nhận: “Việc có quan hệ tình cảm với một nhân viên cấp dưới là hành vi đủ căn cứ để sa thải”.

Nhìn chung, quyết định cuối cùng vẫn nằm ở Hội đồng quản trị Nvidia và kết luận của ủy ban điều tra độc lập. Nguồn tin chưa đưa ra thời hạn cụ thể cho cả hai.