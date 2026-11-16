Jensen Huang cân nhắc trở lại ghế CEO Nvidia

Jensen Huang rời ghế CEO Nvidia ngày 12.11, sau khi xuất hiện thông tin về các mối quan hệ ngoài hôn nhân

Theo tờ Financial Times ngày 15.11 dẫn các nguồn thạo tin, cựu CEO Nvidia Jensen Huang đang cân nhắc phương án quay trở lại vị trí giám đốc điều hành tập đoàn sản xuất chip hàng đầu thế giới và đã trao đổi với những người thân cận về kế hoạch này.

Một đồng minh của ông Huang tiết lộ họ đang tập hợp một “phòng tác chiến” (war room) gồm các lãnh đạo doanh nghiệp tại Thung lũng Silicon nhằm vận động đưa ông quay về, đồng thời tìm cách tranh thủ sự ủng hộ từ Nhà Trắng.

Nguồn tin này cho biết những người có tầm ảnh hưởng trong ngành công nghệ, trừ các phòng thí nghiệm AI tiên phong đều yêu mến ông Huang và toàn bộ nỗ lực vận động này đều có sự ủng hộ của chính cựu CEO.

Song song với động thái trên, một bản kiến nghị trực tuyến mang tên “Stand with Jensen” kêu gọi đưa ông Huang trở lại đã thu hút hơn 160.000 chữ ký, bao gồm cả những nhân vật nổi tiếng như tỷ phú Elon Musk và CEO Replit Amjad Masad.

Trên mạng xã hội X ngày 14.11, Elon Musk nhận xét rằng nhiều thỏa thuận quan trọng của Nvidia được xây dựng dựa trên những cái bắt tay tin cậy với cá nhân ông Huang chứ không chỉ nằm ở hợp đồng văn bản, bởi mỗi khi cam kết cung cấp năng lực điện toán hay đẩy nhanh tiến độ giao linh kiện, ông Huang luôn thực hiện đúng lời hứa; do đó, sự vắng mặt của ông có thể khiến tập đoàn đánh mất nhiều thương vụ quan trọng.

Dù cân nhắc tái xuất được sự ủng hộ của nhiều người nổi tiếng tại Thung lũng Silicon, Dan Ives, một trong những nhà phân tích lạc quan về Nvidia đánh giá với Newsweek ngày 15.11 rằng ông Huang gần như không có khả năng quay lại ghế CEO.

Theo ông Ives, áp lực lên hội đồng quản trị Nvidia là rất lớn vì vai trò của ông Huang tương đương khoảng 1.000 tỉ USD giá trị vốn hóa và không ai có thể thay thế được ông, nhưng “vết đen trong sự nghiệp của ông ấy là điều không thể xóa bỏ” và hình ảnh biểu tượng gắn liền với chiếc áo khoác da đen cùng phong thái ngôi sao nhạc rock trước đây đã mãi mãi không còn nữa.

Sự ra đi của ông Huang hôm 12.11 - sau khi xuất hiện loạt tiết lộ về các mối quan hệ ngoài hôn nhân đã đẩy Nvidia vào khủng hoảng và gây chấn động ngành AI toàn cầu.

Tại bộ phận robot của Nvidia ở Thượng Hải, kỹ sư nghiên cứu cấp cao Darrell Dai tuyên bố nghỉ việc trên mạng xã hội X vào ngày 14.11, khẳng định tầm nhìn và văn hóa kỹ thuật mà ông Huang xây dựng chính là lý do anh ở lại công ty, nên việc ông rời đi khiến anh quyết định khép lại chặng đường tại đây.

Trong khi phía Nvidia chưa đưa ra bình luận về tin đồn tái xuất, hội đồng quản trị tập đoàn vẫn đang tìm kiếm người kế nhiệm lâu dài.